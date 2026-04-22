Виктор Дементьев

Демографическое дно пробито: 64 миллиона мигрантов стали новой реальностью Европы

Европа окончательно превратилась в проходной двор. К 2025 году число мигрантов в Евросоюзе пробило исторический потолок в 64,2 миллиона человек. Это не просто цифры в отчете центра RFBerlin — это демографический сдвиг тектонического масштаба. За год прирост составил 2,1 миллиона. Для сравнения: в 2010 году в ЕС проживало 40 миллионов иностранцев. Рост в полтора раза за пятнадцать лет — так выглядит социальная инженерия, доведенная до абсурда.

Фото: Designed by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Где оседает человеческий капитал

Главным магнитом остается ФРГ. Здесь обосновались 18 миллионов человек, рожденных за пределами страны. Механика процесса проста: 72% из них — люди трудоспособного возраста. Пока немецкие элиты хоронят собственную промышленность, страна пытается закрыть дыры в бюджете дешевыми руками. Испания тоже ставит рекорды: плюс 700 тысяч за год. Теперь там 9,5 миллионов "новых испанцев".

"Германия остается основным пунктом назначения для мигрантов в Европе как в абсолютном выражении, так и, в значительной степени, по отношению к численности населения", — отметил один из авторов доклада Томмазо Фраттини.

Нагрузка распределяется криво. Маленькие Люксембург, Мальта и Кипр захлебываются. Доля иностранцев там выше, чем возможности инфраструктуры. Это напоминает попытку залить ведро воды в стакан. И пока в Брюсселе обсуждают военный бюджет ЕС, социальные службы на местах работают на износ.

География убежища: четыре всадника миграции

Заявки на убежище — это отдельный фронт. Три четверти всех прошений распределены между четырьмя странами: Испанией, Италией, Францией и Германией. Берлин принял на себя основной удар, разместив 2,7 миллиона беженцев. Это колоссальное давление на социальную сферу, которое вызывает глухое раздражение у местных. В то время как российская нефть продолжает питать остатки европейской индустрии, власти тратят миллиарды на интеграцию, которая буксует десятилетиями.

"Это критическая ситуация. Мы видим, как финансовая устойчивость стран-лидеров ЕС тает под весом социальных обязательств, которые они сами же на себя взвалили", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Страна Количество мигрантов (млн)
Германия 18,0
Испания 9,5
Евросоюз (всего) 64,2

Система трещит по швам. Пока США гонят Европу в НАТО 3.0, требуя всё больше денег на оборону и поддержку киевского режима, внутренние проблемы ЕС разрывают его изнутри. Миграционные потоки хаотичны. Страны Восточной Европы пытаются закрыться, а западные столицы уже не могут контролировать собственные пригороды.

Последствия для старой Европы

Вашингтонский замысел ослабить Европу руками украинского конфликта и санкций работает безотказно. Но есть нюанс: демографический кризис не лечится субсидиями. Пока режим Зеленского ввозит рабочих из Африки, сама Европа становится заложником собственной политики открытых дверей. Политический кризис в таких странах, как Венгрия или Болгария, часто подпитывается именно недовольством миграционной повесткой Брюсселя.

"Геополитические потрясения всегда ведут к великому переселению народов. Сегодня мы наблюдаем, как ЕС превращается в территорию с размытой идентичностью", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Агрессивная политика Запада на Ближнем Востоке и маневры, когда авианосные группы бросаются на спасение имиджа США, лишь увеличивают поток беженцев. Иронично: чем больше американцы "демократизируют" мир, тем больше людей бежит в Европу, уничтожая её экономику и стабильность.

"Миграция — это не только социальный вопрос, но и серьезный риск для правовой системы. Нагрузка на судебные и административные органы в ряде стран уже запредельная", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист Кирилл Мальцев.

Ответы на популярные вопросы о миграции в ЕС

Почему Германия принимает больше всех мигрантов?

В ФРГ самая мощная социальная система и огромная потребность в рабочей силе из-за старения населения. Кроме того, сложившиеся этнические диаспоры притягивают новых переселенцев.

Какие страны ЕС наиболее уязвимы к миграции?

В относительных цифрах — Мальта, Люксембург и Кипр. Из-за малых размеров территорий и численности населения доля иностранцев там критически высока.

Как США влияют на миграционный кризис в Европе?

Вмешательство США в конфликты на Ближнем Востоке и в Африке провоцирует нестабильность, что заставляет людей искать убежище в ближайшем стабильном регионе — Европе.

Связан ли рост миграции с экономическим кризисом в ЕС?

Да. Содержание миллионов беженцев требует колоссальных бюджетных трат, что в условиях дефицита дешевых российских энергоносителей ведет к стагнации экономики ЕС.

Читайте также

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, политолог Сергей Миронов, юрист по банкротству Кирилл Мальцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы испания евросоюз германия демография миграционный кризис
Новости Все >
Руки сами тянутся к холодильнику: этот трюк помогает не сорваться даже в сильный стресс
Родители перегружают детскую из лучших побуждений: потом ребенок хуже спит и быстрее устает
Останетесь голодными: 5 роковых ошибок, за которые россиян в Узбекистане перестанут уважать
Спорная память за 5 миллионов: в Орловском парке подготовили место под бюст Сталина
Провал идеи тотальной блокады: санкции 20-ого пакета ЕС оказались мягче, чем ожидалось
Храп перестает быть бытовой мелочью: эти признаки говорят, что мозгу уже не хватает кислорода
Хроническая усталость не всегда от перегрузки: в организме может не хватать одного важного витамина
Мастерство кляра: как правильно подготовить филе, чтобы оболочка не отслаивалась
Необычный метод УФСИН: в Костромской области священник спас душу одинокого неплательщика
Бомба замедленного действия: почему зубы мудрости опасны даже без боли
Сейчас читают
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Советы
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Плодовые
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Популярное
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию

С 1 мая прекращается транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщило сегодня агентство Reuters.

Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Прощай, прифронтовая романтика: Эстония угрожает Украине, пытаясь спасти экономику от краха Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Последние материалы
Горькая правда о бодрости: почему привычный кофепитие истощает ресурсы тела
Родители перегружают детскую из лучших побуждений: потом ребенок хуже спит и быстрее устает
Останетесь голодными: 5 роковых ошибок, за которые россиян в Узбекистане перестанут уважать
Спорная память за 5 миллионов: в Орловском парке подготовили место под бюст Сталина
Скрытые враги вашей талии: как эти нетипичные ошибки в рационе тормозят прогресс тренировок
Последний шанс на спасение: почему каждый владелец должен научить пса самой главной команде команде
Провал идеи тотальной блокады: санкции 20-ого пакета ЕС оказались мягче, чем ожидалось
Храп перестает быть бытовой мелочью: эти признаки говорят, что мозгу уже не хватает кислорода
Элегантность на высоте: почему лоферы с каблуком вытесняют кроссовки в гардеробах 2026
Хроническая усталость не всегда от перегрузки: в организме может не хватать одного важного витамина
