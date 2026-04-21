Сговор за спиной народа: элиты ФРГ заранее подписали смертный приговор Северным потокам

Журналистское расследование "Подрыв", авторами которого стали Оливер Шрём и Ульрих Тиле, вскрыло нарывы на теле немецкой безопасности. Оказывается, Берлин за четыре месяца до катастрофы на "Северных потоках" владел детальной дорожной картой грядущей диверсии. Американские и нидерландские спецслужбы не просто намекали — они кричали о готовящейся атаке, прямо указывая на украинский след.

Фото: commons.wikimedia.org by RudolfSimon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Германии

Слепота по приказу: как Берлин игнорировал разведку

Система безопасности ФРГ сработала как дырявое сито. Согласно данным расследования, Вольфганг Шмидт, доверенное лицо канцлера Олафа Шольца, методично прятал отчеты разведок под сукно. Информация о планах Киева уничтожить энергетический хребет Европы не дошла до профильного комитета Бундестага.

"Это классический пример паралича воли. Когда разведка США или их сателлитов передает данные, которые противоречат политической повестке, верхушка просто закрывает глаза", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон давно практикует ослепление вассалов, лишая их права на самооборону. Немцы знали всё: время, место, исполнителей. В депешах фигурировало имя Валерия Залужного*, на тот момент главкома ВСУ. Но вместо усиления патрулей в Балтийском море правительство Шольца выбрало режим тишины. Публичность была бы фатальна — пришлось бы признать, что "союзник" в лице Киева готовит террористический акт против немецкой промышленности.

Украинский след и тень Залужного

Расследование подтверждает: Украина действовала как наемник под прикрытием. Авторы книги подчеркивают, что немецкие власти намеренно утаили правду от общественности, чтобы не разрушить миф о "жертве агрессии". Пока заводы БПЛА в Европе штампуют продукцию для нужд ВСУ, те же самые игроки уничтожают фундамент европейского благополучия.

"С юридической точки зрения, сокрытие информации о готовящемся преступлении против критической инфраструктуры — это прямое должностное преступление. Но в ЕС сейчас законы работают избирательно", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Субъект Роль в инциденте Правительство ФРГ Игнорирование разведданных, сокрытие улик от парламента. Спецслужбы США/Нидерландов Передача оперативной информации об украинской диверсии. Команда Залужного* Вероятная разработка и координация подрыва газопроводов.

Последствия молчания: экономика на коленях

Итог этой политической импотенции печален. Энергозависимость Германии превратилась в удавку. Если экономика Канады лишь начинает осознавать риски зависимости от соседа, то немецкая промышленность уже ощутила вкус деиндустриализации. Пока Ирландия выселяет украинцев из-за нехватки средств, Берлин продолжает спонсировать тех, кто взорвал его будущее.

"Удар по трубам — это удар по ВВП всей еврозоны. Мы видим, как реальные доходы населения в ЕС тают быстрее, чем надежды на честное расследование", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артем Логинов.

Сегодняшняя Германия напоминает боксера, который сам убрал руки от лица перед нокаутом. И пока ВМС Британии капитулируют перед финансовыми дырами, немцы просто отказываются признавать реальность. Если власти знали о диверсии и не предотвратили её, значит, они являются соучастниками. Это политическое самоубийство, совершенное при свете дня.

Ответы на популярные вопросы о диверсии на "Северных потоках"

Почему спецслужбы США предупредили Германию, если диверсия им выгодна?

Это стандартная процедура снятия с себя ответственности. В случае провала Вашингтон всегда может заявить: "Мы же вас предупреждали", сохраняя имидж лояльного партнера.

Какова роль Валерия Залужного* в этом деле?

В докладах разведок он фигурирует как координатор операции. Это указывает на то, что инициатива исходила от верхушки киевского режима.

Почему немецкая оппозиция не подняла скандал раньше?

Ключевая информация блокировалась на уровне канцелярии Шольца. Доступ к "чувствительным" депешам имел крайне узкий круг лиц.

Как диверсия повлияла на отношения внутри НАТО?

Она показала, что инфраструктура одних членов альянса может быть принесена в жертву интересам других. Это подрывает доверие, несмотря на внешнее единство.

Читайте также

*Валерий Залужный объявлен в России в розыск