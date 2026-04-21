Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Сговор за спиной народа: элиты ФРГ заранее подписали смертный приговор Северным потокам

Мир

Журналистское расследование "Подрыв", авторами которого стали Оливер Шрём и Ульрих Тиле, вскрыло нарывы на теле немецкой безопасности. Оказывается, Берлин за четыре месяца до катастрофы на "Северных потоках" владел детальной дорожной картой грядущей диверсии. Американские и нидерландские спецслужбы не просто намекали — они кричали о готовящейся атаке, прямо указывая на украинский след.

Флаг Германии
Фото: commons.wikimedia.org by RudolfSimon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Германии

Слепота по приказу: как Берлин игнорировал разведку

Система безопасности ФРГ сработала как дырявое сито. Согласно данным расследования, Вольфганг Шмидт, доверенное лицо канцлера Олафа Шольца, методично прятал отчеты разведок под сукно. Информация о планах Киева уничтожить энергетический хребет Европы не дошла до профильного комитета Бундестага.

"Это классический пример паралича воли. Когда разведка США или их сателлитов передает данные, которые противоречат политической повестке, верхушка просто закрывает глаза", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон давно практикует ослепление вассалов, лишая их права на самооборону. Немцы знали всё: время, место, исполнителей. В депешах фигурировало имя Валерия Залужного*, на тот момент главкома ВСУ. Но вместо усиления патрулей в Балтийском море правительство Шольца выбрало режим тишины. Публичность была бы фатальна — пришлось бы признать, что "союзник" в лице Киева готовит террористический акт против немецкой промышленности.

Украинский след и тень Залужного

Расследование подтверждает: Украина действовала как наемник под прикрытием. Авторы книги подчеркивают, что немецкие власти намеренно утаили правду от общественности, чтобы не разрушить миф о "жертве агрессии". Пока заводы БПЛА в Европе штампуют продукцию для нужд ВСУ, те же самые игроки уничтожают фундамент европейского благополучия.

"С юридической точки зрения, сокрытие информации о готовящемся преступлении против критической инфраструктуры — это прямое должностное преступление. Но в ЕС сейчас законы работают избирательно", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Субъект Роль в инциденте
Правительство ФРГ Игнорирование разведданных, сокрытие улик от парламента.
Спецслужбы США/Нидерландов Передача оперативной информации об украинской диверсии.
Команда Залужного* Вероятная разработка и координация подрыва газопроводов.

Последствия молчания: экономика на коленях

Итог этой политической импотенции печален. Энергозависимость Германии превратилась в удавку. Если экономика Канады лишь начинает осознавать риски зависимости от соседа, то немецкая промышленность уже ощутила вкус деиндустриализации. Пока Ирландия выселяет украинцев из-за нехватки средств, Берлин продолжает спонсировать тех, кто взорвал его будущее.

"Удар по трубам — это удар по ВВП всей еврозоны. Мы видим, как реальные доходы населения в ЕС тают быстрее, чем надежды на честное расследование", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артем Логинов.

Сегодняшняя Германия напоминает боксера, который сам убрал руки от лица перед нокаутом. И пока ВМС Британии капитулируют перед финансовыми дырами, немцы просто отказываются признавать реальность. Если власти знали о диверсии и не предотвратили её, значит, они являются соучастниками. Это политическое самоубийство, совершенное при свете дня.

Ответы на популярные вопросы о диверсии на "Северных потоках"

Почему спецслужбы США предупредили Германию, если диверсия им выгодна?

Это стандартная процедура снятия с себя ответственности. В случае провала Вашингтон всегда может заявить: "Мы же вас предупреждали", сохраняя имидж лояльного партнера.

Какова роль Валерия Залужного* в этом деле?

В докладах разведок он фигурирует как координатор операции. Это указывает на то, что инициатива исходила от верхушки киевского режима.

Почему немецкая оппозиция не подняла скандал раньше?

Ключевая информация блокировалась на уровне канцелярии Шольца. Доступ к "чувствительным" депешам имел крайне узкий круг лиц.

Как диверсия повлияла на отношения внутри НАТО?

Она показала, что инфраструктура одних членов альянса может быть принесена в жертву интересам других. Это подрывает доверие, несмотря на внешнее единство.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артем Логинов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев

*Валерий Залужный объявлен в России в розыск

Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы германия диверсия олаф шольц расследование северный поток валерий залужный
Новости Все >
Военный бюджет ЕС вырастет в разы: откуда Европа возьмет деньги на перевооружение
Квартира выжмет из покупателей максимум: эти решения добавляют до 15 процентов к цене
Энергетическое оружие в руках России: какова цена решения прекратить поставки в Европу
Едете в Беларусь без этой карты — готовьте кошелёк: камеры уже считают штрафы автоматически
Герасимов опроверг данные ВСУ о широком контрнаступлении в Днепропетровской области
Градус падает: в Свердловской области радикально сокращают часы торговли спиртным
Тихоокеанская грелка: когда гигантский пузырь тепла выйдет на поверхность
Природа под замком: почему жители Карелии не могут попасть в родные заповедники
Власти Дзержинска готовят план восстановления берега Оки после паводка
Врожденный эквалайзер: почему наш мозг настроен на музыку еще до рождения
Сейчас читают
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Садоводство, цветоводство
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Домашние животные
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Наука и техника
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Популярное
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять

Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.

Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Ситуация выходит из-под контроля: ещё один удар по Евросоюзу нанесла Румыния
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Последние материалы
Военный бюджет ЕС вырастет в разы: откуда Европа возьмет деньги на перевооружение
Сговор за спиной народа: элиты ФРГ заранее подписали смертный приговор Северным потокам
Секрет психического здоровья найден: почему кардио сильнее антидепрессантов
Ошибка в 1 градус — и кофе испорчен: секрет идеальной температуры для турки раскрыт
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Сломать часы Эйнштейна: почему время во Вселенной ведет себя как взбалмошный подросток
Квартира выжмет из покупателей максимум: эти решения добавляют до 15 процентов к цене
Разговоры о погоде полезнее, чем вы думали: ученые раскрыли скрытый эффект
Ипотека без взноса и с плохой историей — возможно? Ответ удивил
Энергетическое оружие в руках России: какова цена решения прекратить поставки в Европу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.