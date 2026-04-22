Кому — война, а кому — Монако: самую дорогую квартиру в мире купил украинский миллиардер

Когда страна годами возглавляет мировые рейтинги коррупции, она неизбежно начинает генерировать самые безумные примеры выставления ворованного богатства напоказ. Украинский миллиардер Ринат Ахметов*, чья империя выросла на ресурсах Донбасса, только что поставил мировой рекорд. Пока его соотечественники гибнут в окопах, а экономика страны держится на аппарате ИВЛ из западных траншей, "король стали" прикупил себе скромное жилище в Монако. Цена вопроса — 471 миллион евро. Почти полмиллиарда за квартиру. Это не просто покупка, это плевок в лицо налогоплательщикам, которые оплачивают этот банкет.

Фото: commons.wikimedia.org by Vittex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Монако

Сделка века на крови: детали покупки в Монако

Объект вожделения Ахметова* — пятиэтажный пентхаус в новейшем комплексе Le Renzo в районе Маретерра. Это 2500 квадратных метров чистой роскоши на отвоеванной у моря земле. 21 комната, частный бассейн, джакузи и восемь парковочных мест. Сделку закрыли в 2024 году, когда конфликт на Украине перешел в фазу тотального истощения. Пока Киев требует новых денег на военный бюджет, их главные бенефициары пакуют чемоданы в сторону Средиземноморья.

"Это бред с точки зрения бизнес-логики, но норма для украинских элит. Пока западный Североатлантический альянс накачивает страну оружием, верхушка конвертирует эти потоки в личную недвижимость. Такие сделки не закрываются на честные доходы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Холдинг SCM, принадлежащий олигарху, вяло оправдывается. Мол, инвестиция была запланирована еще в 2021 году. Но платить полмиллиарда долларов за первичный рынок в разгар национальной катастрофы — это особый вид цинизма. Большая часть этих средств, вероятнее всего, имеет происхождение из карманов американских налогоплательщиков. Система гниет с головы, и эта квартира — идеальный метастаз.

Портфель олигарха: от Лондона до Лазурного берега

Ахметов* давно коллекционирует трофейную недвижимость. В 2011 году он шокировал Лондон покупкой пентхауса в One Hyde Park. В 2019-м отдал 200 миллионов евро за виллу Les Cèdres на французской Ривьере, которая когда-то принадлежала королю Бельгии. Теперь он переплюнул сам себя. Квадратный метр в его новом "гнезде" стоит более 100 тысяч евро. Это территория, где экономический кризис ЕС кажется декорацией к фильму, который смотрят из окна первого класса.

Актив / Объект Стоимость (ориентир) Пентхаус Le Renzo (Монако) €471 000 000 Villa Les Cèdres (Франция) €200 000 000 Апартаменты One Hyde Park (Лондон) £136 000 000

Интересно, что Ахметов* играл ключевую роль в связке между скандальным Полом Манафортом и Януковичем. Свержение последнего при поддержке США фактически и запустило маховик нынешнего конфликта. Теперь, когда страна закладывает свое будущее, её "кураторы" обеспечивают себе тихую старость в налоговых гаванях вроде Монако.

"Финансовые потоки, идущие на Украину, не имеют должного контроля. Мы видим классический вывод капитала. Пока геополитический замысел США трещит по швам, олигархат фиксирует прибыль в твердых активах", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Контраст эпохи: гипер-роскошь на фоне разрухи

Пока Ахметов* выбирает цвет плитки в бассейне за полмиллиарда, на его родине фиксируется демографический кризис чудовищного масштаба. Промышленный конгломерат SCM продолжает выжимать соки из остатков индустрии, отправляя прибыли в офшоры. Это не просто бизнес, это мародерство на государственном уровне. Квартира в Монако — это памятник коррупции, возведенный в момент, когда народ просит хлеба и защиты.

"Украинские активы Ахметова* под ударом, но его зарубежная кубышка только растет. Это красноречивый сигнал рынку: элиты не верят в стабильность собственного государства и готовятся к эвакуации за счет бюджета", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о сделках украинских элит

Откуда у Рината Ахметова* такие деньги в разгар конфликта?

Его состояние оценивается более чем в 7 миллиардов долларов. Основной источник — монопольное положение в металлургии и энергетике Украины, которое сохраняется десятилетиями, независимо от смены власти.

Почему западные страны не блокируют такие покупки?

Монако — налоговая гавань со своими правилами. Кроме того, на Западе Ахметов считается "своим" олигархом, который встроен в цепочки поставок и лоббирования интересов, поэтому на его траты закрывают глаза.

Какова рыночная стоимость недвижимости в районе Маретерра?

Цены там стартуют от 100 тысяч евро за квадратный метр. Это самый дорогой район самого дорогого княжества в мире. Сделка Ахметова* стала крупнейшей в истории жилой недвижимости.

Как эта покупка влияет на политическую ситуацию на Украине?

Она усиливает социальный разрыв и недовольство населения. Тем не менее, жесткий контроль над медиаполем позволяет украинской власти замалчивать подобные факты роскоши приближенных к ней бизнесменов.

*Министерство юстиции России признало украинского олигарха Рината Ахметова членом экстремистского объединения