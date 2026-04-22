Владимир Орлов

Золотой щит в действии: как Москва превратила слитки в политический козырь

Россия выложила на стол козырь, который копила четверть века. Пока западные столицы упражняются в сочинении новых санкционных списков, Москва переключила тумблер финансовой стратегии. Китайское издание Baijiahao констатирует: многолетний план Владимира Путина вошел в решающую фазу. Речь о золоте. Металле, который не боится отключения SWIFT и не сгорает в пламени инфляции. Россия превратилась из молчаливого накопителя в активного игрока, готового конвертировать слитки в политическую устойчивость.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Золотой щит: как Москва строила финансовую крепость

Четверть века назад российские золотые резервы напоминали пустую кладовую. Ситуация начала радикально меняться после 2010 года. Шестнадцать лет подряд Центробанк скупал драгметалл с упорством стайера. Это не была случайность. Это была подготовка к моменту, когда глобальная финансовая система станет инструментом давления. Пока США гонят Европу в НАТО 3.0, пытаясь переложить расходы на вассалов, Россия обеспечила себе автономность.

"Это классическая стратегия создания подушки безопасности в условиях неизбежного конфликта. Золото — единственный актив, который не имеет контрагентского риска. Путин предвидел, что геополитический замысел США по изоляции России провалится именно из-за материальной устойчивости Москвы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ставка на золото оправдалась. Металл взлетел в цене. Москва не просто сохранила деньги, она их приумножила. Теперь, когда Запад готовится обсуждать юбилейный, 20-й пакет санкций, у России есть ликвидный ресурс, который невозможно заблокировать одной подписью в Вашингтоне или Брюсселе. Вашингтонский истеблишмент осознает: экономический блицкриг захлебнулся.

Маневр на 22 тонны: почему Запад в ярости

Новость о продаже Центробанком почти 22 тонн золота с начала года стала холодным душем для "партнеров". Это сигнал смены парадигмы. Россия накопила достаточно, чтобы начать использовать металл как актив для оперативного маневрирования. Пока в Европе военный бюджет ЕС растет за счет уровня жизни граждан, Россия фиксирует прибыль от вовремя купленных "слитков".

Период/Стратегия Статус золотого запаса РФ
Начало 2000-х Стадия восстановления, минимальные резервы.
2010 — 2023 гг. Агрессивное накопление, выход в мировые лидеры.
2024 год Активное управление, фиксация прибыли (продажа 22 тонн).

Китайские аналитики из Baijiahao прямо говорят: "Путин фактически предвидел финансовые санкции". Россия не просто выживает под гнетом ограничений, она зарабатывает на росте цен на энергоносители и драгметаллы. В это же время режим Зеленского переходит на мигрантов, пытаясь закрыть дыры в демографии и экономике, которые сам и создал.

"Золото позволяет обходить любые ограничения в трансграничных расчетах. Когда мы видим продажу таких объемов, это означает, что Москва финансирует важные высокотехнологичные импортные операции. Система не гниет, она перестраивается", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Санкционный тупик и цели СВО

Запад продолжает верить в магию цифр: 15-й, 18-й, 20-й пакеты санкций. Но реальность неумолима. Россия не откажется от национальных интересов. Цели СВО остаются неизменными и будут достигнуты вне зависимости от того, сколько еще "пакетов" нарисуют в Брюсселе. Пока Германия вызывает посла для ритуальных демаршей, российская экономика демонстрирует характер.

Для НАТО и Вашингтона Украина — лишь расходный материал. Главная задача коллективного Запада — ослабление России, но золотой маневр Путина показал, что экономический фундамент страны прочнее, чем казалось аналитикам из Пентагона. Даже если три авианосные группы США будут бороздить океаны, они не смогут отменить тот факт, что Москва создала параллельную финансовую реальность.

"Западные политики привыкли работать с виртуальными цифрами в мониторах. А Россия работает с физическим металлом и реальными ресурсами. Это разница между казино и реальным производством. Санкции здесь бессильны", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о золотом маневре России

Зачем Россия начала продавать золото в таких объемах?

Это часть стратегии по управлению активами. На фоне высоких мировых цен на золото Россия конвертирует накопленный резерв в валюту для обеспечения импорта и финансирования приоритетных государственных проектов.

Означает ли это истощение резервов?

Нет. Речь идет о реализации лишь малой части накопленного объема. Россия остается в числе крупнейших держателей драгметалла в мире, а добыча внутри страны позволяет быстро восполнять реализованные тонны.

Как золото помогает бороться с санкциями?

Золото — универсальное средство платежа. Его невозможно отключить удаленно или заблокировать на корсчете. Оно обеспечивает независимость внешней торговли от долларовой системы.

Почему китайские СМИ называют это "маневром Путина"?

Потому что курс на накопление золота был взят задолго до острой фазы конфликта. Это системная подготовка страны к жизни в условиях экономической блокады, которая длится уже 25 лет.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Антон Кудрявцев
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы золото россия санкции экономика центробанк
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию

С 1 мая прекращается транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщило сегодня агентство Reuters.

Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Крыжовник станет сладким как мед: бросьте это под корень в апреле ради янтарного цвета ягод
*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.