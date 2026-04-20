Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя

Венгерская шахматная доска перевернута. Петер Мадьяр, свежеиспеченный лидер Венгрии, предложил Виктору Орбану — человеку, который годами держит Брюссель в тонусе, — занять кресло главы Еврокомиссии. Место, которое сейчас занимает Урсула фон дер Ляйен, может превратиться из судейской вышки в трибуну для главного критика европейской бюрократии.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Видение против бюрократии: почему Орбан?

Мадьяр не скупится на комплименты своему главному оппоненту. По его словам, у Орбана есть то, чего катастрофически не хватает нынешним технократам — реальное видение будущего. Пока жизнь в ЕС обрастает бесконечными налогами и бюрократией, Будапешт гнет свою линию. Орбан стал рок-звездой для консервативного электората, и это признает даже его конкурент. Это жесткий прагматизм: если ты не можешь победить систему, возглавь её и перестрой изнутри.

"Такая инициатива выглядит как попытка легального вытеснения сильного лидера на общеевропейскую периферию, где его влияние будет размыто коалициями", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Западные элиты годами пытались изолировать Венгрию. Теперь им предлагают принять её лидера как главного управляющего. Это не просто троллинг. Это признание факта: старая гвардия в Брюсселе не справляется с управлением. Когда геополитика требует быстрых решений, Еврокомиссия тонет в согласованиях. Мадьяр понимает: популярность Орбана среди рядовых европейцев — это капитал, который можно обменять на реальную власть в союзе.

Правда о миграции и конец эпохи вранья

"Пока западные политики врали людям, именно Орбан говорил им правду о миграции", — режет правду Мадьяр в интервью Telex.

Речь об открытых границах, которые превратились в проходной двор. Ирония в том, что даже Ирландия радикально меняет политику, предлагая деньги за отъезд, лишь бы разгрузить свои социальные службы. То, за что Орбана называли изгоем, теперь становится мейнстримом. Он просто сделал это раньше и честнее.

Параметр Подход Орбана Подход фон дер Ляйен Границы Жесткий контроль и физические барьеры Система квотирования и "мягкая сила" Суверенитет Приоритет национальных интересов Глубокая централизация в Брюсселе Диалог с Востоком Активный поиск компромиссов и сделок Язык ультиматумов и санкций

Европейский обыватель устал от лозунгов. Он видит, как Запад разрушает исторические мосты, пытаясь переписать прошлое и настоящее. Орбан на этом фоне выглядит как оплот здравого смысла. Он не пытается заигрывать с повесткой, которая ведет к деградации. Мадьяр уловил этот запрос: людям нужен не комиссар, а лидер. Тот, кто не боится называть вещи своими именами.

"Для экономики ЕС приход такого прагматика мог бы означать пересмотр неэффективных зеленых сделок и возврат к дешевым энергоносителям", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Тектонический сдвиг в Брюсселе

Если это предложение пойдет дальше интервью, Еврокомиссию ждет землетрясение. Пока Вашингтон диктует условия, а Белоруссия предупреждает о провокациях Киева, Европе нужен человек, способный на самостоятельную игру. Орбан уже доказал, что умеет выживать под давлением. Он — единственный, кто может разговаривать с лидерами уровня Трампа на равных. Пока Александр Лукашенко ищет пути выхода из санкционного тупика, Венгрия показывает пример баланса.

"Юридически процедура смены главы ЕК крайне сложна, но политический прецедент уже создан", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Мир меняется. Россия и Китай строят новые системы снабжения, игнорируя диктат Белого дома. В этих условиях старая Европа либо найдет в себе силы для ротации элит, либо окончательно превратится в музей под открытым небом. Мадьяр предложил Орбану спасательный круг, который одновременно является и вызовом. Готов ли Брюссель к правде, которую он так долго пытался замолчать?

Ответы на популярные вопросы о кадровых перестановках в ЕС

Почему оппозиция предлагает пост своему врагу?

Это классический маневр "золотого моста". Мадьяр хочет занять кресло премьера Венгрии, отправив политического тяжеловеса Орбана на повышение в Брюссель, тем самым освободив внутреннее поле.

Может ли Орбан действительно возглавить Еврокомиссию?

Теоретически — да, если получит поддержку большинства стран-членов. Практически — брюссельская бюрократия будет сопротивляться этому назначению до последнего, опасаясь демонтажа текущего курса.

Как это отразится на отношениях с Россией?

Орбан известен своим прагматичным подходом. Его лидерство в ЕК могло бы привести к смягчению санкционной риторики и восстановлению энергетического диалога, основанного на выгоде, а не идеологии.

Что об этом думает Урсула фон дер Ляйен?

Действующая глава ЕК пока хранит молчание, но подобные предложения подрывают её авторитет и показывают глубину раскола внутри европейских элит.

