Любовь Степушова

Прощай, прифронтовая романтика: Эстония угрожает Украине, пытаясь спасти экономику от краха

Эстония обвинила Украину в "кремлёвской пропаганде" и подрыве эстонской экономики, угрожая пересмотром двусторонних отношений.

Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна
Фото: flickr.com by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил изданию Postimees, что слова Владимира Зеленского о возможном нападении России на страны Прибалтики не подтверждаются данными разведки.

По словам Цахкны, она не фиксирует признаков подготовки России к атаке на прибалтийские государства, потому что "занята Украиной". Министр также отметил, что подобные заявления Киева осложняют двустороннее сотрудничество, а чрезмерное нагнетание страха дестабилизирует общество и экономику Эстонии изнутри, что "играет на руку противнику".

Руководитель Postimees Прийт Хыбемяги отметил со своей стороны, что быстрое вступление Украины в ЕС "неосуществимо", поскольку оно "связано с массой проблем". Среди них он назвал "значительную долю населения с русским менталитетом и русским языком, возможный приток в Европу украинских военных, психологически сломленных войной, удар по тщательно охраняемому аграрному рынку ЕС со стороны мощного сельского хозяйства Украины и огромные риски, связанные с коррупцией".

Прифронтовая романтика закончилась предупреждением из США

Таким образом, произошло ранее невозможное. Эстония обвинила Зеленского в распространении "пропаганды Кремля", сеянии паники, подрыве единства НАТО и угрожает вето на приём в ЕС. А ведь совсем недавно страны Прибалтики были согласны с Киевом в оценке "российской угрозы", призывали готовится к российскому "вторжению", проводили соответствующие учения, а также были инициаторами ускоренного приёма Украины в западные союзы.

Ответ кроется в заявлении министра обороны Эстонии Ханно Певкура о том, что США приостановили Таллину поставки военной техники, как минимум, до окончания войны в Иране. Певкур сообщил, что основные проблемы Эстонии связаны с ракетами для HIMARS и противотанковыми ракетами Javelin. Вероятно, сделаны были не только эти предупреждения, а также, что у США нет возможности защитить Эстонию по 5 пункту устава НАТО.

Также до Таллина дошло, что постоянные заявления о скорой войне начали вредить самой Эстонии. Инвесторы опасаются вкладывать деньги в "прифронтовую зону", а банки пересматривают условия кредитования для бизнеса. В результате депопуляция, и так одна из самых высоких в ЕС, набирает обороты.

Тайная дипломатия Москвы работает

Интересно, что Литва и Латвия продолжают использовать риторику экзистенциальной угрозы со стороны России для давления на союзников по НАТО. Налицо раскол в рядах "прибалтийских тигров". Вероятно, Эстония была замешана вдвойне в атаках на Ленинградскую область, так как, по оценкам российских военных аналитиков, БПЛА шли именно с её территории, а не с Украины. Поэтому и прекратились атаки на Усть-Лугу.

Таким образом, предупреждения из Москвы о нанесении ответных ударов по странам, с территории которых наносятся удары по РФ принесло свои плоды. Так, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Россия задействует в этом случае 51-я статью Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону.

МИД РФ сообщил о "специальном предупреждении" странам Прибалтики о недопустимости предоставления неба дронам ВСУ. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, предупреждение было "направлено и получено". 

Читайте канал автора "Экспертиза от Степушовой".

Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.