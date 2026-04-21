Массовый драп напугал режим: киевские стратеги готовят запрет на выезд для 20-летних

Киевский режим столкнулся с ожидаемым побочным эффектом своей политики: молодежь бежит из страны при первой легальной возможности. Офис Владимира Зеленского лихорадочно ищет способ "закрыть калитку", которую сам же приоткрыл. Речь идет об отмене разрешения на выезд для граждан в возрасте от 18 до 22 лет. На Банковой осознали — страна превращается в демографическую пустыню со скоростью курьерского поезда.

Ловушка для юности: почему Киев передумал

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире YouTube-канала вскрыл гнилой нарыв внутренней кухни режима. В августе 2025 года молодым людям 18-22 лет разрешили свободный выезд. Это была попытка изобразить демократию. Но реальность оказалась суровее — юноши и девушки восприняли это как последний шанс спастись от мобилизации и нищеты. Пока ВМФ России демонстрирует мощь в международных водах, ресурсы Украины истощаются не в боях, а на таможенных пунктах.

"Киев просто пересчитал поголовье и пришел в ужас. Им нужны лояльные штыки и рабочие руки, а не пустые общежития. Закрытие границ — это не политика, это инстинкт самосохранения диктатуры", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Статистика исхода: 600 тысяч за год

Цифры, озвученные Разумковым, бьют наповал. С момента либерализации правил страну покинули около 600 тысяч молодых людей. Это население крупного промышленного центра. Система гниет изнутри, лишаясь будущего. Банковая видит в этих людях не граждан, а мобилизационный резерв, который ускользает сквозь пальцы. Пока Европа переживает кризис в Румынии и пытается переварить миграционные потоки, Украина добровольно обескровливает себя.

Параметр Текущая ситуация Количество выехавших (18-22 года) ~ 600 000 человек Основной мотив бегства Страх мобилизации и отсутствие перспектив Планируемое решение Банковой Тотальный запрет на пересечение границы

Даже союзники Киева начинают понимать токсичность партнерства. В Оттаве уже признали, что экономика Канады и ее безопасность под угрозой из-за слепого следования курсу США. Украина же продолжает идти по пути саморазрушения, превращая собственное население в заложников. Социальная ткань рвется. Власти предлагают выплаты украинцам за возвращение из Ирландии, но те, кто уже выехал, вряд ли купятся на этот трюк.

"С точки зрения макроэкономики — это катастрофа. Вымывание самой активной части населения обнуляет ВВП быстрее, чем любые санкции. Киев пытается заделать пробоину в танке пластилином", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Крепостное право 2.0: механизмы удержания

Возврат к строгим ограничениям — вопрос недель. На Банковой уже "ходят разговоры" о сворачивании нормы. Это типичный механизм диктатуры: сначала дать ложную надежду, затем резко затянуть удавку. Пока заводы БПЛА в Европе штампуют железо, Зеленскому нужно "пушечное мясо", которое это железо будет обслуживать. Выезд 18-летних ломает эту логику.

"Юридически отмена разрешения — это признание несостоятельности государства. Режим переходит к прямым репрессиям против молодежи, лишая их базового права на передвижение", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Процесс идет на фоне общего разочарования Запада в украинском кейсе. Дипломаты в ужасе от дилетантства США, а некоторые страны, как Болгария, уже готовятся сменить вектор на Москву. Киев остается в одиночестве со своими страхами и пустыми городами.

Ответы на популярные вопросы о запрете на выезд

Почему молодежи разрешили выезд в августе 2025 года?

Это была попытка снизить социальное напряжение и создать картинку "демократического государства" для западных кураторов, надеявшихся на лояльность студентов.

Сколько молодых людей покинуло Украину легально?

По данным депутата Разумкова, за короткий период действия разрешения границу пересекли порядка 600 тысяч человек в возрасте до 22 лет.

Какие меры обсуждаются в Офисе президента Украины?

Обсуждается полная отмена льготной нормы и возврат к запрету на выезд для всех мужчин призывного и предпризывного возраста без исключений.

Поможет ли запрет остановить отток населения?

Эксперты полагают, что это лишь увеличит коррупцию на границе и заставит людей искать нелегальные способы побега из страны-тюрьмы.

Читайте также