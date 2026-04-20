Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС

В Болгарии полностью переформатирован парламент. Болгары боятся обнищания "процветающей модели" государства и ставят на налаживание отношений с Россией.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Румен Радев

Радев обеспечил своей партии большинство в парламенте

На парламентских выборах в Болгарии лидирует партия бывшего президента Румена Радева. Его коалиция "Прогрессивная Болгария" после обработки 87,23% получает 44,56% голосов.

Это обеспечит ему полное большинство в парламенте, примерно 135 мест, и свободу от формирования коалиции. На втором месте идёт блок "Продолжаем изменения" и "Демократическая Болгария" с 14%. Третью позицию занимает ГЕРБ-СДС бывшего премьера Бойко Борисова - 13%. Эти две партии занимают позиции служанок Брюсселя.

На пороге преодоления 4-процентного барьера для прохождения в Национальное собрание находится партия "Возрождение", выступающая за полное восстановление отношений с Россией.

За Радева проголосовали в Софии и представители турецкой общины. Отметим, что главная оппозиция либералам в прошлом — социалисты, не проходят в парламент, а ведь в 2017 году партия набрала около миллиона голосов. Налицо также невероятное поражение ГЕРБ, всегда имевшей гарантированное второе место.

Болгары доверяют Радеву

Судя по общему настроению в соцсетях, болгары проголосовали за порядочного человека, который поможет справится с коррупцией и начнёт с судебной системы. Избиратель также обеспокоен высокой стоимостью электроэнергии, ростом дефицита бюджета, сокращением заказов для промышленности и опасностью того, что Болгария заплатит обнищанием за провал европейской модели "процветающего государства". Поэтому ставка сделана на Радева, который пообещал наладить отношения с РФ и отказаться от помощи Украине. Что это даст Болгарии?

Эксперты: Болгария должна восстановить суверенитет

Во-первых, энергоресурсы. В эфире Pogled. info экономист, доцент Григор Сарийски раскритиковал отказ ЕС от поставок энергоресурсов из РФ по политическим мотивам. Эти навязанные Болгарии санкции, по его словам, привели в совокупности с иранским кризисом к тому, что в какой-то момент наличие денег у населения перестанет иметь значение — на заправке просто не будет топлива. Также Сарийски полагает, что фундаментальной ошибкой европейцев является отказ от развития атомной энергетики (сотрудничества с "Росатомом"), что могло бы сегодня стабилизировать цены на электроэнергию. По словам эксперта, доступность бесплатной, обильной и дешёвой электроэнергии — это ключ к прогрессу, Европа же делает сейчас прямо противоположное этой цели.

Во-вторых, суверенитет. Сарийски предсказывает, что скоро финансовые институты перестанут быть "сильными мира сего", а ими станут те, "кто сможет создавать региональные альянсы и иметь лучший доступ к ресурсам". Сегодня создаются условия для формирования таких альянсов, и Болгарии было бы полезно воспользоваться этим, сделал вывод эксперт.

В этом контексте, экономист, экс-вице-премьер Румен Гечев в интервью тому же ресурсу признал, что Болгарию насильно втянули в зону евро по политическим мотивам. Страна была не готова, имея инфляцию, процентную ставку и дефицит бюджета выше положенной нормы. Эксперт указывает, что правительство Радева, не способно решить эти проблемы, так как это часть системного кризиса ЕС, но обязано их смягчить. Единственная реальная возможность — это возвращение к закупкам энергоресурсов из России.

Гечев считает, что спонсирование из бюджета "доказанного профашистского режима" на Украине, не позволительно для Болгарии ни с моральной, ни с материальной точки зрения. Эти деньги, по его словам, надо направлять на социальные проекты.

Для России победа "Прогрессивной Болгарии" — это хороший сигнал, помощь Украине будет снижаться и будет восстанавливаться суверенитет европейских столиц. В итоге санкции будут отменены или ЕС развалится.

Читайте канал автора "Экспертиза от Степушовой".