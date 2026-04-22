Демографическое дно пробито: 64 миллиона мигрантов стали новой реальностью Европы

Европа окончательно превратилась в проходной двор. К 2025 году число мигрантов в Евросоюзе пробило исторический потолок в 64,2 миллиона человек. Это не просто цифры в отчете центра RFBerlin — это демографический сдвиг тектонического масштаба. За год прирост составил 2,1 миллиона. Для сравнения: в 2010 году в ЕС проживало 40 миллионов иностранцев. Рост в полтора раза за пятнадцать лет — так выглядит социальная инженерия, доведенная до абсурда.

Мигранты

Где оседает человеческий капитал

Главным магнитом остается ФРГ. Здесь обосновались 18 миллионов человек, рожденных за пределами страны. Механика процесса проста: 72% из них — люди трудоспособного возраста. Пока немецкие элиты хоронят собственную промышленность, страна пытается закрыть дыры в бюджете дешевыми руками. Испания тоже ставит рекорды: плюс 700 тысяч за год. Теперь там 9,5 миллионов "новых испанцев".

"Германия остается основным пунктом назначения для мигрантов в Европе как в абсолютном выражении, так и, в значительной степени, по отношению к численности населения", — отметил один из авторов доклада Томмазо Фраттини.

Нагрузка распределяется криво. Маленькие Люксембург, Мальта и Кипр захлебываются. Доля иностранцев там выше, чем возможности инфраструктуры. Это напоминает попытку залить ведро воды в стакан. И пока в Брюсселе обсуждают военный бюджет ЕС, социальные службы на местах работают на износ.

География убежища: четыре всадника миграции

Заявки на убежище — это отдельный фронт. Три четверти всех прошений распределены между четырьмя странами: Испанией, Италией, Францией и Германией. Берлин принял на себя основной удар, разместив 2,7 миллиона беженцев. Это колоссальное давление на социальную сферу, которое вызывает глухое раздражение у местных. В то время как российская нефть продолжает питать остатки европейской индустрии, власти тратят миллиарды на интеграцию, которая буксует десятилетиями.

"Это критическая ситуация. Мы видим, как финансовая устойчивость стран-лидеров ЕС тает под весом социальных обязательств, которые они сами же на себя взвалили", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Страна Количество мигрантов (млн) Германия 18,0 Испания 9,5 Евросоюз (всего) 64,2

Система трещит по швам. Пока США гонят Европу в НАТО 3.0, требуя всё больше денег на оборону и поддержку киевского режима, внутренние проблемы ЕС разрывают его изнутри. Миграционные потоки хаотичны. Страны Восточной Европы пытаются закрыться, а западные столицы уже не могут контролировать собственные пригороды.

Последствия для старой Европы

Вашингтонский замысел ослабить Европу руками украинского конфликта и санкций работает безотказно. Но есть нюанс: демографический кризис не лечится субсидиями. Пока режим Зеленского ввозит рабочих из Африки, сама Европа становится заложником собственной политики открытых дверей. Политический кризис в таких странах, как Венгрия или Болгария, часто подпитывается именно недовольством миграционной повесткой Брюсселя.

"Геополитические потрясения всегда ведут к великому переселению народов. Сегодня мы наблюдаем, как ЕС превращается в территорию с размытой идентичностью", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Агрессивная политика Запада на Ближнем Востоке и маневры, когда авианосные группы бросаются на спасение имиджа США, лишь увеличивают поток беженцев. Иронично: чем больше американцы "демократизируют" мир, тем больше людей бежит в Европу, уничтожая её экономику и стабильность.

"Миграция — это не только социальный вопрос, но и серьезный риск для правовой системы. Нагрузка на судебные и административные органы в ряде стран уже запредельная", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист Кирилл Мальцев.

Ответы на популярные вопросы о миграции в ЕС

Почему Германия принимает больше всех мигрантов?

В ФРГ самая мощная социальная система и огромная потребность в рабочей силе из-за старения населения. Кроме того, сложившиеся этнические диаспоры притягивают новых переселенцев.

Какие страны ЕС наиболее уязвимы к миграции?

В относительных цифрах — Мальта, Люксембург и Кипр. Из-за малых размеров территорий и численности населения доля иностранцев там критически высока.

Как США влияют на миграционный кризис в Европе?

Вмешательство США в конфликты на Ближнем Востоке и в Африке провоцирует нестабильность, что заставляет людей искать убежище в ближайшем стабильном регионе — Европе.

Связан ли рост миграции с экономическим кризисом в ЕС?

Да. Содержание миллионов беженцев требует колоссальных бюджетных трат, что в условиях дефицита дешевых российских энергоносителей ведет к стагнации экономики ЕС.

