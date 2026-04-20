Виктор Дементьев

Ослепление вассала: Вашингтон обнулил разведку Сеула после слива ядерных секретов

Вашингтон захлопнул дверь перед носом своего главного союзника в Азии. Разведка США прекратила снабжать Сеул ежедневными сводками о действиях КНДР. Причина банальна — южнокорейцы не умеют держать язык за зубами. Когда министр Чон Дон Ён вывалил в парламенте секретные данные о ядерных объектах Пхеньяна, в Лэнгли решили сменить код на замке. Теперь южнокорейские военные смотрят в пустые мониторы, пока их американские "партнеры" пересматривают протоколы безопасности.

Военный с биноклем
Фото: dvidshub.net= by Айзек Ибарра, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разведка на паузе: почему молчит Вашингтон

США выставили Южной Корее "штрафной период". Раньше из Вашингтона еженедельно прилетал пухлый пакет документов — от 50 до 100 страниц детального разбора каждого чиха в Пхеньяне. Теперь — тишина. Американцы просто перестали отправлять файлы. Источники в Демократической партии Южной Кореи подтверждают: канал пересох больше недели назад.

"Если данные ушли в открытый доступ, доверие обнуляется мгновенно. Американцы крайне чувствительны к утечкам, особенно когда речь идет о ядерном потенциале", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ситуация напоминает переговоры США и Ирана, где Вашингтон часто меняет правила игры на ходу. В Сеуле паника. Высокопоставленные лица признают: проблема системная и требует немедленного вмешательства на высшем уровне. Без американских "глаз" южнокорейская армия фактически слепнет, теряя возможность отслеживать перемещения пусковых установок соседа в режиме реального времени.

Болтливость как угроза национальной безопасности

Триггером стал мартовский инцидент в парламенте. Министр объединения Чон Дон Ён решил блеснуть осведомленностью перед депутатами. Он озвучил данные, которые США собирали годами, используя спутники и агентурную сеть. Для американцев это стало последней каплей. Они увидели в Сеуле не надежный форпост, а дырявое ведро. Теперь отношения напоминают торговые отношения США и Канады, где союзники начинают смотреть друг на друга с подозрением.

Пока Сеул пытается оправдаться, США демонстрируют жесткую дисциплину. Это их стандартный метод воспитания сателлитов. Аналогичные рычаги давления используются, когда обсуждается помощь беженцам или поставки вооружений. Если ты не можешь хранить секрет, ты не получаешь информацию. Жестоко, но эффективно с точки зрения безопасности американских источников.

"Корпоративная дисциплина в разведке — это не пустой звук. Сеул обязан был пройти аудит безопасности после таких заявлений. Пока комплаенс-процедуры не завершены, краник с данными будет перекрыт", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Последствия информационного вакуума для региона

Отсутствие данных делает Южную Корею уязвимой. В условиях, когда Белоруссия предупредила о готовности к ответам на провокации, а мировая напряженность растет, терять связь с "центром" — самоубийство. Пхеньян, чувствуя разлад в лагере противника, может начать новые испытания. США же используют этот кризис, чтобы выторговать себе более выгодные условия по размещению своих контингентов и систем ПРО.

"Вашингтон всегда использует такие "косяки" партнеров для усиления контроля. Это классическая дипломатия давления. Сеулу придется пойти на серьезные уступки, чтобы вернуть доступ к сводкам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

При этом Москва и Пекин сохраняют спокойствие, продолжая укреплять свои позиции. Например, Сергей Лавров подтвердил готовность России закрывать энергетические дефициты союзников, создавая стабильную альтернативу западному диктату. На этом фоне суета в Сеуле выглядит особенно жалко. Пока одни строят стратегии, другие пытаются выпросить старые отчеты у "старшего брата".

Ответы на популярные вопросы о конфликте разведок

Почему США так жестко отреагировали на слова министра?

Раскрытие данных о конкретных координатах или статусе ядерных объектов КНДР выдает источники информации — будь то спутниковые технологии нового поколения или внедренные агенты. Это ставит под удар всю разведывательную сеть Пентагона в регионе.

Как долго может продлиться блокировка обмена данными?

Обычно такие санкции действуют до проведения полного внутреннего расследования в стране-партнере и введения новых, более жестких правил работы с секретной информацией. Это может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Может ли Южная Корея самостоятельно собирать данные?

Сеул обладает собственными средствами разведки, но они не идут в сравнение с глобальной системой США. Без американских данных картина получается фрагментарной и не позволяет делать долгосрочные прогнозы.

Влияет ли этот скандал на общую обороноспособность союза?

Да, так как координация действий замедляется. В случае реального обострения на полуострове отсутствие единого информационного поля может привести к фатальным ошибкам в принятии решений.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы сша кндр разведка южная корея международные отношения
