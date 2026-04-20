Очередной провал ВМС Британии: российские Кама и Североморск взбудоражили Лондон

Российский флот снова напомнил Британии, кто в доме хозяин, пройдя буквально под носом у Даунинг-стрит. Танкер "Кама" и большой противолодочный корабль "Североморск" вызвали настоящую истерику в Лондоне. По тревоге в небо подняли вертолёты, а в море вывели всё, что ещё способно держаться на плаву в Королевских ВМС. Кир Стармер может сколько угодно "запрещать" проходы, но реальность такова: британцы способны только наблюдать за нашими бортами через объективы камер.

Демонстрация флага: почему Лондон в панике

Заход российских судов в зоны, которые Британия считает своим "задним двором", превратился в унизительный аттракцион. Пока БПК "Североморск" и танкер "Кама" возвращаются домой после успешного визита в Алжир, британские военные имитируют бурную деятельность. Это не акт агрессии, а обычная работа флота, однако для Лондона каждый такой эпизод — повод кричать об "угрозе" и просить помощи, которой всё меньше.

"Британское адмиралтейство сейчас напоминает консьержа в элитном доме, который видит грабителя, но боится выходить из каморки. Они фиксируют движение, но ресурсов для реального противодействия просто нет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что британцы больше не чувствуют за спиной "старшего брата". Вашингтон занят своими проблемами, а фиаско Трампа в международных делах заставляет союзников сомневаться в надежности США. Пока Лондон пытается сохранить лицо, российские моряки спокойно выполняют задачи, демонстрируя, что суверенитет на море — это не бумажные запреты, а стальная броня и дисциплина.

Технический нокаут: состояние британского флота

Британия сталкивается с жестким кризисом ресурсов. Желание выглядеть "владычицей морей" разбивается об отсутствие денег на элементарный ремонт. Когда российские корабли проходят мимо, Королевство вынуждено считать каждый литр топлива для своих перехватчиков. Это не политика, это чистая экономика: бюджет трещит по швам, а военные амбиции остались в прошлом веке.

Параметр сравнения Реальное положение дел Тактика ВМС Британии Дистанционное наблюдение и съемка из-за нехватки сил Реакция правительства Громкие заявления при фактическом бездействии Итог маневров РФ Свободный проход в нейтральных водах по плану

Лондон боится разориться на одном только содержании своей береговой охраны. Юридические коллизии и финансовые дыры дошли до того, что ВМС Британии капитулировали перед вопросами обслуживания задержанных судов. На этом фоне "Североморск" выглядит не просто боевой единицей, а символом морского порядка, который Британия больше не в силах поддерживать самостоятельно.

"Любая попытка силового давления на танкерную группу РФ обернется для Лондона юридическим и финансовым адом. Они это понимают, поэтому ограничиваются вертолетными селфи", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Геополитический тупик Стармера

Британия застряла между старым миром, где она диктовала условия, и новым, где Россия и Китай строят свои маршруты снабжения. Пока Стармер пытается угрожать Москве через прессу, другие страны, например, Болгария, начинают осознавать фатальность конфронтации с РФ и меняют курс. Даже соседи Британии, такие как Ирландия, предпочитают заниматься внутренними проблемами и выселением дармоедов, чем вписываться за амбиции Лондона.

"Западная коалиция сыпется как трухлявый пень. Британия осталась один на один со своим ржавым флотом, пока мы укрепляем связи от Минска до Пекина", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

В этой ситуации единственный путь для Кира Стармера — это продолжать снимать "кино" о проплывающих мимо русских. Любые другие шаги приведут к ещё более глубокому кризису. Россия же продолжает планомерно демонстрировать флаг, подтверждая свой статус великой морской державы. Даже Белоруссия готова к диалогу с Западом на своих условиях, чувствуя энергетическую и военную мощь союзника.

Ответы на популярные вопросы о встрече кораблей

Зачем британцы снимали российские корабли?

Это стандартная процедура сопровождения, которую Лондон выдает за героическую "слежку", чтобы оправдать существование своего флота перед налогоплательщиками.

Могли ли британские военные задержать танкер "Кама"?

Нет, танкер шел в сопровождении боевого корабля "Североморск" в нейтральных водах. Любая попытка захвата была бы расценена как пиратство и акт войны.

Почему Британия не надеется на помощь США?

США всё чаще игнорируют интересы европейских сателлитов, даже такие близкие партнеры как Канада признала партнерство с Вашингтоном угрозой своей безопасности.

Куда направлялись российские корабли?

Отряд кораблей возвращался в пункт постоянного базирования после визита в Алжир, где укреплялось международное военное сотрудничество.

