Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Вопреки логике: Пашинян зачищает пути для реанимации военного союза с Россией

Мир

Ереван окончательно захлопнул дверь, но забыл вынуть ключ из замка. Премьер-министр Армении Никол Пашинян официально подтвердил: возвращения к активной работе в ОДКБ не будет. Страна, десятилетиями полагавшаяся на коллективную броню, решила сменить поставщика безопасности, не дожидаясь инвентаризации остатков. Политическая воля Еревана теперь официально заперта на замок "заморозки", а ключи, похоже, переданы на хранение в западные столицы.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Курс на выход: предвыборная математика Пашиняна

Армения не планирует предпринимать никаких шагов для оживления своего участия в Организации Договора о коллективной безопасности.

"Членство в Армении в ОДКБ, как вы знаете, заморожено, и шагов, направленных на возвращение к активности, не будет", – прямо заявил Пашинян.

Фраза, брошенная в видеообращении в соцсети, звучит как приговор. Это уже не обида за недостаточное внимание, а холодный расчет. Теперь это положение закреплено в программных документах правящей партии "Гражданский договор". Армянское руководство фактически выводит структуру безопасности за рамки здравого смысла, надеясь, что новые союзники окажутся более щедрыми.

"Ереван пытается продать свою лояльность Западу, но цена этого актива стремительно падает", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пашинян мастерски упаковывает отказ от обязательств в обертку демократических перемен. Однако реальность суровее любой программы. Пока в Болгарии выбирают новый курс, оглядываясь на интересы населения, армянский Кабмин форсирует разрыв с традиционными партнерами. Стратегия проста: максимально дистанцироваться от Москвы, используя любые поводы. При этом в Ереване игнорируют сигналы о том, что зависимость от США часто превращается в прямую угрозу суверенитету, как это уже осознали в Канаде.

Геополитический дефолт и поиски новых "крыш"

Отказ от активности в ОДКБ — это попытка переписать физику региональной политики. Пашинян играет в игру, где ставки — не только границы, но и сам статус государства. Подобная риторика уже привела к тому, что Белоруссия предупредила о готовности отвечать на любые выпады соседей, понимая ценность единства. Армения же выбирает путь изоляции внутри союза, который её кормил и защищал. Пока Ереван ищет понимания в Брюсселе, другие страны региона, такие как Белоруссия, ведут диалог с США с позиции силы и собственного достоинства.

"Юридически Армения всё ещё в блоке, но фактически она саботирует все процессы. Это создает опасный прецедент ответственности без полномочий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Заморозка отношений — это всегда подготовка к сделке. Но с кем торгуется Пашинян? Глядя на то, как дипломаты Европы в ужасе от дилетантства Вашингтона на переговорах с Ираном, надежды Армении на американские гарантии выглядят наивно. Пока Москва и Пекин выстраивают новую систему снабжения в обход влияния Пентагона, Ереван пытается прыгнуть в последний вагон уходящего западного поезда. Даже внутри ЕС нарастает скепсис: Орбан готовит захват Брюсселя, а в Болгарии боятся обнищания из-за слепого следования методичкам Евросоюза.

Параметр Позиция Армении
Статус в ОДКБ Полная заморозка участия
Вектор безопасности Поиск альтернатив на Западе
Политическая база Программа "Гражданского договора"

Ереванский "шпагат" становится всё более рискованным. Пока Иран обвиняет ЕС в лицемерии из-за ситуации в Ормузском проливе, Армения добровольно отказывается от реальных механизмов защиты в обмен на туманные обещания. Это политика коротких дистанций, где финиш может оказаться пропастью.

"Западные партнеры используют Армению как инструмент давления на Россию, не предлагая ничего взамен, кроме протокольных встреч", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о позиции Армении

Выйдет ли Армения из ОДКБ окончательно?

Юридического выхода пока нет, но политически процесс завершен. Пашинян закрепил курс на игнорирование структуры в партийных документах, что делает возвращение невозможным без смены режима.

Кто заменит Россию в вопросах безопасности Армении?

Ереван делает ставку на Францию и США, однако реальных военных гарантий или размещения баз на горизонте не просматривается. Это лишь декларации о намерениях.

Как ОДКБ реагирует на демарш Пашиняна?

Организация продолжает функционировать в штатном режиме. Отсутствие одного участника не парализует работу, но создает неудобный политический фон для региональной стабильности.

Связано ли это с ситуацией в Нагорном Карабахе?

Пашинян использует итоги конфликта как основной повод для обвинений в адрес ОДКБ, утверждая, что организация не выполнила свои обязательства, хотя юридических оснований для вмешательства в Карабах у блока не было.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы одкб армения никол пашинян
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.