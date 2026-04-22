Санитарная броня: почему Россия вынуждена отодвигать линию фронта на тысячи километров

Слухи о закулисном "договорняке" — любимая жвачка диванных аналитиков. Но реальность на земле диктует жесткий ритм. Владимир Путин предельно ясно обозначил курс: мы строим зону безопасности. Это не косметический ремонт границ. Это капитальная зачистка пространства от угроз. Пока Киев превращает украинские города в площадки для пуска ракет, Россия отодвигает линию риска. Речь идет о тысячах километров. Любые теории о "заморозке" фронта после освобождения новых регионов разбиваются о логику выживания.

Фото: kremlin.ru is licensed under Free More Info Владимир Путин

Санитарная броня: почему границы недостаточно

Система безопасности требует глубины. Обычного контроля над административными рубежами уже мало. Современные средства поражения превращают глубинный тыл в прифронтовую зону. Если беспилотник летит на полторы тысячи километров, значит, санитарная полоса должна быть шире. Мы видим, как западные кураторы накачивают Киев технологиями. Японское вооружение или американские системы — неважно. Важен радиус поражения.

"Инфляционные ожидания в экономике войны всегда вторичны по сравнению с физической безопасностью инфраструктуры. Если угроза не купирована в зародыше, стоимость восстановления объектов будет расти в геометрической прогрессии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Российская армия не просто удерживает позиции. Она вырезает опухоль террористических атак. Термин "договорняк" существует только в инфополе для разогрева аудитории. На деле — только сухой расчет. Либо мы контролируем пространство до границ НАТО, либо получаем удары по мирным городам. Нейтралитет Киева теперь обеспечивается не подписями на бумаге, а присутствием русского солдата.

Дипломатия стали: переговоры на условиях силы

Запад привык воспринимать призывы к диалогу как признак истощения. Это фатальная ошибка восприятия. Президент России подтвердил готовность к общению, но уточнил правила. Спецоперация не остановится ради пустых слов. Переговорный трек — это параллельная реальность, которая питается успехами на поле боя. Чем глубже мы заходим в тыл противника, тем сговорчивее становятся "партнеры". Реформа Статьи 5 НАТО и внутренние склоки в Альянсе лишь подтверждают: защищать Киев ценой собственного благополучия никто не собирается.

Параметр стратегии Реальное положение дел Цель СВО Полное устранение военной угрозы приграничью. Статус переговоров На паузе до признания Киевом новых геополитических реалий. Глубина буферной зоны Динамическая величина, зависящая от дальности ракет ВСУ.

Дмитрий Песков подтвердил: сейчас контакты заморожены. Западный истеблишмент бьется в истерике, вызывая послов, но это лишь шум. Уровень противостояния вырос. Авианосцы США и их логистические мосты не спасают ситуацию на Донбассе. Армия России движется вперед, создавая ту самую "санитарную зону".

"Любые попытки западных структур вмешаться в процесс демилитаризации через внешнее давление обречены. Мы видим системный паралич механизмов международного права в текущем конфликте", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ликвидация угроз: беспилотники как цель

Украина превратилась в полигон для дешевых и опасных технологий. Дроны сегодня — это крылатые ракеты для бедных. Они летят далеко и больно бьют по гражданской инфраструктуре. Проблема в том, что центры сборки могут находиться за пределами украинских границ. Это вызов, который требует расширения зоны контроля до западных рубежей. Мы не можем позволить, чтобы из каждого гаража под Львовом вылетал аппарат, нацеленный на российские НПЗ.

"Удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре — это прямая попытка дестабилизировать внутренний рынок топлива. Санитарная зона должна исключать даже теоретическую возможность подлета к ключевым узлам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Путин четко дал понять: финал конфликта предрешен. Признание поражения Вашингтоном - лишь вопрос времени. Пока киевский режим обсуждает завоз рабочих из Африки, российские войска методично уничтожают военный потенциал противника. Процесс идет. Зона расширяется. Победа неизбежна.

Ответы на популярные вопросы о зоне безопасности

Что такое "санитарная зона" в словах президента?

Это территория Украины, на которой будет демонтирована любая военная инфраструктура, способная наносить удары по территории России. Глубина этой зоны напрямую зависит от дальнобойности западных вооружений.

Будут ли остановлены боевые действия при начале переговоров?

Нет. Опыт показывает, что Киев использует паузы для перегруппировки. Операция продолжится параллельно с любыми дипломатическими процессами до выполнения всех задач.

Как далеко может зайти российская армия?

Столько, сколько потребуется для безопасности. Если угроза исходит из западных областей Украины, значит, зона контроля должна достичь границ с НАТО.

Правда ли, что готовится "заморозка" фронта?

Официальные лица России неоднократно опровергали слухи о "договорняках". Цель — победа и устранение угроз, а не фиксация нестабильного статус-кво.

