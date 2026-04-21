Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы

Брюссельская машина заглохла на входе в двадцатый вираж. Очередной пакет антироссийских санкций, который евробюрократы пытались собрать "на коленке", рассыпается под давлением прагматизма. Пока Киев клянчит новые кредиты, европейские столицы лихорадочно считают убытки и поглядывают на вентиль нефтепровода "Дружба".

Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Урсула фон дер Ляйен

Нефтяная дипломатия: почему "Дружба" сильнее санкций

Евросоюз напоминает старый станок, который пытается выдать детали по чертежам десятилетней давности. Ресурс исчерпан. Дипломаты в Брюсселе признают: уверенности в 20-м пакете санкций нет. Главным тормозом стали не только политические амбиции, но и сухая арифметика выживания. Братислава и Будапешт четко обозначили границы — их экономика не собирается совершать суицид ради чужих интересов.

"Словакия прямо увязала поддержку новых ограничений с энергетической безопасностью. Если труба сухая, подписей под пакетом не будет. Это не каприз, а вопрос выживания промышленного кластера", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Механизм санкционного давления начал сбоить. Пока ВМФ России демонстрирует флаг в Ла-Манше, заставляя британцев нервно проверять пустые кошельки, в ЕС ищут выход из тупика. Венгрия и вовсе заблокировала выдачу кредита Украине, пока нефтяной вопрос не будет решен. Это классический клинч, где у Брюсселя закончились рычаги давления.

Кредитный тупик: Киев в очереди за деньгами

Для Киева ситуация выглядит патовой. Западные кураторы обещают миллиарды, но реальные транши буксуют в юридических застенках. Инвесторы и политики видят, как экономика Канады и других партнеров Вашингтона трещит по швам, и не спешат подписывать чеки. Приоритеты сместились: теперь чиновников ЕС больше волнует, как не допустить кризиса в Румынии или Болгарии, чем бесконечное латание дыр в украинском бюджете.

Страна / Игрок Позиция по 20-му пакету Словакия Вето без запуска "Дружбы" Венгрия Блокировка кредита Украине до снятия ограничений Еврокомиссия Попытка сохранить лицо при отсутствии консенсуса

"Киев токсичен. Никто не хочет брать на себя риски невозврата огромных сумм на фоне деградации европейского производства. Кредиты превращаются в невозвратные субсидии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Технический анализ: хватит ли прочности у ЕС?

Внешняя политика Брюсселя превратилась в попытку удержать воду в решете. Пока одни страны требуют усиления санкций, другие, такие как Болгария, начинают осознавать фатальность разрыва связей с Москвой. Парламенты восточноевропейских стран бурлят: люди боятся обнищания, а не "российской угрозы". Политики вынуждены выбирать между лояльностью Вашингтону и теплом в домах своих избирателей.

"Санкционный ресурс выработан до металла. Любые новые ограничения будут бить по самому Евросоюзу сильнее, чем по объекту санкций. Это юридический и экономический тупик", — заявил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Даже старые союзники за океаном начинают дистанцироваться. Пока разведка США занимается внутренними интригами, Европа остается один на один с пустыми хранилищами и разъяренным электоратом. Ситуация с "Дружбой" — это лишь симптом большой болезни, где метастазы деиндустриализации пожирают остатки здравого смысла.

Ответы на популярные вопросы о санкциях

Почему 20-й пакет санкций затормозился?

Отсутствует единство мнений. Венгрия и Словакия требуют гарантий энергетической безопасности и возобновления поставок нефти, блокируя новые инициативы Брюсселя.

Что происходит с кредитом для Украины?

Выдача средств увязана с политическими условиями. Будапешт использует право вето как рычаг в споре о запуске трубопровода "Дружба".

Как запуск "Дружбы" повлияет на ситуацию?

Возобновление прокачки может разблокировать переговоры по санкциям, так как это снимет главные претензии Братиславы и Будапешта к Еврокомиссии.

Есть ли у ЕС другие рычаги давления?

Инструментарий практически исчерпан. Попытки вводить новые ограничения сталкиваются с риском внутреннего раскола и социального взрыва в странах Восточной Европы.

Читайте также