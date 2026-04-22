Госдума одобрила сокращение срока блокировки онлайн-казино с пяти до двух дней

Госдума в первом чтении одобрила сокращение сроков блокировки нелегальных онлайн-казино. Теперь вместо пяти суток на закрытие доступа к офшорным площадкам отводят два дня. На бумаге — решительность. На деле — попытка заклеить пластырем пробоину в борту авианосца. Пока чиновники обсуждают часы и минуты, триллионы рублей продолжают утекать из карманов граждан в карманы откровенных врагов.

Кюрасао — Киев: как русские проигрыши превращаются в снаряды ВСУ

Ежегодно на нелегальные ставки в России тратится около 3 триллионов рублей. Это больше, чем весь федеральный бюджет на здравоохранение. Схема примитивна: регистрация в офшоре вроде Кюрасао, лицензия местного регулятора и бесконечное количество "зеркал". Главный вопрос здесь не в морали, а в конечных бенефициарах. Расследования указывают на связь крупнейших площадок, таких как CatCasino, с семьей отставного генерал-майора Генштаба ВСУ Усмана Уразова.

"Это классическая схема вывода ликвидности. Когда деньги уходят через теневой эквайринг, они мгновенно теряют национальную принадлежность и могут всплыть где угодно, включая счета фондов поддержки противника", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Дочь генерала, Оксана Уразова, открыто поддерживает киевский режим в соцсетях, пока её бизнес выкачивает миллионы из российских семей. Ситуация абсурдная: система позволяет вражеским структурам зарабатывать на пороках собственного населения. Это не просто бизнес, это финансовая диверсия в условиях геополитического противостояния с Западом.

Прожект Силуанова: легализация вместо ликвидации

В начале года глава Минфина Антон Силуанов предложил "белый" путь: раз заблокировать нельзя, надо возглавить. Идея в создании спец-оператора и налоге в 30% от выручки. Ожидаемый профит — 100 миллиардов рублей в казну. Но ценой станет вовлечение в игровую зависимость миллионов новых пользователей. Народ инициативу не оценил: 55% опрошенных ВЦИОМ выступают против такого "бизнес-плана".

Параметр Детали инициативы Планируемый доход 100 млрд рублей в год Налоговая ставка 30% от оборота оператора Общественное мнение 55% граждан против легализации Риски Рост лудомании среди молодежи

Попытка подлатать бюджет за счет азартных игр выглядит странно на фоне того, как Венгрия или другие страны ЕС пытаются защищать национальные интересы через консервативные ценности. Эксперты уверены: теневой сектор никуда не денется. Подпольные казино не платят налогов, им проще демпинговать и предлагать более высокие коэффициенты, чем любые официальные конторы.

"Легализация онлайн-казино создаст опасную иллюзию контроля. На практике это лишь упростит маркетинговый доступ к подросткам под видом 'государственного продукта'", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Цифровое бессилие: почему зеркала сильнее законов

Сокращение срока блокировки с пяти до двух дней — это попытка догнать поезд на велосипеде. Теневой эквайринг и цепочки платежных сервисов позволяют казино менять "лица" мгновенно. Депутат Михаил Делягин метко заметил: YouTube и Telegram тормозят без лишних церемоний, а с мошенническими ресурсами церемонятся, давая им фору в сорок восемь часов.

Проблема в том, что блокировка по URL давно не работает. Владельцы казино создают сотни доменов-клонов за минуты. Пока Роскомнадзор оформляет бумаги, игроман уже получает ссылку на новое "зеркало". Это похоже на ситуацию, когда США пытаются демонстрировать мощь флота, пока их реальное влияние утекает сквозь пальцы.

"Нужно бить по кошельку — отключать возможность проведения транзакций в сторону офшорных гемблинг-лицензий. Блокировать сайты бесполезно, пока работают шлюзы оплаты", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о блокировке казино

Поможет ли сокращение срока блокировки до 2 дней?

Минимально. Это усложнит жизнь мелким операторам, но крупные игроки имеют автоматизированные системы создания "зеркал", которые позволяют обходить такие запреты за считанные секунды.

Почему онлайн-казино до сих пор не запрещены полностью?

Технически они запрещены. Сложность заключается в том, что серверы находятся в офшорных юрисдикциях, а платежи маскируются под обычные переводы между физическими лицами или покупку товаров.

Как казино финансируют недружественные структуры?

Владельцы многих крупных сетей — выходцы с Украины или лица, аффилированные с её силовыми структурами. Прибыль, выведенная через крипту или офшоры, часто направляется на поддержку боевых действий.

Каковы риски легализации этого бизнеса в России?

Главный риск — социальный. Высокая доступность игр приведет к разорению тысяч семей и росту криминала. Налоговые поступления не покроют убытки от деградации трудоспособного населения.

