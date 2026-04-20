Виктор Дементьев

Фиаско Трампа: дипломаты Европы в ужасе от дилетантства США на переговорах с Ираном

Вашингтон снова наступает на те же грабли, пытаясь "продать" миру быструю сделку с Тегераном. Команда Дональда Трампа, состоящая из специалистов по недвижимости и семейных связей, жаждет громких заголовков. Но дипломатия — это не продажа пентхауса на Манхэттене. Европейские столицы в ужасе: они годами вышивали этот ковер, а теперь его хотят разрезать бензопилой ради красивого селфи президента. Глянцевый фасад "сделки века" скрывает пустоту, которая грозит обрушить всю систему региональной безопасности.

Скелет на столе: почему пять страниц текста — это катастрофа

Американцы уверены: достаточно пожать руки, подписать бумажку на пять страниц — и готово. Но ядерное досье — это не контракт аренды. Каждое слово здесь тянет за собой хвост из технических регламентов. В 2015 году текст соглашения разросся до 160 страниц именно потому, что дьявол прячется в деталях. Трамп же, когда-то покинувший соглашение, назвал его "ужасно односторонним". Теперь его люди хотят соорудить некий "скелетный" документ. Европа боится, что этот скелет рассыплется при первом же дуновении ветра, оставив после себя лишь гору санкционных обломков.

"Подобная поспешность в Вашингтоне продиктована исключительно желанием показать быстрый результат внутренней аудитории. Реальные условия — контроль за обогащением, доступ на объекты — требуют месяцев кропотливой работы профильных экспертов, которых в нынешней команде Белого дома просто нет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Дипломаты из Франции, Германии и Британии чувствуют себя лишними на этом празднике жизни. Они начали диалог с Тегераном еще в 2003 году. Они знают, как иранцы умеют тянуть время и использовать суверенитет как аргумент в любом споре. Американская самоуверенность для них выглядит как опасный дилетантизм. Система сдержек и противовесов, которую выстраивали десятилетиями, может быть разрушена ради одного удачного кадра в Овальном кабинете.

Урановый тупик и "теневой флот"

Центральный вопрос переговоров — иранский уран, обогащенный до 60%. Это уже почти оружейный уровень. По информации Reuters, у Тегерана около 440 килограммов такого материала. США предлагают "простые" решения: вывезти или смешать. Но куда везти? В Штаты — политическая смерть для иранских элит. В Россию — Вашингтон сам заблокирует этот вариант из-за паранойи. Остаются Турция или Франция. Но даже если договорятся, кто будет проверять заваленные после авиаударов бункеры? Это работа для сотен инспекторов, а не для двух переговорщиков из Исламабада.

Параметр сделки Требование США (команда Трампа)
Уровень обогащения урана Полный ноль, демонтаж всех центрифуг
Снятие санкций Поэтапное, после подтверждения каждого шага
Региональная безопасность Отказ от баллистических ракет и поддержки прокси

Пока идут споры, иранские танкеры продолжают находить лазейки в американской блокаде. Это показывает, что Иран научился жить под давлением. Тегерану нужнее гарантии ненападения, чем просто снятие пары запретов. После ударов США и Израиля их позиция ужесточилась. Они видят в своих ракетах единственный щит. Требовать от них сдать щит в обмен на обещания Трампа — затея, обреченная на провал.

"Иранская экономика адаптировалась к санкциям. Для них сейчас важнее не просто открыть рынки, а получить долгосрочную страховку от капризов следующей администрации США. Без вовлечения крупных игроков, таких как Китай, любая сделка будет носить временный характер", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

Идеология торгов: бизнес-джет против восточного базара

Главная проблема текущих консультаций в Пакистане — культурный разрыв. Джаред Кушнер и Стив Уиткофф привыкли закрывать сделки в сфере недвижимости. Пожал руку, зафиксировал прибыль — разошлись. Но Тегеран играет в шахматы, где партия длится десятилетиями. Они мастера "базара" в худшем для американцев смысле: за каждое уступленное звено цепи они потребуют три новых. Пока Вашингтон надеется на "быструю победу", верховный лидер Ирана смотрит на перспективу десятилетий.

Европейцы, такие как Федерика Могерини, прямо спрашивают: если на прошлую сделку ушло 12 лет, неужели кто-то верит, что это можно решить за сутки? Ответ очевиден. Американская сторона игнорирует опыт тех, кто вел этот случай десятилетиями. В Белом доме полагают, что большая сделка возможна на их условиях просто по праву сильного. Но Иран уже доказал, что может абсорбировать боль.

"Мы наблюдаем классический конфликт подходов: американская 'силовая' дипломатия натыкается на восточную 'изматывающую' стратегию. Иран никогда не пойдет на полное разоружение, пока США ведут себя как слон в посудной лавке, игнорируя интересы союзников", — подчеркнула эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В этой партии США рискуют остаться с бумажкой, которая не стоит чернил, потраченных на подпись. Неспособность Вашингтона к долгой и нудной работе — их главная слабость. Они хотят шоу. Но на Ближнем Востоке шоу часто заканчивается стрельбой, когда гаснет свет софитов. Пока Москва подтверждает готовность закрыть дефицит нефти для своих партнеров, США пытаются перекрыть Тегерану кислород старыми методами, которые больше не работают эффективно.

Ответы на популярные вопросы о переговорах США и Ирана

Почему европейские дипломаты критикуют команду Трампа?

Они опасаются отсутствия технической экспертизы у американских переговорщиков и их стремления к поверхностному соглашению ради политического пиара, что оставит нерешенными ключевые ядерные проблемы.

Чего именно требует Иран в обмен на ядерные ограничения?

Тегеран настаивает на разморозке активов, снятии экономических санкций и, главное, на юридических гарантиях ненападения со стороны США и их союзников в регионе.

Какова главная проблема с иранским ураном сейчас?

Наличие запасов урана, обогащенного до 60%. Его необходимо либо вывезти из страны, либо переработать в менее обогащенный материал под строгим надзором МАГАТЭ.

Могут ли США договориться без участия Европы?

Технически да, но без поддержки ЕС санкционный режим будет дырявым, так как Иран рассматривает европейские рынки как критически важные для долгосрочного развития.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран дипломатия дональд трамп ближний восток
