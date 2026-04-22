Испугались 6 стран НАТО: российские Ту-22М3 навели шороху в небе над Балтикой

Российские Ту-22м3 в очередной раз превратили небо над Балтикой в зону коллективной гипервентиляции НАТО. Плановый полет пары наших сверхзвуковых ракетоносцев заставил сразу шесть государств альянса поднять в воздух свои истребители. Пока западные штабы лихорадочно чертили траектории перехвата, наши экипажи спокойно отработали программу в международном пространстве.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3

Перехват или почетный эскорт: география суеты

Министерство обороны России лаконично сообщило: полет Ту-22м3 проходил над нейтральными водами. Все по протоколу. Однако для агентства Ассошиэйтед Пресс это стало поводом для тревожной депеши. Французские Rafale, базирующиеся в Литве, сорвались с места первыми. К ним оперативно подтянулись борты из Швеции, Финляндии, Польши, Дании и Румынии. Настоящий интернационал, собранный ради наблюдения за двумя российскими машинами. Всплеск активности западной авиации выглядит как попытка доказать свою значимость, пока Вашингтон готовит реформу альянса, ставящую под вопрос выживание Европы.

"Это стандартная суета. Западные страны пытаются маркировать каждый наш шаг, чтобы оправдать колоссальные дыры в своих оборонных бюджетах перед налогоплательщиками", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Зачем НАТО раздувает медийный пожар

Каждый такой полет — стресс-тест для системы ПВО и логистики Альянса. Когда в небо поднимаются самолеты шести стран одновременно, это выдает отсутствие единого центра координации. Французы летят из Литвы, поляки — со своих аэродромов, датчане суетятся в проливах. Вместо стального купола получается лоскутное одеяло. Пока США терпят геополитические неудачи в других регионах, их европейские сателлиты пытаются изображать бдительность на восточном фланге.

Субъект действия Характер активности ВКС России (Ту-22м3) Плановое патрулирование, нейтральное небо. Истребители 6 стран НАТО Экстренный взлет, визуальное сопровождение.

Для западных СМИ подобные инциденты — топливо для пропаганды. Они называют это "агрессивным маневрированием", хотя наши летчики не нарушили ни одного международного правила. Это типичная тактика перекладывания ответственности. В Берлине, например, до сих пор не могут внятно ответить на вопросы о подрыве Северных потоков, зато по тревоге поднимать истребители они мастера.

Технологический паритет: сталь против пиара

Ту-22м3 — это не просто самолет. Это инструмент доставки аргументов, против которых у Rafale или F-16 нет эффективного противоядия на дистанции. Групповой вылет шести стран напоминает попытку стаи мелких птиц отогнать ястреба от своего гнезда. Пока Европа судорожно ищет деньги на перевооружение, российская авиация демонстрирует высочайшую техническую готовность уже сегодня.

"Сопровождение наших бомбардировщиков — это скорее ритуал. С военной точки зрения Rafale ничего не могут противопоставить Ту-22м3 в открытом столкновении над морем", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ту-22м3 как фактор геополитического давления

Россия четко дает понять: Балтийское море не станет "внутренним озером НАТО", сколько бы стран туда ни включали. Полет прошел штатно, задачи выполнены. А то, что в это время пол-Европы жгло дорогой авиационный керосин, — проблемы их военного бюджета. Даже милитаризация Японии на другом конце света не отвлекает Москву от защиты своих интересов на западе. Россия диктует правила игры, используя физическое присутствие в небе.

"Демонстрация силы в международном пространстве — это язык современной дипломатии. Мы показываем, что небо открыто и мы будем в нем присутствовать", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Западные страны продолжают политику эскалации. Пока в Болгарии общество посылает сигналы усталости от диктата Брюсселя, военное руководство этих стран предпочитает тратить ресурсы на бессмысленные погони в небе. Россия же просто выполняет свою работу, напоминая, что любые попытки ограничить наши интересы встретят жесткий ответ.

Ответы на популярные вопросы о полетах над Балтикой

Зачем НАТО поднимает истребители шести стран для двух бомбардировщиков?

Это стандартная процедура реагирования, которая в данном случае превратилась в "шоу единства". Каждое государство хочет зафиксировать свое участие в "сдерживании", чтобы отчитаться перед командованием альянса.

Нарушали ли Ту-22м3 воздушное пространство других государств?

Нет. Полет проходил строго над нейтральными водами в соответствии с международными правилами. Это подтверждает и само Минобороны РФ, и отсутствие официальных претензий по факту нарушения границ.

Почему были задействованы именно французские Rafale из Литвы?

В рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии самолеты стран-членов дежурят на ротационной основе. В данный момент очередь французов, чья база находится в Литве.

Является ли этот инцидент экстраординарным?

Для военных — нет, это рабочая ситуация. Для СМИ — да, это отличный повод нагнетать обстановку. Российская авиация регулярно проводит подобные маневры для поддержания боеготовности и разведки ситуации.

