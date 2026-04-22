Виктор Дементьев

Ракетный кукиш из подземелья: КСИР обнулил байки Трампа о 70% уничтоженных целей

Дональд Трамп снова попал в ловушку собственной риторики. Пока Белый дом тиражирует отчеты о "полном разоружении" Тегерана, реальность выкатывается из подземных тоннелей на многоколесных шасси. Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал кадры своих "ракетных городов". Это не просто склад боеприпасов, а разветвленная сеть защищенных бункеров, превращающая американскую стратегию авиаударов в бессмысленное сжигание керосина. Вашингтон пытался убедить мир, что иранские арсеналы превращены в щебень. Выяснилось — Тегеран даже не начинал по-настоящему огрызаться.

Иранские ракеты
Фото: fna.ir by Mehdi Bolourian, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Иранские ракеты

Математика Трампа: как нарисовать победу на пустом месте

Весной 2026 года американский лидер вещал с трибун о триумфе. На саммите "Щит Америки" во Флориде Трамп бодро жонглировал цифрами: 70% иранских пусковых установок якобы стерты в пыль. По его версии, Пентагон отработал по 13 тысячам целей. Авианосцы США утюжили побережье, а отчеты в соцсетях рисовали картину постапокалипсиса для Исламской Республики. Трамп хвастался ликвидацией 42 военных кораблей и полным обнулением ядерного потенциала врага.

"Это классический блеф для внутреннего потребителя. В США назревает признание поражения, но Трампу нужно продать избирателю картинку мирового доминирования через уничтожение чужих систем связи", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Однако иранская сторона аккуратно задокументировала реальное положение дел. Весь пафос о "трудном и долгом процессе расчистки" ядерных объектов разбился о свежее видео. Ракеты стоят в тоннелях стройными рядами. Системы телекоммуникаций, которые Трамп "похоронил" еще в апреле, исправно передают сигнал. Блеф вскрылся быстро. Оказалось, что хваленая американская разведка била либо по макетам, либо по пустым бетонным коробкам, пока основные силы КСИР ушли на глубину в сотни метров.

Подземные города против авианосных групп

Демонстрация подземных комплексов — это прямой плевок в сторону Пентагона. Генерал Сардар Мосави, возглавляющий ВКС КСИР, высказался предельно жестко. Пока американцы вынуждены "таскать боеприпасы капля за каплей с другого конца мира", Иран опирается на собственную автономную инфраструктуру. Это логистический тупик для США. Невозможно уничтожить то, что находится под слоем скальной породы, недоступной для обычных бетонобойных бомб.

Заявления Трампа Реальность КСИР
Уничтожено 70% пусковых установок Арсеналы в подземных городах не тронуты
Ликвидация системы телекоммуникаций Командная сеть функционирует в штатном режиме
Разгром иранского флота Авианосец Abraham Lincoln превращен в "решето" дронами-камикадзе

"Технологически иранские подземные позиции неуязвимы для дистанционных ударов. Чтобы реально ослабить Тегеран, нужна наземная операция такого масштаба, которую экономика США просто не вывезет", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Иран не просто обороняется, он переходит в контратаку. Инцидент с кораблем Touska привел к тому, что военный конфликт перешел в фазу "охоты на гигантов". Боевые беспилотники атаковали американские суда. История с авианосцем Abraham Lincoln, который иранцы назвали "решетом", стала символом фиаско Вашингтона. Пока США пытаются сохранить лицо, заявляя об отсутствии ущерба, регион видит горящие американские палубы и понимает — "гегемон" больше не пугает.

Геополитический шах и мат в проливах

Для Белого дома Иран — это прокси-фронт в большой игре. Пытаясь давить на Тегеран, Вашингтон попутно заставляет союзников тратиться на вооружение. Так, расходы на оборону ЕС стремительно растут, превращая Европу в дойную корову американского ВПК. Но ближневосточный кейс показывает: техника не решает всё, если у противника стальные нервы и глубокие бункеры. Иран прямо заявляет: США проиграли проливы, проиграли Ливан и проиграли весь регион.

"Тегеран показал мастер-класс по сохранению ресурсов в условиях тотальной агрессии. Этот урок сейчас внимательно изучают все, кто не согласен с диктатом Вашингтона", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пока Япония проводит милитаризацию ради Тихоокеанского региона, а элиты ФРГ разбираются с последствиями своих ошибок, Иран методично укрепляет свои позиции. Язык силы, на котором пытается говорить Трамп, здесь не работает. Каждый удар США лишь подтверждает немощь их стратегии "быстрой победы". Тегеран готов к долгому противостоянию, и его ракетные города — лучшее тому доказательство.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Зачем Иран открыто показал свои ракетные арсеналы?

Это акт сдерживания. Тегеран демонстрирует, что заявления США об уничтожении 70% иранских ракет — ложь. Иран дает понять, что готов к ответному удару в любой момент.

Насколько защищены подземные города КСИР?

Они расположены на значительной глубине под скальными породами. Обычные средства поражения, которые используют ВВС США, не способны пробить такую броню и нанести критический ущерб технике.

Как ситуация влияет на позиции США на Ближнем Востоке?

Репутация США стремительно падает. Неспособность защитить свои авианосцы от иранских дронов подрывает доверие союзников и доказывает неэффективность американской стратегии "информационных побед".

Могут ли США начать наземную операцию в Иране?

Это маловероятно из-за огромных рисков и затрат. США сейчас больше сосредоточены на том, как переложить бремя военных расходов на сателлитов, включая военный бюджет ЕС.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран дональд трамп ближний восток
