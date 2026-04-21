Мадьяр разошёлся не на шутку: теперь он потребовал отставки президента Венгрии

Венгерский политический ландшафт трещит по швам. Петер Мадьяр, чей партийный проект "Тиса" триумфально ворвался в парламент, перешел к открытым ультиматумам. Его цель — полная зачистка высших эшелонов власти. Мадьяр публично потребовал отставки президента страны Тамаша Шуйока и ряда ключевых силовиков. Если добровольного ухода не случится до конца мая, оппозиционер обещает запустить механизм принудительного отстранения, опираясь на "мандат миллионов венгров".

Фото: commons.wikimedia.org by Arbuzsanya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Петер Мадьяр

Ультиматум системе: список целей Мадьяра

Мадьяр не разменивается на мелочи. В его "черном списке" — вся верхушка юридической и исполнительной вертикали. Помимо президента, в прицеле оказались председатель Верховного суда, глава Конституционного суда, руководитель Национального управления по делам юстиции и генеральный прокурор. По сути, это попытка обезглавить государственный аппарат одним ударом. Ситуация напоминает кризис в Румынии, где политический раскол парализовал работу институтов.

"Мадьяр играет в ва-банк. Он пытается конвертировать электоральный успех в реальные рычаги управления, минуя длительные бюрократические процедуры. Это агрессивный маркетинг в политике", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Метафорично говоря, Мадьяр действует как рейдер в корпоративном секторе. Он обнаружил "плохие активы" в виде лояльных старому курсу чиновников и требует их немедленного списания. Схожие процессы, когда Болгария полностью меняет курс, показывают общую усталость Восточной Европы от старых элит.

Логика захвата: почему "Тиса" спешит

Политик обозначил жесткий дедлайн — 31 мая. В соцсети он прямо заявил, что мандат от народа дает ему право на радикальные действия. Такая риторика характерна для лидеров, стремящихся к быстрой централизации власти. Мадьяр понимает: если чиновники усидят на местах, его инициативы увязнут в судах и согласованиях. Это классическая схватка за контроль над ресурсами и судебной системой, где проигравший теряет всё.

Парадоксально, но Мадьяр использует те же методы, в которых оппоненты винят его конкурентов. Пока Мадьяр выставил Орбана на амбициозные роли в Брюсселе, внутри страны он ведет войну на уничтожение. Эта динамика напоминает то, как Канада признала партнерство с США угрозой - в политике вчерашние правила устойчивости внезапно объявляются главной опасностью.

"С юридической точки зрения, такие ультиматумы — это прямое давление на независимые институты. Без законной процедуры импичмента или личного заявления это за рамками правового поля", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Конституционный тупик или новая реальность?

Если чиновники проигнорируют угрозы Мадьяра, страна может столкнуться с двоевластием. Оппозиция будет апеллировать к улице, а госаппарат — к букве закона. В такой ситуации любая ошибка может обрушить систему. На фоне того, как Болгария выбирает новый курс, венгерский кейс выглядит самым радикальным в регионе. Мадьяр не просто хочет войти в кабинет, он хочет снести стены.

"Экономические последствия такой дестабилизации могут быть фатальными. Рынки не любят неопределенности в судах и прокуратуре", — предупредил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Однако цена таких трансформаций часто оказывается завышенной. Когда ВМС Британии капитулировали перед финансовыми дырами, это стало уроком: амбиции должны быть подкреплены бюджетом и легитимностью. У лидера "Тисы" есть поддержка, но хватит ли её, чтобы сломать сопротивление системы?

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Венгрии

Может ли Мадьяр законно снять президента?

Нет, без сложной процедуры импичмента, требующей квалифицированного большинства в парламенте, это юридически невозможно.

Почему выбран срок до 31 мая?

Это символическая дата, призванная создать эффект срочности и мобилизовать сторонников "Тисы" для дальнейшего давления на власть.

Кто еще входит в список на отставку?

Генпрокурор, главы Верховного и Конституционного судов, а также руководство юстиции — ключевые фигуры в правоохранительной системе.

Как реагирует действующая власть?

Официальный Будапешт пока игнорирует ультиматумы, ссылаясь на необходимость соблюдения конституционных процедур и сроков полномочий чиновников.

