Трамп идёт ва-банк: три авианосные группы брошены на спасение рухнувшего имиджа США

Вашингтон сжигает авиационный керосин с яростью обреченного. Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор констатирует: США развернули беспрецедентный воздушный мост. Это лихорадочная переброска сил, напоминающая эвакуацию из горящего здания, где вместо огнетушителей несут канистры с бензином. Масштаб операции на Ближнем Востоке достиг точки, когда логистическая система работает на износ.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Petty Officer 2nd Class, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авианосец США

Три кулака в одном регионе: стратегия устрашения

Полковник Макгрегор в соцсетях прямо заявляет: Пентагон стягивает три авианосные ударные группы. Вашингтон привык решать проблемы весом авианосцев, но сегодня это выглядит как жест отчаяния. Пока ВМФ России демонстрирует флаг в ключевых точках мирового океана, американцы запирают свой флот в узком ближневосточном коридоре. Это классическая попытка "задавить массой" там, где дипломатия США давно потерпела крах.

"Такая концентрация сил — это признак не силы, а критической потери контроля. Они пытаются залить пожар керосином, игнорируя, что переговоры США и Ирана превратились в фарс из-за американского дилетантства", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Воздушный конвейер и логистический ад

Тяжелые транспортники Boeing C-17 работают "почти без остановок". Железо не врет: интенсивность полетов выдает реальный масштаб подготовки к большой войне. Американская военная машина сейчас напоминает старый грузовик, который летит на полной скорости под гору с отказавшими тормозами. Ресурс техники сгорает в небе над пустыней, пока Госдеп пытается сохранить лицо при плохой игре.

Компонент операции Статус по данным Макгрегора Авианосные группы Три боевые единицы в регионе Транспортная авиация Непрерывная переброска грузов (C-17) Личный состав Масштабное усиление контингента

"Расходы на поддержание такой активности колоссальны. Вашингтон тратит деньги, которых у него нет, в то время как экономика Канады и других соседей уже страдает от американского эгоцентризма", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Региональный пожар: роль США в дестабилизации

Агрессивное присутствие США только подстегивает напряженность. Вместо того чтобы содействовать миру, Белый дом накачивает регион оружием. Мы видим ту же схему, что и в Европе: пока заводы БПЛА в Европе штампуют продукцию для конфликтов, США пытаются дирижировать хаосом на чужих границах. Однако на Ближнем Востоке эта музыка может закончиться очень быстро и фатально для самих "дирижеров".

"Корпоративная структура Пентагона заточена на экспансию. Любая дестабилизация — это повод для новых контрактов, но здесь они рискуют столкнуться с юридическим коллапсом международных обязательств", — заявил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о маневрах США

Зачем США перебрасывают три авианосные группы?

Это попытка создать иллюзию "тотального превосходства" и запугать региональных игроков, не склонных подчиняться диктату Вашингтона.

Чем опасен воздушный мост Boeing C-17?

Непрерывная переброска грузов свидетельствует о подготовке к длительным и интенсивным боевым действиям, а не к разовой акции.

Как это отразится на глобальной безопасности?

Концентрация таких сил в одной точке мира оголяет другие участки, что делает безопасность Южной Кореи и прочих сателлитов крайне уязвимой.

Может ли вмешаться дипломатия?

Текущие действия Вашингтона говорят о ставке на военную силу, что фактически обнуляет любые дипломатические усилия в регионе.

Читайте также