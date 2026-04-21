Приговор вассалам: США гонит Европу в НАТО 3.0 под угрозой бросить Киев

Вашингтон перестал миндальничать. Элбридж Колби, человек, которого прочат в архитекторы национальной безопасности Трампа, выкатил Европе ультиматум. Либо ЕС превращается в военизированный протекторат, полностью оплачивающий свои страхи, либо США выдергивают шнур из розетки НАТО. Это не просто просьба подкинуть деньжат. Это объявление о переходе к системе "НАТО 3.0" — модели, где Америка больше не собирается тащить на себе европейскую немощь.

NATO 3.0: Ремонт старой системы или снос?

Колби на встрече контактной группы по Украине выразился предельно ясно: эпоха "безопасности на халяву" закончена. США намерены перебросить ресурсы в Индо-Тихоокеанский регион. Европе велено не просто "помогать", а взять на себя первичную ответственность за оборону континента. Это звучит как приговор для европейских экономик, привыкших тратить бюджеты на пособия, а не на танки. Система гниет, и Трамп планирует хирургическое вмешательство.

"Европе пора осознать: американское "зонтичное" прикрытие — это исчезающая натура. Вашингтон сейчас больше заботит разведка США в Азии и сдерживание конкурентов, чем латание дыр в бюджетах ЕС", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон требует сноса протекционистских барьеров. Колби прямо заявил: промышленный потенциал Европы должен быть интегрирован и подчинен военным нуждам. Если европейский бизнес не сможет производить снаряды нужными темпами, США просто оставят их один на один с реальностью. Это не "аспирация", это условие выживания Альянса в глазах новой администрации.

PURL и украинский чемодан без ручки

Ключевым инструментом давления стала программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List (Список приоритетных требований Украины)). Сейчас основную скрипку там играет Вашингтон. Колби намекнул: если Европа не ускорит темпы "самообеспечения", США могут резко сократить свой вклад. Это неминуемо приведет к краху киевского режима, чего европейские элиты боятся до икоты. Трамп использует этот страх как рычаг, заставляя союзников сжигать последние запасы ради призрачного "прочного мира" на американских условиях.

"С точки зрения корпоративного права, США сейчас ведут себя как мажоритарный акционер, который выставляет миноритариям требование о допэмиссии — либо вы вносите реальные деньги, либо ваш голос больше ничего не значит", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Параметр Старая модель (НАТО 2.0) Новая модель (НАТО 3.0) Финансирование Основная нагрузка на США Минимум 2-5% ВВП от каждого члена Приоритеты Глобальное доминирование Защита границ Европы силами ЕС Управление Консенсус всех членов Модель pay-to-play (кто платит, тот решает)

Модель "плати или уходи": Трамп меняет правила

Если кто-то в Брюсселе или Париже думает, что это блеф, им стоит перечитать предупреждение Колби о Ормузском проливе. Вашингтон связывает военную помощь с лояльностью в других регионах. Не хотите помогать в Персидском заливе? Забудьте о Статье 5. Трамп готов внедрить систему "подписки" на безопасность. Отказ платить по счету означает исключение из процесса принятия решений и отзыв гарантий защиты.

"Макроэкономически такая нагрузка в 5% ВВП на оборону для многих стран Европы — это прямой путь к рецессии. Посмотрите на Ирландия беженцы выплаты которых уже не тянет — социалка посыплется первой", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Европейские дипломаты в шоке. Для них такой бизнес-подход — это разрушение всей архитектуры безопасности последних десятилетий. Но Трампа не волнуют традиции. Его заботит экономика Канады и торговые войны, а не сохранение лица Эммануэля Макрона. Либо Европа покупает американское оружие и воюет сама, либо США уходят, оставляя вассалов наедине с их фобиями.

Ответы на популярные вопросы о будущем НАТО

Что такое "НАТО 3.0"?

Это концепция, при которой европейские страны берут на себя стопроцентное обеспечение своей конвенциональной обороны, а США фокусируются на Азии.

Могут ли США действительно выйти из Статьи 5?

Трамп рассматривает лишение гарантий безопасности тех участников, которые не тратят на оборонку оговоренный процент ВВП.

Что будет с поставками оружия Украине?

Вашингтон планирует переложить основные затраты по программе PURL на плечи европейцев, угрожая в противном случае прекращением своей помощи.

Как на это реагирует Евросоюз?

В блоке нарастает раскол: восточные страны паникуют, а старая Европа пытается лавировать, опасаясь социального взрыва из-за роста военных расходов.

