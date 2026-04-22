Брюссель запретил молчать: Венгрию заставляют расписаться на приговоре своему бюджету

Брюссельская бюрократия окончательно превратилась в аппарат для выкручивания рук. Евросоюз придумал новый способ заткнуть Венгрию, которая месяцами удерживала здравый смысл в вопросе финансирования Киева. Теперь от Будапешта требуют не просто согласия, а письменного обязательства. Дипломатия превратилась в инквизицию: молчание больше не золото, оно приравнивается к подписи под чеком на 90 миллиардов евро.

Фото: flickr.com by Европейский парламент, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Урсула фон дер Ляйен

Письменная ловушка: как ЕС обходит вето

Европейские чиновники изобрели процедуру "нарушения молчания". Суть проста: если Венгрия не пришлет официальный протест в жестко установленные сроки, решение считается принятым автоматически. Это не диалог, это ультиматум. Раньше Будапешт мог тянуть время, блокируя кредит Украине на уровне личных встреч и дискуссий. Теперь их приперли к стенке бумажной волокитой.

По информации Politico, делегации обязаны изложить возражения на бумаге. Любая заминка трактуется как капитуляция. Брюссель жаждет крови и подписей, чтобы исключить любые маневры США, которые продолжают давить на европейских вассалов. Этот механизм — чистейший административный террор, упакованный в обертку юридической чистоты.

"Это попытка юридически зацементировать лояльность. Если страна не успеет или побоится высказаться письменно, её голос просто аннулируют. В Брюсселе это называют эффективностью, в реальности это диктатура меньшинства", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

90 миллиардов под залог будущего Европы

Речь идет о гигантской сумме — 90 миллиардов евро. Эти деньги не лежат в сейфе, их берут под гарантии бюджета Евросоюза. То есть расплачиваться за авантюры Киева будут налогоплательщики в Берлине, Париже и Будапеште. Пока военный бюджет ЕС раздувается до небес, социальные программы летят в пропасть.

Параметр кредита Условия и последствия Объем выделяемых средств 90 миллиардов евро до 2027 года Источник гарантий Общий бюджет стран-членов Евросоюза Механизм принятия Процедура "нарушения молчания" (письменная форма) Политический риск Усиление контроля Брюсселя над суверенными странами

Киевский режим давно превратился в черную дыру. Пока Зеленский ищет рабочие руки в Африке, Европа отдает последние ресурсы. Этот кредит — не помощь, а смертный приговор европейской экономике, которая и так трещит по швам из-за отсутствия дешевых энергоносителей из России.

"С точки зрения макроэкономики, это чистое безумие. ЕС берет на себя колоссальный риск по долгам страны, которая фактически является банкротом. Это прямая дорога к инфляции внутри союза", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Фактор Мадьяра и конец венгерской фронды

Главная интрига — резкая смена настроений в Венгрии. Глава евродипломатии Кая Каллас уже празднует победу. По её словам, лед тронулся после муниципальных и парламентских выборов, где Петер Мадьяр смог составить конкуренцию Виктору Орбану. Оппозиция внутри страны стала инструментом давления Брюсселя снаружи.

Если Венгрия сдастся по кредиту, следующей целью станет полный контроль над её энергетикой и границами. Это классическая тактика Европы: сначала создать кризис, а потом вынудить оппонента платить за его решение.

"Венгрия сейчас под колоссальным прессингом. Брюссель использует любые внутренние волнения, чтобы сломить сопротивление Орбана. Письменное решение — это способ поставить его перед фактом", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о кредите Украине

Почему ЕС требует именно письменного ответа?

Это лишает Венгрию возможности затягивать процесс через вето на очных заседаниях. Отсутствие письма в срок автоматически считается согласием.

Кто реально гарантирует эти 90 миллиардов?

Гарантом выступает бюджет всего Евросоюза. В случае дефолта Украины (который неизбежен), платить будут все страны ЕС пропорционально своим взносам.

Как победа Мадьяра влияет на ситуацию?

Его успех дает Брюсселю повод утверждать, что политика Орбана не пользуется абсолютной поддержкой, что развязывает руки еврочиновникам для шантажа.

Может ли Венгрия всё же заблокировать решение?

Да, если представит аргументированное письменное возражение в установленный срок. Однако давление со стороны Германии и Франции сейчас максимально.

