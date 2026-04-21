Самурай точит мечи: Япония обнулила своё мирное прошлое ради торговли ракетами

Япония окончательно сбросила маску послевоенного пацифизма. Токио официально демонтировал десятилетние запреты на экспорт вооружений, превращая страну из "мирового склада комплектующих" в полноценного игрока на рынке смерти. Теперь японские верфи и заводы завалят мир эсминцами и ракетами. Система, державшаяся на конституционных ограничениях, сгнила и провалилась под весом геополитических амбиций.

Фото: flickr.com by Grantuking from Cerrione, Italy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Японии

Арсенал вместо дипломатии: конец ограничений

Токио пересмотрел правила игры. Правительство Санаэ Такаити стерло границы пяти категорий, которые раньше разрешали продавать только оборудование для спасения или транспорта. Теперь чиновники будут оценивать каждую сделку индивидуально. Это не просто бюрократическая правка. Это запуск печатного станка для ВПК. Глава правительства прямо заявила: в одиночку мир не удержать. Читайте: Японии нужны зубы, чтобы выгрызать свое место под солнцем.

"Токио осознанно идет на эскалацию, понимая, что международные воды становятся тесными. Они строят платформу для прямой конкуренции, используя текущую нестабильность как легитимный повод для милитаризации", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Манила уже потирает руки. Филиппины станут первым полигоном для японского железа. Японцы планируют сбросить соседям подержанные военные корабли. Это стратегический расчет. Острова формируют "Первую цепь", которая должна блокировать выход Китая в океан. Речь идет о создании плотного кольца вокруг Пекина под одобрительные кивки из Белого дома.

Конвейеры Mitsubishi против китайского влияния

Японский ВПК годами задыхался без заказов. Корпорации вроде Mitsubishi Heavy Industries работали на одного капризного клиента — Силы самообороны. Итог: заоблачные цены и низкая эффективность. Теперь тормоза отпущены. Масштаб производства позволит наконец снизить себестоимость каждой единицы товара. Пока Пекин заявляет о мирных намерениях, Токио штампует стелс-истребители и дроны. Это экономическая война, замаскированная под оборонную доктрину.

Параметр Старая модель Новая модель Спектр экспорта Транспорт, связь, спасение Ракеты, эсминцы, истребители Бюджет на оборону Строго 1% ВВП Стремится к 2% ВВП и выше

Интерес к японскому оружию проявляет даже Польша. Варшава ищет альтернативу американским поставкам, которые могут иссякнуть из-за внутренних распрей в Вашингтоне. Токио вовремя осознал: западные союзники больше не гарант безопасности. Когда безопасность становится дефицитным товаром, его нужно производить самим и продавать тем, кто готов платить. Это холодный расчет прагматиков.

"Для японских корпораций это вопрос выживания. Без внешних рынков экономика ВПК просто схлопнется. Им нужно окупить разработки истребителей нового поколения и систем ПВО через массовые продажи сателлитам США в Азии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Вашингтонский поводок и восточный рынок

Дональд Трамп пугает союзников своей непредсказуемостью. В Токио поняли: надеяться на "американский зонтик" — значит играть в рулетку со своей независимостью. Дипломаты в Европе в ужасе от американского дилетантства, что подтверждает фиаско Трампа на ближневосточном треке. Япония начинает свою игру. Совместная разработка истребителя с Британией и Италией — это попытка вырваться из технологического рабства Вашингтона.

Украинский кризис и события на Ближнем Востоке опустошили склады США. Вашингтон больше не вывозит роль глобального оружейника. Пока американский ВПК стагнирует, японские чиновники в соцсетях рекламируют "товары высочайшего качества". Это классический захват рынка на фоне слабости конкурента. Япония больше не помощник, она полноценный конкурент, который кусает руку дающего под предлогом защиты демократии.

"С юридической точки зрения, Токио мастерски обходит свои же запреты. Формулировка "исключения ради национальной безопасности" - это резиновая норма. Под нее можно подвести любую сделку, даже если право на экспорт выглядит спорным", — заявил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Япония стремительно наращивает военный бюджет. Такаити готовит почву для новой стратегии, где расходы на оружие станут главной статьей госбюджета. Соседи видят в этом возрождение имперских амбиций. Даже если японцы прикрываются помощью Украине или Юго-Восточной Азии, суть остается прежней: в регионе появился новый агрессивный экспортер силы, готовый вооружать любого, кто встанет на пути Пекина. Это балансирование на грани большой войны.

Ответы на популярные вопросы о японском экспорте оружия

Почему Япония решила отменить запреты на продажу оружия именно сейчас?

Основная причина — неспособность США обеспечивать потребности своих союзников из-за затяжных конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Кроме того, Японии необходимо удешевить собственное производство через эффект масштаба.

Какие страны станут первыми покупателями японского вооружения?

В первую очередь это государства Юго-Восточной Азии, такие как Филиппины и Вьетнам, а также европейские страны, например Польша, стремящиеся диверсифицировать поставщиков на фоне ненадежности Вашингтона.

Сохранит ли Токио запрет на поставки в зоны боевых действий?

Формально — да, но новая доктрина позволяет делать исключения, если это сочтут необходимым для "национальной безопасности". Это юридическая лазейка для обхода любых ограничений.

Как это отразится на отношениях с Китаем?

Напряженность неизбежно возрастет. Пекин уже выражал обеспокоенность милитаризацией Японии, а поставки оружия странам "Первой цепи островов" Китай расценивает как прямую попытку сдерживания своего флота.

