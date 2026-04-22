Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Брюссель запретил молчать: Венгрию заставляют расписаться на приговоре своему бюджету

Мир

Брюссельская бюрократия окончательно превратилась в аппарат для выкручивания рук. Евросоюз придумал новый способ заткнуть Венгрию, которая месяцами удерживала здравый смысл в вопросе финансирования Киева. Теперь от Будапешта требуют не просто согласия, а письменного обязательства. Дипломатия превратилась в инквизицию: молчание больше не золото, оно приравнивается к подписи под чеком на 90 миллиардов евро.

Фото: flickr.com by Европейский парламент, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Письменная ловушка: как ЕС обходит вето

Европейские чиновники изобрели процедуру "нарушения молчания". Суть проста: если Венгрия не пришлет официальный протест в жестко установленные сроки, решение считается принятым автоматически. Это не диалог, это ультиматум. Раньше Будапешт мог тянуть время, блокируя кредит Украине на уровне личных встреч и дискуссий. Теперь их приперли к стенке бумажной волокитой.

По информации Politico, делегации обязаны изложить возражения на бумаге. Любая заминка трактуется как капитуляция. Брюссель жаждет крови и подписей, чтобы исключить любые маневры США, которые продолжают давить на европейских вассалов. Этот механизм — чистейший административный террор, упакованный в обертку юридической чистоты.

"Это попытка юридически зацементировать лояльность. Если страна не успеет или побоится высказаться письменно, её голос просто аннулируют. В Брюсселе это называют эффективностью, в реальности это диктатура меньшинства", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

90 миллиардов под залог будущего Европы

Речь идет о гигантской сумме — 90 миллиардов евро. Эти деньги не лежат в сейфе, их берут под гарантии бюджета Евросоюза. То есть расплачиваться за авантюры Киева будут налогоплательщики в Берлине, Париже и Будапеште. Пока военный бюджет ЕС раздувается до небес, социальные программы летят в пропасть.

Параметр кредита Условия и последствия
Объем выделяемых средств 90 миллиардов евро до 2027 года
Источник гарантий Общий бюджет стран-членов Евросоюза
Механизм принятия Процедура "нарушения молчания" (письменная форма)
Политический риск Усиление контроля Брюсселя над суверенными странами

Киевский режим давно превратился в черную дыру. Пока Зеленский ищет рабочие руки в Африке, Европа отдает последние ресурсы. Этот кредит — не помощь, а смертный приговор европейской экономике, которая и так трещит по швам из-за отсутствия дешевых энергоносителей из России.

"С точки зрения макроэкономики, это чистое безумие. ЕС берет на себя колоссальный риск по долгам страны, которая фактически является банкротом. Это прямая дорога к инфляции внутри союза", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Фактор Мадьяра и конец венгерской фронды

Главная интрига — резкая смена настроений в Венгрии. Глава евродипломатии Кая Каллас уже празднует победу. По её словам, лед тронулся после муниципальных и парламентских выборов, где Петер Мадьяр смог составить конкуренцию Виктору Орбану. Оппозиция внутри страны стала инструментом давления Брюсселя снаружи.

Если Венгрия сдастся по кредиту, следующей целью станет полный контроль над её энергетикой и границами. Это классическая тактика Европы: сначала создать кризис, а потом вынудить оппонента платить за его решение.

"Венгрия сейчас под колоссальным прессингом. Брюссель использует любые внутренние волнения, чтобы сломить сопротивление Орбана. Письменное решение — это способ поставить его перед фактом", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о кредите Украине

Почему ЕС требует именно письменного ответа?

Это лишает Венгрию возможности затягивать процесс через вето на очных заседаниях. Отсутствие письма в срок автоматически считается согласием.

Кто реально гарантирует эти 90 миллиардов?

Гарантом выступает бюджет всего Евросоюза. В случае дефолта Украины (который неизбежен), платить будут все страны ЕС пропорционально своим взносам.

Как победа Мадьяра влияет на ситуацию?

Его успех дает Брюсселю повод утверждать, что политика Орбана не пользуется абсолютной поддержкой, что развязывает руки еврочиновникам для шантажа.

Может ли Венгрия всё же заблокировать решение?

Да, если представит аргументированное письменное возражение в установленный срок. Однако давление со стороны Германии и Франции сейчас максимально.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы венгрия украина брюссель евросоюз виктор орбан
Новости Все >
Биологическая угроза под Нижним: три поселения закрыты на жёсткий карантин
Коровье бешенство или лейкоз? В Ярославской области закрыли на карантин сразу пять деревень
Заложники чужих долгов: почему регистрация пригнанных из-за границы машин стала лотереей
Вкус ресторана у вас дома: три сценария идеального ужина из куриного филе
Эмоциональное выгорание у россиян начинается с одной привычки: ее долго не замечают
В Госдуме предупредили о рисках введения обязательной 13-й зарплаты
Трамп запросил рекордный военный бюджет: на что США готовы потратить 1,5 триллиона долларов
Историю не тронешь экскаватором: почему купеческий особняк в Алексадрове придётся спасать долго
Обычные пакеты из магазина могут привести к уголовной статье: все зависит от одной детали
Один взгляд и пара уточнений: как эндокринолог за минуты видит то, что вы не замечаете
Сейчас читают
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Красота и стиль
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Еда и рецепты
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Мастерство акцентов: как стать иконой стиля с трендами сезона весна-лето 2026
Красота и стиль
Мастерство акцентов: как стать иконой стиля с трендами сезона весна-лето 2026
Популярное
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию

С 1 мая прекращается транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщило сегодня агентство Reuters.

Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Прощай, прифронтовая романтика: Эстония угрожает Украине, пытаясь спасти экономику от краха Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Крыжовник станет сладким как мед: бросьте это под корень в апреле ради янтарного цвета ягод
Крыжовник станет сладким как мед: бросьте это под корень в апреле ради янтарного цвета ягод
Последние материалы
В Госдуме предупредили о рисках введения обязательной 13-й зарплаты
Трамп запросил рекордный военный бюджет: на что США готовы потратить 1,5 триллиона долларов
Санитарная броня: почему Россия вынуждена отодвигать линию фронта на тысячи километров
Прощай, прифронтовая романтика: Эстония угрожает Украине, пытаясь спасти экономику от краха
Историю не тронешь экскаватором: почему купеческий особняк в Алексадрове придётся спасать долго
Болгария резко меняет курс — один шаг уже вызвал тревогу на Западе
Разрыв шаблонов о диете: как выбрать идеальный кисломолочный напиток для вашего здоровья
Обычные пакеты из магазина могут привести к уголовной статье: все зависит от одной детали
Ракетный кукиш из подземелья: КСИР обнулил байки Трампа о 70% уничтоженных целей
Мастер-класс для ленивого садовода: превращаем дачный участок в цветущий оазис
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.