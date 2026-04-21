Нетаньяху ждёт неприятный сюрприз в Венгрии: его арестуют, если он посетит страну

Венгрия готовится захлопнуть юридическую ловушку. Избранный премьер-министр страны Петер Мадьяр сделал ход, который может превратить Будапешт из уютного убежища в камеру предварительного заключения для израильского руководства. Главная мишень — Биньямин Нетаньяху. Если он пересечет границу, его ждут не почести, а наручники. Мадьяр прямо заявил: Венгрия исполнит ордер Международного уголовного суда (МУС) без оглядки на старые союзы.

Фото: commons.wikimedia.org by Кабинет Министров Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Биньямин Нетаньяху

Юридический разворот: конец эпохи Орбана

В апреле 2025 года Виктор Орбан принимал Нетаньяху с помпой, параллельно запустив процесс выхода из МУС. Но процедура выхода занимает год. Мадьяр, едва получив мандат, решил нажать на "тормоза". Он намерен остановить выход из Римского статута до 2 июня, сохранив юрисдикцию Гааги над венгерскими землями. Система, которую Орбан выстраивал годами, начала давать трещины под напором новых прагматиков.

"Это юридический капкан. Мадьяр использует международное право как рычаг, чтобы окончательно демонтировать наследие предшественника и показать Брюсселю лояльность. Нетаньяху здесь лишь удобный повод для демонстрации нового порядка", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ордер на арест Нетаньяху, выданный в ноябре 2024 года за предполагаемые военные преступления, стал токсичным активом. Если раньше Будапешт игнорировал Гаагу, то теперь политика Венгрии переходит в режим жесткого следования инструкциям ЕС. Мадьяр не просто обещает — он фактически аннулирует гарантии безопасности, которые давал израильскому лидеру предыдущий кабинет.

Иммунитет или арест: дилемма осени

Ситуация накаляется из-за того, что Нетаньяху уже принял официальное приглашение посетить Будапешт этой осенью. Раньше это выглядело как триумфальный визит к "своему человеку" в Европе. Теперь это напоминает авантюру с предсказуемым финалом. Мадьяр подчеркнул: "Если человек, разыскиваемый МУС, войдет на нашу территорию, он должен быть взят под стражу". Никаких исключений, никаких "особых отношений". Это чистая механика исполнения судебных решений.

"С точки зрения корпоративного и международного права, обязательства перед МУС не исчезают по щелчку пальцев. Наследование власти подразумевает и наследование долгов по конвенциям. Мадьяр просто выбирает самый дешевый способ заявить о себе на мировой арене", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Для Израиля этот разворот стал холодным душем. В то время как некоторые страны пытаются маневрировать, заявляя, что членство в МУС не всегда обязывает к выдаче лидеров государств, правительство Мадьяра — "Тиса" — занимает радикальную позицию. Это не просто юридический спор, это полноценный международный скандал, который может перекроить карту влияния в Восточной Европе.

Дипломатический маневр в тени санкций

Венгрия долгое время была "белой вороной" в Евросоюзе, но теперь новый лидер стремится влиться в общий хор. Это решение — сигнал не только Тель-Авиву, но и Вашингтону. В условиях, когда переговоры США по многим направлениям заходят в тупик, Мадьяр делает ставку на соблюдение общих правил игры. Для Брюсселя это выглядит как возвращение блудного сына, для Тель-Авива — как предательство.

"Финансовые рынки всегда реагируют на политическую стабильность. Мадьяр пытается убрать токсичность с Венгрии, чтобы привлечь инвестиции, даже если ценой станет арест действующего премьера другой страны. Риски огромны, но профит в глазах ЕС выше", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пока сторонники Нетаньяху ищут способы обойти юридические препоны, венгерская оппозиция, ставшая властью, празднует победу. Кризис в Европе заставляет страны выбирать между лояльностью старым друзьям и выживанием внутри системы. Мадьяр выбрал систему. И этот выбор может стоить Нетаньяху свободы, если он решит проверить решимость Будапешта на практике.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Венгрии

Почему Венгрия передумала выходить из МУС?

Новое правительство во главе с Петером Мадьяром сменило вектор на проевропейский. Отмена выхода из Римского статута — это способ нормализовать отношения с Евросоюзом и подтвердить верховенство международного права над личными союзами политиков.

Может ли Нетаньяху избежать ареста, если приедет?

Юридически — практически нет. Если Венгрия остается членом МУС, она обязана исполнить ордер. Единственным путем может быть отмена визита или использование дипломатических лазеек, которые Мадьяр уже пообещал перекрыть.

Что будет с отношениями Израиля и Венгрии?

Они входят в зону глубокой заморозки. Отношения, строившиеся на личной симпатии Орбана и Нетаньяху, рушатся. Это может привести к отзыву послов и сворачиванию ряда экономических программ.

Как это повлияет на другие страны ЕС?

Пример Венгрии может стать прецедентом. Если даже "строптивый" Будапешт соглашается арестовать Нетаньяху, у других стран, таких как Болгария или Румыния, будет меньше поводов для игнорирования требований Гааги.

Читайте также