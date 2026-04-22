Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Разведка Британии в панике: 100 стран вооружились софтом для кибератак на Лондон

Мир

Британия официально признала: её цифровая крепость напоминает проходной двор. Национальное агентство кибербезопасности (NCSC) в ужасе — технологии взлома, раньше доступные только элитным спецслужбам, теперь скупает каждый второй режим на планете. Около 100 стран вооружились софтом для проникновения в частные сети. Дверь в мир шпионажа теперь открывается простым чеком на покупку коммерческого ПО.

Фото: Designed by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рынок шпионского ПО: от диссидентов до банкиров

Эпоха, когда кибератаки были уделом избранных, мертва. Сегодня шпионское ПО вроде Pegasus или Predator — это рядовой товар. Если раньше целями были политики и активисты, то теперь под прицел попали топ-менеджеры и финансисты. Британия фиксирует двукратный рост значимых атак за год. Причем за большинством инцидентов стоят не полуголодные хакеры из подвалов, а государственные структуры. Ситуация напоминает бесконтрольный экспорт оружия, где покупатель не обязан предъявлять лицензию на порядочность.

"Это закономерный итог деградации систем защиты. Когда технологии нападения становятся дешевле чашки кофе, геополитическая мощь больше не гарантирует неприкосновенность серверов. Британия просто не успевает латать дыры", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Искусственный интеллект как идеальный взломщик

Главный кошмар Лондона сегодня — нейросети. Инструменты вроде новой модели Mythos от Anthropic способны находить уязвимости в коде быстрее любого отдела ИТ-безопасности. Это автоматизация хаоса. Если раньше для взлома атомной станции требовался гений, то теперь достаточно правильно сформулированного запроса к ИИ. Пока Британия пытается осознать масштаб беды, технологический разрыв между защитой и нападением превращается в пропасть. Это напоминает ситуацию, когда военный бюджет растет, а толку от него ноль, потому что противник использует принципиально иные инструменты.

Тип угрозы Реальность сегодня
Коммерческое шпионское ПО Доступно 100+ странам мира
Искусственный интеллект Автоматический поиск дыр в инфраструктуре
Государственные хакеры Источник большинства "национально значимых" атак

Ричард Хорн, глава NCSC, прямо называет британский бизнес наивным. Компании игнорируют кибергигиену, пока их данные утекают в сеть. В это время Китай демонстрирует "ошеломляющий уровень сложности" атак. Ландшафт изменился: Британия больше не охотник, а крупная, неповоротливая жертва. В условиях, когда гарантии безопасности внутри альянсов трещат по швам, цифровая оборона становится вопросом выживания, а не комфорта.

"Для бизнеса это риск полной потери управления. Юридически доказать вину иностранного государства почти невозможно, а механизмы банкротства юрлиц после уничтожения их цифровых активов работают жестко и быстро", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Идеальный шторм: почему Лондон проигрывает гонку

Министр безопасности Дэн Джарвис требует от ИИ-корпораций вступить в игру на стороне государства. Он мечтает об "автономной идентификации угроз". Но реальность такова: пока чиновники пишут речи, код обновляется. Модель Mythos признана экспертами слишком опасной для релиза, но джинн уже вырван из бутылки. Даже стабильные поставки ресурсов, такие как российская нефть, не спасут экономику, если её нервная система — телекоммуникации и электросети — будет парализована одной кнопкой из-за рубежа.

"Мы видим крах старой модели безопасности. Лондон пытается прикрыть дыры лозунгами, но без реального технологического суверенитета это лишь попытка остановить ливень дырявым зонтом", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Британия оказалась в эпицентре "идеального шторма". Старые методы разведки буксуют, новые угрозы бесконтрольны. Попытки Запада диктовать условия всему миру привели к тому, что теперь весь мир может "заглянуть" в спальни британских элит. Ирония судьбы: страна, создавшая современные спецслужбы, рискует быть взломанной собственными же методами, упакованными в удобный интерфейс коммерческого софта.

Ответы на популярные вопросы о киберугрозах

Кто стоит за большинством атак на Британию?

По данным NCSC, это госструктуры других стран, а не просто криминальные группировки.

Почему шпионское ПО стало так доступно?

Сформировался глобальный рынок коммерческого софта (spyware), который продают без жесткого госконтроля.

В чем опасность ИИ для критической инфраструктуры?

Нейросети находят уязвимости в программном обеспечении в тысячи раз быстрее людей-экспертов.

Кого чаще всего атакуют хакеры сегодня?

Помимо политиков, целями стали топ-менеджеры корпораций, банкиры и руководители крупных компаний.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист по банкротству Кирилл Мальцев, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы великобритания кибербезопасность искусственный интеллект национальная безопасность
Сейчас читают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.