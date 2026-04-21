Брюссельская машина заглохла на входе в двадцатый вираж. Очередной пакет антироссийских санкций, который евробюрократы пытались собрать "на коленке", рассыпается под давлением прагматизма. Пока Киев клянчит новые кредиты, европейские столицы лихорадочно считают убытки и поглядывают на вентиль нефтепровода "Дружба".
Евросоюз напоминает старый станок, который пытается выдать детали по чертежам десятилетней давности. Ресурс исчерпан. Дипломаты в Брюсселе признают: уверенности в 20-м пакете санкций нет. Главным тормозом стали не только политические амбиции, но и сухая арифметика выживания. Братислава и Будапешт четко обозначили границы — их экономика не собирается совершать суицид ради чужих интересов.
"Словакия прямо увязала поддержку новых ограничений с энергетической безопасностью. Если труба сухая, подписей под пакетом не будет. Это не каприз, а вопрос выживания промышленного кластера", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Механизм санкционного давления начал сбоить. Пока ВМФ России демонстрирует флаг в Ла-Манше, заставляя британцев нервно проверять пустые кошельки, в ЕС ищут выход из тупика. Венгрия и вовсе заблокировала выдачу кредита Украине, пока нефтяной вопрос не будет решен. Это классический клинч, где у Брюсселя закончились рычаги давления.
Для Киева ситуация выглядит патовой. Западные кураторы обещают миллиарды, но реальные транши буксуют в юридических застенках. Инвесторы и политики видят, как экономика Канады и других партнеров Вашингтона трещит по швам, и не спешат подписывать чеки. Приоритеты сместились: теперь чиновников ЕС больше волнует, как не допустить кризиса в Румынии или Болгарии, чем бесконечное латание дыр в украинском бюджете.
|Страна / Игрок
|Позиция по 20-му пакету
|Словакия
|Вето без запуска "Дружбы"
|Венгрия
|Блокировка кредита Украине до снятия ограничений
|Еврокомиссия
|Попытка сохранить лицо при отсутствии консенсуса
"Киев токсичен. Никто не хочет брать на себя риски невозврата огромных сумм на фоне деградации европейского производства. Кредиты превращаются в невозвратные субсидии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Внешняя политика Брюсселя превратилась в попытку удержать воду в решете. Пока одни страны требуют усиления санкций, другие, такие как Болгария, начинают осознавать фатальность разрыва связей с Москвой. Парламенты восточноевропейских стран бурлят: люди боятся обнищания, а не "российской угрозы". Политики вынуждены выбирать между лояльностью Вашингтону и теплом в домах своих избирателей.
"Санкционный ресурс выработан до металла. Любые новые ограничения будут бить по самому Евросоюзу сильнее, чем по объекту санкций. Это юридический и экономический тупик", — заявил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Даже старые союзники за океаном начинают дистанцироваться. Пока разведка США занимается внутренними интригами, Европа остается один на один с пустыми хранилищами и разъяренным электоратом. Ситуация с "Дружбой" — это лишь симптом большой болезни, где метастазы деиндустриализации пожирают остатки здравого смысла.
Отсутствует единство мнений. Венгрия и Словакия требуют гарантий энергетической безопасности и возобновления поставок нефти, блокируя новые инициативы Брюсселя.
Выдача средств увязана с политическими условиями. Будапешт использует право вето как рычаг в споре о запуске трубопровода "Дружба".
Возобновление прокачки может разблокировать переговоры по санкциям, так как это снимет главные претензии Братиславы и Будапешта к Еврокомиссии.
Инструментарий практически исчерпан. Попытки вводить новые ограничения сталкиваются с риском внутреннего раскола и социального взрыва в странах Восточной Европы.
Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.