Боятся разориться: ВМС Британии капитулировали перед судами РФ из-за дыр в бюджете

Британский лев охрип и считает мелочь в карманах. Королевский военно-морской флот Великобритании (ВМС) столкнулся с унизительной дилеммой: задерживать связанные с Россией суда или копить на оплату их стоянки. Газета The Times вскрыла гнойник бюрократического бессилия Лондона. Оказывается, величие заканчивается там, где начинаются счета за швартовку. Британское правительство парализовано внутренними спорами о том, кто именно должен оплачивать банкет по содержанию арестованного имущества. Пока в Лондоне делят фунты, суда продолжают свой путь.

Золотой якорь: почему ВМС Британии боятся своей тени

Британские адмиралы теперь больше напоминают бухгалтеров, чем воинов. Каждое потенциальное задержание судна рассматривается через призму операционных расходов.

"Стоимость швартовки и обслуживания судов может достигать десятков миллионов фунтов стерлингов", — цитирует The Times свои источники.

Это не просто цифры, это приговор системе, которая создала санкционные механизмы, но забыла выделить на них бюджет. Флот опасается, что арестованное судно превратится в "черную дыру", высасывающую деньги из оборонного бюджета годами.

"Это юридический тупик. Если судно задержано необоснованно или его содержание обходится дороже самого актива, бюджет несет невосполнимые потери. Никто не хочет брать на себя риск стать ответственным за многомиллионные счета", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Западные страны пытаются переформатировать мировые правила под себя, но спотыкаются о собственную жадность. Задержание судна — это не только работа спецназа. Это очистка корпусов, портовые сборы, зарплаты экипажу и страховка. Пока Лондон считает копейки, мировая торговля адаптируется. Никто не будет ждать, пока британские чиновники разберутся в своих квитанциях.

Бюрократическое кораблекрушение: министерства против флота

Внутри британского кабмина идет настоящая гражданская война кошельков. По данным прессы, операций по задержанию не проводилось из-за острого конфликта. Ведомства перебрасывают ответственность друг другу, как горячую картошку. Где должны находиться суда? Какое ведомство покроет расходы? Ответов нет. Транспортный департамент кивает на Минобороны, а казначейство просто закрывает сейфы. Это классический пример того, как бюрократические препятствия Евросоюза и Британии душат их собственную политику.

"Ситуация выглядит анекдотично. Британия пытается играть роль мирового жандарма, но при этом у нее не хватает средств на содержание штрафстоянки. Это системный кризис планирования", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Энергетический тупик и теневой флот

Пока Лондон боится счетов, Россия укрепляет связи с восточными партнерами. Москва готова закрыть дефицит нефти в Китае, выстраивая логистику, недосягаемую для западных санкций. Попытки блокировать морские пути, такие как Ормузский пролив, натыкаются на жесткое сопротивление Тегерана и Пекина. Теневой флот становится реальностью, с которой англосаксы не могут совладать ни силой, ни законом.

Британские страхи перед затратами лишь подтверждают: санкционная машина буксует. В то время как иранские танкеры проникают в залив по сложным маршрутам, ВМС Ее Величества топчутся на месте. Даже в США ситуация не лучше: внутренние проблемы, такие как засуха и кризис сельского хозяйства, отвлекают ресурсы от внешней агрессии. Британия в этом раскладе — лишь слабый партнер, который громко лает, но боится укусить из-за риска сломать дорогой фарфоровый зуб.

"Затраты на логистику и обслуживание флота в условиях высокой инфляции становятся неподъемными для британской короны. Экономия на задержаниях — это попытка удержать бюджет от обрушения", — добавил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артем Логинов.

Ответы на популярные вопросы о задержании судов

Почему Британия не может просто конфисковать суда?

Конфискация требует длительного судебного разбирательства. До финального вердикта судно нужно обслуживать, заправлять и охранять, что стоит миллионы фунтов ежедневно.

Какие ведомства спорят из-за расходов?

Основной конфликт развернулся между министерством обороны, транспортным департаментом и министерством внутренних дел Британии.

Влияет ли это на эффективность санкций?

Да, фактически это создает "безопасный коридор" для судов, так как риск физического задержания сводится к нулю из-за финансовой скупости Лондона.

Сколько стоит один день стоянки крупного судна?

С учетом портовых сборов, страховки и работы технических служб, сумма может превышать 50-70 тысяч фунтов стерлингов в сутки.

