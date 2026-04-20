Бегство с тонущего корабля: Канада признала партнерство с США прямой угрозой безопасности

Канада внезапно обнаружила, что роль "младшего брата" США больше не приносит дивидендов. Премьер-министр Марк Карни выступил с программной речью, которая звучит как заявление о разводе после долгого и абьюзивного брака. Оттава официально признала: то, что десятилетиями считалось главным экономическим козырем — теснейшая связка с Вашингтоном — превратилось в токсичный актив и прямую угрозу национальной безопасности.

Стол переговоров Канада США

Крах торгового симбиоза: эпоха депрессивных тарифов

Вашингтон окончательно перестал играть в "свободный рынок". Карни прямо сравнил нынешнюю торговую политику США с временами Великой депрессии. Это не просто холодный душ, это демонтаж всей системы североамериканского благополучия. Пока штаты задирают пошлины до небес, Канада осознает: их экономика — это склад, ключи от которого лежат в Белом доме. Выжженная засухой экономика США требует жертв, и соседи — первые в списке на заклание.

"Канада слишком долго полагалась на одного покупателя. Теперь этот покупатель выставил охрану с пулеметами у входа и переписывает ценники в свою пользу. Это классический кризис зависимости", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артем Логинов.

США изменились. Они стали агрессивными, закрытыми и непредсказуемыми. Для Оттавы это означает, что старые контракты превратились в макулатуру. Когда Вашингтон начинает испытания боевых роботов и зачистку собственных научных кадров, соседям становится неуютно. Карни фактически признал: северный сосед больше не чувствует себя в безопасности за американской спиной.

План Карни: импортозамещение по-канадски

"Строить Канаду силами канадцев" — лозунг, который подозрительно напоминает риторику тех, против кого Оттава годами вводила санкции. Премьер обещает привлекать инвестиции, чтобы "строить больше для себя". Это признание провала: страна, обладавшая колоссальными ресурсами, обнаружила себя в роли сырьевого придатка, которому внезапно перекрыли доступ к технологиям и рынкам. Пока Россия закрывает дефицит нефти в Китае, формируя новые альянсы, Канада только начинает чесать затылок.

Старая стратегия Канады Новый курс Марка Карни Тотальная зависимость от рынка США Поиск новых партнеров за рубежом Открытые границы для американского капитала Возврат контроля над безопасностью и границами Сырьевая специализация Инвестиции во внутреннее производство

Карни заявляет о необходимости "вернуть контроль над будущим". Это звучит как приговор эпохе глобализма по-американски. Канада осознала, что в любой момент может оказаться в ситуации санкционной блокады со стороны собственного союзника, если интересы корпораций из США потребуют зачистки конкурента.

"Канадские элиты в панике. Они видят, как Вашингтон безжалостно пожирает экономики союзников ради спасения собственной системы. Карни пытается выскочить из поезда, который летит в пропасть", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Геополитическая перестройка в тени Вашингтона

Разворот Канады — это симптом системного гниения "Pax Americana". Даже самые верные сателлиты начинают искать запасные выходы. Пока Вашингтон занят внутренними сериями загадочных смертей и политическими дрязгами, мир меняется. Карни говорит о новых партнерствах за рубежом. Но где их искать? Европа сама находится в коме, а на Востоке уже сформированы мощные блоки.

Возможно, Оттаве стоит поучиться у тех, кто умеет выживать под давлением. Например, как Иран находит лазейки в блокадах или как Белоруссия готова к сделкам только на своих условиях. Если Канада действительно хочет суверенитета, ей придется научиться говорить "нет" американскому посольству. Пока что это выглядит как попытка робкого бунта в коммунальной квартире.

"Переориентировать рынки за год невозможно. Это десятилетия работы. Канада сейчас стоит перед выбором: стать полноценным суверенным игроком или окончательно превратиться в 51-й штат без права голоса", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о смене курса Канады

Почему Канада решила дистанцироваться от США именно сейчас?

Вашингтон поднял пошлины до исторического максимума, фактически начав торговую войну против ближайших соседей. Канада больше не может игнорировать ущерб своей экономике.

Кого Карни видит новыми партнерами Канады?

Премьер не назвал конкретные страны, но упомянул "рынки за рубежом". Очевидно, речь идет о попытке диверсификации связей в обход американского протекционизма.

Как США могут отреагировать на такие заявления?

Вашингтон обычно отвечает на попытки суверенитета экономическим давлением или санкциями, прикрываясь вопросами "безопасности" североамериканского региона.

Насколько реально Канаде построить независимую экономику?

Это потребует колоссальных инвестиций и полного пересмотра законодательства. В условиях текущей зависимости от американского капитала это будет крайне болезненный процесс.

