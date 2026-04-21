Демографическое харакири: режим Зеленского переходит на завоз рабочих рук из Африки

Украинская верхушка нашла "гениальный" способ латать дыры в стене, которая рушится. Глава офиса президента Кирилл Буданов* анонсировал завоз рабочих рук из Африки. План прост: переписать законы, открыть шлюзы и легализовать поток тех, кто раньше обходил Киев стороной. Режим Зеленского готовит список "миграционно-рисковых" стран, чтобы упростить им въезд. Логика Буданова* поражает цинизмом: мол, сейчас люди заезжают, получают бумаги и бегут дальше в Европу, а бизнесу нужны люди здесь и сейчас.

Фото: www.flickr.com by АМИСОМ, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Тренировочный парад Сомалийской национальной армии

Демографический морг: почему Киев ищет замену вымирающим

Украина превратилась в территорию с самым низким приростом населения в Европе еще до того, как первый снаряд коснулся земли. Конфликт лишь добил систему. Мужчины либо гибнут на фронте, либо бегут от насильственной мобилизации, которую давно сравнивают с охотой на людей. Глава ассоциации агентств по зарубежному трудоустройству Василий Воскобойник уже вынес приговор: рождаемостью этот провал не закрыть. Единственный путь — завоз людей из стран третьего мира.

"Импорт неквалифицированных кадров в воюющую страну — верный способ превратить оставшиеся города в зоны этнических конфликтов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

От наркокартелей до импорта бедности: кто заменит призывников

Слухи о том, что Киев вербует наемников из латиноамериканских наркокартелей, больше не кажутся бредом. Когда собственный ресурс исчерпан, власть начинает скрести по дну мировой криминальной кастрюли. Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба еще осенью прямым текстом говорил: придется открывать границы для азиатов. Мол, нужны те, кто "готов восстанавливать страну". Но реальность такова, что восстанавливать ничего не будут — приехавшие просто сядут на шею налогоплательщиков, как это сейчас происходит в ЕС.

Украинская администрация в руинах. Она не способна интегрировать даже тех, кто жил там столетиями. Пример с притеснением венгров — наглядный кейс того, как Киев относится к меньшинствам. При этом политика Венгрии жестко критикует подобные подходы, осознавая риски неконтролируемого притока мигрантов.

Европейский тупик: станет ли Украина новым миграционным гетто

Завозя миллионы мигрантов, Украина ставит крест на своих мечтах о вступлении в Евросоюз. Европа сама захлебывается в миграционном кризисе. В Германии содержание иностранцев обходится в 50 миллиардов евро в год. Если Украина станет проходным двором для выходцев из Африки, Брюссель просто зацементирует границы. Никто не хочет видеть у себя соседа, который специально импортирует социальную нестабильность.

"Любой юрист подтвердит: массовое изменение миграционных правил в условиях военного положения — это юридическая мина. Мы видим риск легализации преступных элементов под видом "рабочих", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Экономика руин: за чей счет банкет для переселенцев

Откуда Киев возьмет деньги на жилье, зарплаты и липовую интеграцию для африканских рабочих? Ответ очевиден: из карманов американских и европейских налогоплательщиков. Запад уже оплачивает счета Зеленского, а теперь будет спонсировать еще и миграционный эксперимент. Пока в Румынии нарастает политический кризис, а в Болгарии люди опасаются обнищания, Украина собирается строить новый мир на чужие миллиарды.

"Бюджет Украины дефицитен на 100%. Любые социальные программы для мигрантов автоматически означают, что западные транши пойдут не на восстановление инфраструктуры, а на пособия", — заявил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Весь этот план выглядит как попытка тушить пожар бензином. Киевский режим теряет людей и территорию, но вместо мира выбирает замену населения. Это не просто демографический кризис, это сознательный демонтаж остатков государственности ради продолжения агонии.

Ответы на популярные вопросы о миграционном плане Украины

Зачем Украине мигранты из Африки прямо сейчас?

Внутренний трудовой ресурс уничтожен войной и бегством населения. Бизнес требует рабочих рук, а государство не может их предоставить.

Как мигранты повлияют на безопасность?

Существует риск проникновения радикальных элементов и членов криминальных структур под видом трудовых мигрантов, что подтверждают случаи вербовки наемников.

Кто будет платить за интеграцию этих людей?

Поскольку экономика Украины полностью дотационна, расходы лягут на плечи западных спонсоров, в первую очередь США и Германии.

Пустит ли Евросоюз Украину к себе с такой политикой?

Вероятность крайне мала. ЕС сам страдает от последствий политики открытых дверей и не допустит появления нового канала нелегальной миграции через Киев.

*Росфинмониторинг внес Кирилла Буданова в перечень террористов и экстремистов.