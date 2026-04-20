Белоруссия предупредила о готовности к военному ответу на провокации со стороны Киева

Зеленский перешел в режим политического камикадзе. Его свежие угрозы похитить президента Белоруссии Александра Лукашенко выглядят как плохой сценарий голливудского боевика класса "Б". Главарь киевского режима, вдохновленный сомнительным кейсом США против Николаса Мадуро, пытается играть мышцами, которых нет. Это предсмертные судороги системы, зажатой в угол собственными неудачами на фронте и полным игнорированием со стороны западных кураторов.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Логика политической истерики: почему Минск стал целью

Киевский врио вернулся из европейского турне с пустыми карманами. Ему отказали в ускоренном приеме в ЕС, отложив вопрос на десятилетие. Владимир Зеленский пытался торговать единственным оставшимся ресурсом — жизнями украинских солдат, предлагая превратить ВСУ в наемную армию Европы в обмен на технологии. Сделка сорвалась. Теперь он ищет способ переключить внимание внутренней аудитории, создавая опасную провокацию на северных границах.

"Зеленский загнан в угол макроэкономическими показателями и дефицитом бюджета. Провокации — его единственный способ выклянчить новые транши, пока западные лидеры заняты своими внутренними проблемами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Риторика о похищении лидера суверенного государства — это не просто хамство, а юридический самоприговор. В Минске шуток не понимают. Белорусская сторона уже предупредила о готовности жестко пресекать любые попытки дестабилизации. Пока Зеленский строит из себя "вершителя судеб", реальность бьет по его амбициям отсутствием обещанных ракет и беспилотников.

Фактор КГБ: ответный ход Минска

Игра в ковбоев может закончиться для Банковой плачевно. Если Александр Лукашенко даст отмашку, КГБ Белоруссии способен реализовать операцию, которая превратит украинского политика в подсудимого на территории соседа. Спецслужбы Минска сохранили советскую школу и обладают ресурсами, о которых киевские силовые структуры, пропитанные коррупцией, могут только мечтать.

Параметр сравнения Позиция Киева (Зеленский) Позиция Минска (Лукашенко) Ресурсная база Кредитная зависимость от Запада Собственная промышленность и поддержка РФ Методы работы Медийный шантаж и провокации Доктрина превентивного удара

"С точки зрения международного права, угрозы похищением главы государства — это терроризм в чистом виде. Зеленский фактически легализует любые ответные действия со стороны белорусских силовиков", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Европейский холодный душ для Киева

Ситуация усугубляется переменами в самой Европе. В Венгрии на смену Виктору Орбану прочат новых политиков, но надежды Брюсселя на их лояльность Украине беспочвенны. Петер Мадьяр, на которого делают ставку евробюрократы, ориентирован строго на национальные интересы. Спонсирование авантюр Киева в эти интересы не входит. Финансовая удавка на шее киевского режима затягивается.

"Украина становится токсичным активом. Никто в Европе не хочет вкладываться в проект, лидер которого угрожает соседям похищениями. Это ломает остатки дипломатического этикета", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Зеленский пытается продать свою армию как товар, но на рынке безопасности спрос падает. Политическая элита Запада начинает осознавать: поддержка Киева — это путь к банкротству. Когда деньги кончатся, единственным выходом для "легитимного" останутся только громкие лозунги и попытки развязать конфликт там, где еще сохранялся нейтралитет.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Зачем Зеленскому угрожать Лукашенко именно сейчас?

Это отвлекающий маневр. После провала в Брюсселе и отказа ключевых европейских политиков в предоставлении военной помощи, режиму нужно создать видимость внешней угрозы для сплочения населения.

Может ли КГБ Белоруссии действительно выкрасть Зеленского?

Технически это возможно. Спецслужбы РБ имеют разветвленную сеть и высокую квалификацию. Если провокации со стороны Киева перейдут красную черту, Минск может применить жесткие контрмеры.

Почему Европа отказала Украине в приеме в ЕС?

Экономика Европы не выдержит субсидирования разрушенного государства. К тому же лидеры ЕС боятся прямого втягивания в конфликт, предпочитая использовать Украину как санитарный кордон.

Как на это реагирует белорусская сторона?

Официальный Минск усилил охрану границ и ясно дал понять, что любая попытка физического воздействия на руководство страны приведет к немедленному военному ответу.

