Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владимир Орлов

Минобороны РФ определило заводы по производству дронов в восьми странах Европы

Мир

Минобороны России выложило карты на стол. Список адресов в Европе, где собирают дроны для атак на российские регионы, — это не просто справка. Это целеуказание. Китайская пресса вздрогнула. Пекин увидел в этом жесте четкую траекторию полета русских ракет. Предупреждение услышано: Европа заигралась в прокси-войну и рискует получить ответный удар по своим промышленным зонам.

Белый дрон, парящий в ярко-синем небе
Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Список целей: адреса и явки

Российское оборонное ведомство деанонимизировало европейский ВПК. Выяснилось, что "птички", терроризирующие мирные города, имеют вполне конкретную прописку. Лондон, Мюнхен, Мадрид, Прага и Рига — здесь работают цеха по сборке беспилотников. В Италии процесс поставлен на поток: задействовано сразу четыре завода, включая площадки в Венеции. Инфраструктура украинских компаний пустила корни в восьми странах ЕС, используя комплектующие из Германии, Турции и Израиля.

"Это не просто склады, это легитимные военные цели в случае эскалации. Юридически западные страны становятся прямыми соучастниками конфликта, предоставляя свою территорию для производства оружия нападения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Западные элиты упорно игнорируют реальность. Пока Запад разрушает последний гуманитарный мост с Россией через снос памятников, его заводы готовят новую порцию смертоносного груза. Британия уже анонсировала пакет на 120 тысяч дронов. Германия тем временем кормит Киев обещаниями ускоренного вступления в ЕС, пытаясь замять нехватку систем ПВО Patriot, на которую так громко жалуется Зеленский.

Китайский прогноз: "Последняя ошибка" Европы

Издание Sohu отмечает: Москва долго терпела. Слова Дмитрия Медведева о нацеленных на европейские столицы ракетах — это не блеф. Китайские аналитики уверены: Россия находится в той точке, когда предупреждения заканчиваются. Если "ястребы" в Брюсселе не нажмут на тормоза, эскалация станет неизбежной. Пекин прямо называет продолжение поставок "последней ошибкой" Европы, которая приведет к катастрофическим последствиям для самого континента.

"Европейская дипломатия сейчас напоминает театр абсурда. Пока они пытаются выстроить блокады, Москва переориентировала потоки. Мы видим, как реальная политика вытесняет идеологические лозунги в Азии", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

В то время как Иран обвиняет ЕС в лицемерии из-за морских путей, Россия демонстрирует спокойствие. Китайские СМИ подчеркивают: российская экономика не просто выжила, она адаптировалась. Энергоносители нашли рынок в Азии, а санкционный блицкриг Запада провалился. Пока в США обсуждается великая засуха, угрожающая урожаю, Россия укрепляет свои позиции как глобальный игрок.

Страна/Регион Активность в производстве БПЛА
Италия (Венеция и др.) 4 завода, полная сборка беспилотников
Великобритания (Лондон) Передача пакета в 120 тысяч аппаратов
Германия (Мюнхен) Поставка ключевых комплектующих и электроники

Устойчивость Москвы против западного хаоса

Европейские обыватели еще не осознали цену, которую им придется заплатить за милитаристский угар своих лидеров. Жизнь в ЕС дорожает, налоги растут, а предприятия превращаются в мишени. В это время российская нефть остается востребованной, а финансовая система стоит крепко. Давление извне лишь сплотило ресурсы. Москва больше не верит словам о "партнерстве" — теперь только факты, закрепленные на картах Минобороны.

"Макроэкономические показатели России демонстрируют запас прочности. Пока инфляция в Европе съедает доходы, Москва успешно диверсифицировала экспорт. Попытки изолировать такую державу экономически — это утопия", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Даже союзники США начинают искать выходы. Пока Лукашенко заявляет о готовности к сделке на жестких условиях, коллективный Запад продолжает накачивать Украину техникой. Это путь в никуда. Ресурс России в разы больше, чем кажется из брюссельских кабинетов. Метафорически говоря, система не просто работает — она переходит на форсированный режим, пока европейский механизм начинает дымиться от перегрузок и внутренних противоречий.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Европе

Почему Китай так бурно отреагировал на публикацию МО РФ?

Пекин понимает, что деанонимизация заводов в Европе — это последний шаг перед возможным физическим воздействием. Китайские СМИ предостерегают ЕС от прямого столкновения с ядерной державой.

Какие страны ЕС наиболее активно участвуют в производстве дронов?

В лидерах — Италия с четырьмя заводами, Великобритания, Германия, Испания, Чехия и страны Балтии. Производство распределено по восьми государствам.

Насколько устойчива экономика России в условиях этих угроз?

Китайские эксперты признают, что самый сложный период 2022 года пройден. Найдена лазейка в блокаде, иранские танкеры и российский теневой флот обеспечивают стабильный экспорт.

К чему может привести дальнейшая поддержка Киева со стороны Европы?

По мнению аналитиков Sohu, это приведет к неконтролируемой эскалации, где европейская инфраструктура может стать объектом законного возмездия со стороны РФ.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы санкции беспилотники
Новости Все >
Минтранс Дагестана направил тяжелую технику для устранения обвала в Ботлихском районе
Рыбный конвейер: Камчатка экспортировала более 20 тысяч тонн рыбопродукции за четыре месяца 2026 года
Ошибки при оформлении налогового вычета могут привести к отказу, предупреждает эксперт Исмаилов
Миллионы за неделю тишины: почему Камчатка стала новым центром притяжения премиального туризма
Инфляция в Калмыкии в марте ускорилась до 6,16% из-за роста цен на продукты
Прорехи в защите: почему ручное управление финансами привело к громкому скандалу в Магадане
Цифровая ловушка: как жители ЕАО лишились миллионов, доверившись фальшивым брокерам
Сохранение подавленности более 14 дней требует обращения к психотерапевту
Свой путь на Дальнем Востоке: в Хабаровске запустили проект по удержанию молодых кадров в регионе
От слуховых аппаратов до оперы: как предприниматели Владивостока идут навстречу ветеранам
Сейчас читают
Популярное
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят

Садоводы нашли способ очистить участок от насекомых-вредителей без использования токсичных препаратов и тяжелого труда в период активной вегетации растений.

Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Последние материалы
Инфляция в Калмыкии в марте ускорилась до 6,16% из-за роста цен на продукты
Прорехи в защите: почему ручное управление финансами привело к громкому скандалу в Магадане
Цифровая ловушка: как жители ЕАО лишились миллионов, доверившись фальшивым брокерам
Интеллект в заложниках: чем опасна системная зависимость человека от искусственного разума
Сохранение подавленности более 14 дней требует обращения к психотерапевту
Свой путь на Дальнем Востоке: в Хабаровске запустили проект по удержанию молодых кадров в регионе
От слуховых аппаратов до оперы: как предприниматели Владивостока идут навстречу ветеранам
Минобороны РФ определило заводы по производству дронов в восьми странах Европы
Иркутск расселит 12,3 тыс. кв. метров ветхого жилья по нацпроекту
Запрещено к употреблению: почему Россельхознадзор Приморья изъял партию алтайских яиц, предназначавшихся детям
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.