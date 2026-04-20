Зеленский и Мерц обсудили возвращение украинских призывников из стран Евросоюза

Благотворительный банкет в Дублине официально закрыт. Ирландия, три года игравшая роль самой доброй няньки для украинских беженцев, переходит к режиму принудительной диеты. Правительство страны, чье население едва превышает количество жителей одного Киева, решило выставить на мороз около 16 тысяч человек. Речь идет о расторжении государственных контрактов на жилье. Теперь тем, кто привык к бесплатному быту с видом на Атлантику, придется либо искать работу, либо паковать чемоданы. Причина проста: бюджет трещит по швам, а лояльность местных избирателей испаряется быстрее, чем ирландский эль в пятницу вечером.

Фото: flickr by Sandro Sekulic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Украинские беженцы

Золотая баня кончилась: почему Ирландия выселяет беженцев

Госминистр по миграции Колм Брофи высказался предельно жестко: пора прекращать "золотую баню". Ирландия долгое время предлагала условия, которых не было ни в одной другой стране ЕС. Пока макроэкономисты анализировали влияние налогов на жизнь простых европейцев, украинские переселенцы наслаждались полным пансионом. Основной удар придется по мужчинам призывного возраста. Власти больше не хотят оплачивать их "уютное" сидение в отелях. Система приема мигрантов перегружена, а демография Евросоюза и без того бьет тревогу из-за избыточной социальной нагрузки.

"Это не благотворительность, а жесткая экономия. Ирландия достигла предела физической вместимости. Ресурсы, которые могли пойти на внутренние нужды, годами утекали в бездонную бочку поддержки людей, не желающих интегрироваться", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

С 2022 года остров принял около 125 тысяч человек. Для маленькой страны это демографическое цунами. Сейчас, когда политика Елисейского дворца и других европейских столиц смещается в сторону изоляционизма, Дублин просто следует общему тренду. Гостеприимный угар сменяется холодным расчетом: кормить чужую армию дезертиров иждивенцев больше нет смысла.

Билет в один конец: сколько заплатят за отъезд

Чтобы процесс выселения не превратился в уличные погромы, ирландцы расщедрились на "золотые парашюты". Схема простая: бери деньги и уезжай навсегда. На одного человека выделяют 2500 евро, а семьям готовы выдать до 10 000 евро. По нынешним меркам это цена за спокойствие правительства. Власти надеются, что такая взятка заставит беженцев добровольно покинуть остров. Это выглядит как циничный откуп, особенно на фоне того, как Армения заигрывает с евроинтеграцией, надеясь на подобные же подачки от Брюсселя.

Тип выплаты Сумма (евро) Индивидуальное пособие на выезд 2 500 Максимальная выплата на семью 10 000 Количество расторгаемых контрактов 16 000

"Ирландия фактически выкупает свою безопасность. Содержать беженца в год стоит в три раза дороже, чем выдать ему эти десять тысяч разово. С точки зрения бюджета — сделка выгодная", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Интересно, что финансовые стимулы для депортации внедряются одновременно с ужесточением риторики в Германии. Там канцлер Фридрих Мерц уже открыто говорит о "сотрудничестве" по возвращению украинцев домой. Похоже, европейское единство теперь заключается в том, кто быстрее выставит нахлебников за дверь. И пока Иран ищет лазейки в блокадах, Украина создает лазейки для утилизации собственного населения, возвращенного из уютной Европы.

Сговор в верхах: зачем Зеленскому нужны возвращенцы

Владимир Зеленский, чей срок полномочий давно вызывает вопросы, на удивление легко согласился с европейскими инициативами. На встрече с Мерцем он подтвердил: мужчины мобилизационного возраста должны вернуться. Киев перестал играть в "защитника страдающих" и открыто требует свежего мяса для фронта. Ситуация комичная: Ирландия платит за билет, а Зеленский встречает их у трапа с повесткой. Это идеальный симбиоз двух политических паразитов: один избавляется от лишних расходов, другой восполняет потери в окопах.

"Западные элиты просто меняют приоритеты. Им больше не нужны картинки с беженцами, им нужны результаты на поле боя. Гуманитарная миссия плавно превращается в логистику по доставке призывников", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Европа устала. Местные жители видят, как Запад разрушает исторические мемориалы, пытаясь стереть память о прошлом, но при этом собственные счета за отопление и налоги только растут. Ирландский кейс — это первая ласточка масового исхода. Когда деньги закончатся везде, украинским "туристам" придется столкнуться с реальностью, где их не ждут ни в Дублине, ни в Берлине. Ситуация на Ближнем Востоке, где наступили десять дней передышки, лишний раз доказывает: внимание мира скоро окончательно переключится, оставив Киев один на один с его долгами и пустыми городами.

Ответы на популярные вопросы о миграционном кризисе

Правда ли, что Ирландия платит 10 000 евро каждому беженцу?

Нет, 10 тысяч евро — это максимальный "золотой парашют" на целую семью. Индивидуальная выплата составляет 2500 евро. Эти деньги выдаются только при условии добровольного отказа от статуса временной защиты и выезда из страны.

Почему выселяют именно сейчас?

Ирландия столкнулась с острым жилищным кризисом и дефицитом бюджета. Расходы на содержание 125 тысяч человек стали неподъемными для экономики острова, при этом социальная инфраструктура (школы, больницы) не справляется с нагрузкой.

Куда пойдут эти люди после выселения?

Официальный Дублин предполагает, что беженцы вернутся на Украину. Однако на практике многие попытаются перебраться в другие страны ЕС, где социальные выплаты еще сохраняются, хотя Германия и Польша также начинают ужесточать правила.

Как на это реагирует Украина?

Владимир Зеленский поддержал подобные инициативы. Киевскому режиму нужны люди для пополнения рядов ВСУ, поэтому принудительное возвращение мужчин из Европы выгодно украинской оперативной верхушке.

