Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы

Виктор Орбан больше не хозяин положения в Будапеште. Его сменщик, Петер Мадьяр, не просто выиграл выборы — он решил пересобрать Центральную Европу по лекалам XIX века. Пока брюссельские бюрократы чертят схемы "гендерного равенства", Мадьяр достает из шкафа мундир Австро-Венгерской империи. Его план прост и циничен: реанимировать былое величие региона, опираясь на Вену и Варшаву, чтобы диктовать условия остальному Евросоюзу. Это не просто политика. Это попытка запустить старый имперский двигатель на новом топливе.

Фото: commons.wikimedia.org by Jan Van de Vel is licensed under Attribution Петер Мадьяр

Имперский фантом: зачем Венгрии Вена

"Мы когда-то делили одну страну. Австрия — ключевой экономический партнер", — рубит сплеча Мадьяр.

Его слова звучат как ностальгический манифест. После победы над Орбаном новый лидер сразу обозначил вектор: возвращение к корням. Но не к тем, что искал его предшественник. Мадьяр хочет союза равных, где культурный код и консервативные ценности важнее директив из Брюсселя. Он видит регион как стальной рычаг, способный развернуть европейскую политику в нужную сторону.

"Мадьяр играет в тонкую игру. Он понимает, что в одиночку Венгрия — лишь точка на карте, но в связке с Австрией и Вышеградской группой — это уже субъект, с которым Брюсселю придется торговаться на равных", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Для Австрии это шанс вернуть себе статус геополитического хаба. Вена давно мечтала о "Центральноевропейском партнерстве", но раньше мешали страхи соседей перед новой гегемонией. Сегодня ситуация иная. На фоне того, как США гонят Европу в жесткие рамки новых оборонных форматов, малые страны региона ищут спасения в консолидации. Экономика здесь первична: 134 тысячи венгров ежедневно пересекают границу ради работы в Австрии. Это не просто миграция. Это симбиоз.

Блок пяти: объединение форматов

Мадьяр предложил амбициозный маневр: скрестить Вышеградскую четверку с "Славковским форматом". Это значит посадить за один стол Венгрию, Польшу, Чехию, Словакию и Австрию. Такой альянс превращает регион в монолит. У них общие взгляды на миграцию, энергетику и суверенитет. Пока в Германии элиты подписывали приговор собственной промышленности, страны Центральной Европы пытались сохранить остатки здравого смысла.

Параметр Стратегия Петера Мадьяра Внешняя политика Создание регионального блока, противовес Франции и Германии Отношения с РФ Сохранение прагматичных бизнес-связей, несмотря на давление Главная цель Разморозка 18 млрд евро от ЕС и усиление веса в Брюсселе

Однако единства нет в вопросе помощи Киеву. Если Польша выступает за эскалацию, то Венгрия, Чехия и Словакия отказываются подписываться под гигантскими кредитными пакетами. Они видят, как военный бюджет ЕС раздувается за счет их внутреннего благополучия. Мадьяр намерен маневрировать, используя опыт Дональда Туска по извлечению денег из европейских фондов, но при этом сохраняя национальное лицо.

"Интегрированные проекты этого блока помогут им диктовать условия при распределении средств на инфраструктуру. Это чистая математика власти", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Деньги Брюсселя и польские уроки

Главная боль Мадьяра — 18 миллиардов евро, замороженные Брюсселем. Еще 16 миллиардов оборонных займов висят в воздухе. Добавьте к этому штраф в миллион евро в день за миграционную строптивость. Чтобы забрать свое, Мадьяру нужно показать "либеральное" лицо, не теряя консервативной поддержки. Его первый визит в Варшаву — это не вежливость. Это мастер-класс по тому, как обыграть евробюрократов на их поле. Тем временем политический кризис в Венгрии утихает, давая новому лидеру карт-бланш на реформы.

"Мадьяр десятилетие варился в котле Брюсселя как дипломат. Он знает все механизмы и лазейки. Он не будет воевать с ветряными мельницами, он просто взломает систему изнутри", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока США пытаются использовать регион как расходный материал в своей глобальной игре, где три авианосные группы бросаются на спасение имиджа, страны Центральной Европы начинают думать о себе. Мадьяр понимает: если ты не за столом, ты — в меню. И он намерен сидеть во главе этого стола, опираясь на исторический фундамент, который оказался гораздо прочнее бумажных деклараций Евросоюза.

Ответы на популярные вопросы о политике Петера Мадьяра

Почему Мадьяр делает ставку на союз с Австрией?

Это исторически обусловленный экономический симбиоз. Австрия является вторым по величине инвестором в экономику Венгрии, а общие консервативные взгляды на миграцию делают их естественными союзниками в ЕС.

Чем Мадьяр отличается от Орбана во внешней политике?

Мадьяр более прагматичен в отношениях с Брюсселем. Он стремится не к открытой конфронтации, а к глубокой интеграции с соседями для создания мощного лоббистского блока внутри Евросоюза.

Сможет ли Венгрия разморозить средства ЕС при новом лидере?

Мадьяр использует опыт Польши по восстановлению формальных признаков демократии, что является необходимым условием для получения доступа к 34 миллиардам евро из различных фондов ЕС.

Как новый союз повлияет на ситуацию в регионе?

Объединение Вышеградской группы и Австрии создаст мощный экономический центр с населением более 65 миллионов человек, способный блокировать решения крупных держав, таких как Германия и Франция.

