Дональд Трамп снова попал в ловушку собственной риторики. Пока Белый дом тиражирует отчеты о "полном разоружении" Тегерана, реальность выкатывается из подземных тоннелей на многоколесных шасси. Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал кадры своих "ракетных городов". Это не просто склад боеприпасов, а разветвленная сеть защищенных бункеров, превращающая американскую стратегию авиаударов в бессмысленное сжигание керосина. Вашингтон пытался убедить мир, что иранские арсеналы превращены в щебень. Выяснилось — Тегеран даже не начинал по-настоящему огрызаться.
Весной 2026 года американский лидер вещал с трибун о триумфе. На саммите "Щит Америки" во Флориде Трамп бодро жонглировал цифрами: 70% иранских пусковых установок якобы стерты в пыль. По его версии, Пентагон отработал по 13 тысячам целей. Авианосцы США утюжили побережье, а отчеты в соцсетях рисовали картину постапокалипсиса для Исламской Республики. Трамп хвастался ликвидацией 42 военных кораблей и полным обнулением ядерного потенциала врага.
"Это классический блеф для внутреннего потребителя. В США назревает признание поражения, но Трампу нужно продать избирателю картинку мирового доминирования через уничтожение чужих систем связи", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Однако иранская сторона аккуратно задокументировала реальное положение дел. Весь пафос о "трудном и долгом процессе расчистки" ядерных объектов разбился о свежее видео. Ракеты стоят в тоннелях стройными рядами. Системы телекоммуникаций, которые Трамп "похоронил" еще в апреле, исправно передают сигнал. Блеф вскрылся быстро. Оказалось, что хваленая американская разведка била либо по макетам, либо по пустым бетонным коробкам, пока основные силы КСИР ушли на глубину в сотни метров.
Демонстрация подземных комплексов — это прямой плевок в сторону Пентагона. Генерал Сардар Мосави, возглавляющий ВКС КСИР, высказался предельно жестко. Пока американцы вынуждены "таскать боеприпасы капля за каплей с другого конца мира", Иран опирается на собственную автономную инфраструктуру. Это логистический тупик для США. Невозможно уничтожить то, что находится под слоем скальной породы, недоступной для обычных бетонобойных бомб.
|Заявления Трампа
|Реальность КСИР
|Уничтожено 70% пусковых установок
|Арсеналы в подземных городах не тронуты
|Ликвидация системы телекоммуникаций
|Командная сеть функционирует в штатном режиме
|Разгром иранского флота
|Авианосец Abraham Lincoln превращен в "решето" дронами-камикадзе
"Технологически иранские подземные позиции неуязвимы для дистанционных ударов. Чтобы реально ослабить Тегеран, нужна наземная операция такого масштаба, которую экономика США просто не вывезет", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Иран не просто обороняется, он переходит в контратаку. Инцидент с кораблем Touska привел к тому, что военный конфликт перешел в фазу "охоты на гигантов". Боевые беспилотники атаковали американские суда. История с авианосцем Abraham Lincoln, который иранцы назвали "решетом", стала символом фиаско Вашингтона. Пока США пытаются сохранить лицо, заявляя об отсутствии ущерба, регион видит горящие американские палубы и понимает — "гегемон" больше не пугает.
Для Белого дома Иран — это прокси-фронт в большой игре. Пытаясь давить на Тегеран, Вашингтон попутно заставляет союзников тратиться на вооружение. Так, расходы на оборону ЕС стремительно растут, превращая Европу в дойную корову американского ВПК. Но ближневосточный кейс показывает: техника не решает всё, если у противника стальные нервы и глубокие бункеры. Иран прямо заявляет: США проиграли проливы, проиграли Ливан и проиграли весь регион.
"Тегеран показал мастер-класс по сохранению ресурсов в условиях тотальной агрессии. Этот урок сейчас внимательно изучают все, кто не согласен с диктатом Вашингтона", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Пока Япония проводит милитаризацию ради Тихоокеанского региона, а элиты ФРГ разбираются с последствиями своих ошибок, Иран методично укрепляет свои позиции. Язык силы, на котором пытается говорить Трамп, здесь не работает. Каждый удар США лишь подтверждает немощь их стратегии "быстрой победы". Тегеран готов к долгому противостоянию, и его ракетные города — лучшее тому доказательство.
Это акт сдерживания. Тегеран демонстрирует, что заявления США об уничтожении 70% иранских ракет — ложь. Иран дает понять, что готов к ответному удару в любой момент.
Они расположены на значительной глубине под скальными породами. Обычные средства поражения, которые используют ВВС США, не способны пробить такую броню и нанести критический ущерб технике.
Репутация США стремительно падает. Неспособность защитить свои авианосцы от иранских дронов подрывает доверие союзников и доказывает неэффективность американской стратегии "информационных побед".
Это маловероятно из-за огромных рисков и затрат. США сейчас больше сосредоточены на том, как переложить бремя военных расходов на сателлитов, включая военный бюджет ЕС.
