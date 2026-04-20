Любовь Степушова

Ситуация выходит из-под контроля: ещё один удар по Евросоюзу нанесла Румыния

В правящих кругах ещё одной из стран Восточной Европы наметился серьезный раскол, который грозит обернуться кардинальной сменой внешнеполитического вектора.

Илие Болоян, премьер Румынии
Фото: commons.wikimedia.org by European Council is licensed under Attribution
Илие Болоян, премьер Румынии

Последствие фальсификации выборов в Румынии — развал правящей коалиции

Прозападное правительство в Румынии разваливается, причиняя Брюсселю новую головную боль после победы партии Румена Радева в Болгарии.

Румыния вступает в фазу открытого политического кризиса после того, как Социал-демократическая партия (PSD), обладающая наибольшим количеством мандатов в парламенте, сегодня отзовёт поддержку премьер-министру Илие Болояну (представитель либералов, PNL). Коалиционное правительство из 4 партий пришло к власти 10 месяцев назад, когда стали ясны итоги президентских выборов. Напомним, что первый тур был аннулирован в 2024 году из-за подозрений в проведении "гибридной войны" со стороны России в пользу националиста Кэлина Джорджеску.

Только через год победу нарисовали в результате подтасовок Никушору Дану, который придерживается проевропейского курса.

Правящая коалиция была вынуждена пойти на непопулярные меры — повышение налогов и сокращение расходов для удержания дефицита бюджета в рамках 6,2% ВВП, что и так много по правилам ЕС. Это привело не только к падению рейтингов и росту поддержки оппозиции, но и к конфликту внутри самой коалиции. Принятие бюджета на 2026 год сопровождалось острыми спорами между PSD, требующей роста социальных выплат, и PNL, настаивающей на жёсткой экономии. 

PSD также обвиняет премьера в продаже госсобственности в энергетических и добывающих компаниях (графита), компании по производству графена и так далее без консультаций. Болоян, однако, публично заявил, что не намерен уходить в отставку добровольно.

Дан призвал сохранить во что бы то ни стало прозападное правительство

Дан призвал партии к сохранению альянса и предупредил, что не утвердит премьера, если за него проголосуют националисты из AUR.

"Я все еще надеюсь, что мы сможем найти формулу для сохранения прозападного правительства в Румынии, и что это будет прочная основа", — сказал Дан.

Либералы могут предложить другую кандидатуру, устраивающую PSD, чтобы сохранить большинство и избежать досрочных выборов. Если же они откажутся менять Болояна, то он может попытаться руководить правительством без поддержки PSD, что сделает кабинет крайне нестабильным. Лидеры PSD допустили возможность ухода из правительства, что автоматически приведет к распаду нынешней широкой коалиции.

Согласно опросам, партия AUR сейчас лидирует в рейтингах (второе место на выборах). В случае перевыборов она может получить большинство и будет выступать против отправки дополнительной военной помощи Украине и за отход от жесткой антироссийской линии, принятой в ЕС. Согласно Конституции Румынии, досрочные выборы возможны, если парламент отклонит две кандидатуры на пост премьер-министра в течение 60 дней после того, как первый кандидат был выдвинут президентом.

Санкции против России останутся в прошлом

Проблемы у Румынии, как и у всех в Евросоюзе состоят в рецессии, инфляции, закрытии предприятий, безработице, снижении государственных инвестиций и уровня жизни населения, особенно среди пенсионеров и уязвимых групп населения. Это ставит перед Брюсселем очень неприятные для него вызовы прихода к власти так долго сдерживаемых несистемных сил.

России осталось, судя по всему, недолго терпеть санкции, если правительство Словакии, новые власти Венгрии, новое правительство Болгарии держат курс на прагматичные отношения с Россией. Румыния, несомненно, к ним присоединится в обозримом будущем.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Ситуация выходит из-под контроля: ещё один удар по Евросоюзу нанесла Румыния
