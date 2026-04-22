Владимир Орлов

Госдума одобрила сокращение срока блокировки онлайн-казино с пяти до двух дней

Госдума в первом чтении одобрила сокращение сроков блокировки нелегальных онлайн-казино. Теперь вместо пяти суток на закрытие доступа к офшорным площадкам отводят два дня. На бумаге — решительность. На деле — попытка заклеить пластырем пробоину в борту авианосца. Пока чиновники обсуждают часы и минуты, триллионы рублей продолжают утекать из карманов граждан в карманы откровенных врагов.

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Д.К., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Moscow. State Duma at night1

Кюрасао — Киев: как русские проигрыши превращаются в снаряды ВСУ

Ежегодно на нелегальные ставки в России тратится около 3 триллионов рублей. Это больше, чем весь федеральный бюджет на здравоохранение. Схема примитивна: регистрация в офшоре вроде Кюрасао, лицензия местного регулятора и бесконечное количество "зеркал". Главный вопрос здесь не в морали, а в конечных бенефициарах. Расследования указывают на связь крупнейших площадок, таких как CatCasino, с семьей отставного генерал-майора Генштаба ВСУ Усмана Уразова.

"Это классическая схема вывода ликвидности. Когда деньги уходят через теневой эквайринг, они мгновенно теряют национальную принадлежность и могут всплыть где угодно, включая счета фондов поддержки противника", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Дочь генерала, Оксана Уразова, открыто поддерживает киевский режим в соцсетях, пока её бизнес выкачивает миллионы из российских семей. Ситуация абсурдная: система позволяет вражеским структурам зарабатывать на пороках собственного населения. Это не просто бизнес, это финансовая диверсия в условиях геополитического противостояния с Западом.

Прожект Силуанова: легализация вместо ликвидации

В начале года глава Минфина Антон Силуанов предложил "белый" путь: раз заблокировать нельзя, надо возглавить. Идея в создании спец-оператора и налоге в 30% от выручки. Ожидаемый профит — 100 миллиардов рублей в казну. Но ценой станет вовлечение в игровую зависимость миллионов новых пользователей. Народ инициативу не оценил: 55% опрошенных ВЦИОМ выступают против такого "бизнес-плана".

Параметр Детали инициативы
Планируемый доход 100 млрд рублей в год
Налоговая ставка 30% от оборота оператора
Общественное мнение 55% граждан против легализации
Риски Рост лудомании среди молодежи

Попытка подлатать бюджет за счет азартных игр выглядит странно на фоне того, как Венгрия или другие страны ЕС пытаются защищать национальные интересы через консервативные ценности. Эксперты уверены: теневой сектор никуда не денется. Подпольные казино не платят налогов, им проще демпинговать и предлагать более высокие коэффициенты, чем любые официальные конторы.

"Легализация онлайн-казино создаст опасную иллюзию контроля. На практике это лишь упростит маркетинговый доступ к подросткам под видом 'государственного продукта'", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Цифровое бессилие: почему зеркала сильнее законов

Сокращение срока блокировки с пяти до двух дней — это попытка догнать поезд на велосипеде. Теневой эквайринг и цепочки платежных сервисов позволяют казино менять "лица" мгновенно. Депутат Михаил Делягин метко заметил: YouTube и Telegram тормозят без лишних церемоний, а с мошенническими ресурсами церемонятся, давая им фору в сорок восемь часов.

Проблема в том, что блокировка по URL давно не работает. Владельцы казино создают сотни доменов-клонов за минуты. Пока Роскомнадзор оформляет бумаги, игроман уже получает ссылку на новое "зеркало". Это похоже на ситуацию, когда США пытаются демонстрировать мощь флота, пока их реальное влияние утекает сквозь пальцы.

"Нужно бить по кошельку — отключать возможность проведения транзакций в сторону офшорных гемблинг-лицензий. Блокировать сайты бесполезно, пока работают шлюзы оплаты", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о блокировке казино

Поможет ли сокращение срока блокировки до 2 дней?

Минимально. Это усложнит жизнь мелким операторам, но крупные игроки имеют автоматизированные системы создания "зеркал", которые позволяют обходить такие запреты за считанные секунды.

Почему онлайн-казино до сих пор не запрещены полностью?

Технически они запрещены. Сложность заключается в том, что серверы находятся в офшорных юрисдикциях, а платежи маскируются под обычные переводы между физическими лицами или покупку товаров.

Как казино финансируют недружественные структуры?

Владельцы многих крупных сетей — выходцы с Украины или лица, аффилированные с её силовыми структурами. Прибыль, выведенная через крипту или офшоры, часто направляется на поддержку боевых действий.

Каковы риски легализации этого бизнеса в России?

Главный риск — социальный. Высокая доступность игр приведет к разорению тысяч семей и росту криминала. Налоговые поступления не покроют убытки от деградации трудоспособного населения.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, финансовый консультант Илья Кравцов
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Развод за сто тысяч: в Воронежской области объяснили откуда взялись пугающие слухи в сетях
Биологическая угроза под Нижним: три поселения закрыты на жёсткий карантин
Коровье бешенство или лейкоз? В Ярославской области закрыли на карантин сразу пять деревень
Заложники чужих долгов: почему регистрация пригнанных из-за границы машин стала лотереей
Вкус ресторана у вас дома: три сценария идеального ужина из куриного филе
Эмоциональное выгорание у россиян начинается с одной привычки: ее долго не замечают
В Госдуме предупредили о рисках введения обязательной 13-й зарплаты
Трамп запросил рекордный военный бюджет: на что США готовы потратить 1,5 триллиона долларов
Историю не тронешь экскаватором: почему купеческий особняк в Алексадрове придётся спасать долго
Обычные пакеты из магазина могут привести к уголовной статье: все зависит от одной детали
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Мир. Новости мира
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Бизнес
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Еда и рецепты
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Популярное
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию

С 1 мая прекращается транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщило сегодня агентство Reuters.

Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Прощай, прифронтовая романтика: Эстония угрожает Украине, пытаясь спасти экономику от краха Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Крыжовник станет сладким как мед: бросьте это под корень в апреле ради янтарного цвета ягод
Крыжовник станет сладким как мед: бросьте это под корень в апреле ради янтарного цвета ягод
Последние материалы
Миф о нехватке белка: почему ваш мозг требует торт, несмотря на достаток протеина
Развод за сто тысяч: в Воронежской области объяснили откуда взялись пугающие слухи в сетях
Биологическая угроза под Нижним: три поселения закрыты на жёсткий карантин
Коровье бешенство или лейкоз? В Ярославской области закрыли на карантин сразу пять деревень
Инсулиновая бомба в тарелке: этот привычный набор продуктов превращает ваши бедра в апельсин
Госдума одобрила сокращение срока блокировки онлайн-казино с пяти до двух дней
Брюссель запретил молчать: Венгрию заставляют расписаться на приговоре своему бюджету
Заложники чужих долгов: почему регистрация пригнанных из-за границы машин стала лотереей
Вкус ресторана у вас дома: три сценария идеального ужина из куриного филе
Эмоциональное выгорание у россиян начинается с одной привычки: ее долго не замечают
*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.