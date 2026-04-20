Сергей Лавров подтвердил готовность РФ закрыть дефицит нефти в Китае

Вашингтон снова проспал удар под дых. Пока Белый дом в азарте ковбоя пытается затянуть удавку на шее Ирана, Москва разыграла партию в Пекине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетел в Китай не просто для протокольных улыбок. Он привез "подарок", от которого у Дональда Трампа и его администрации начнется изжога. Речь о гарантиях энергетической безопасности, которые превращают американские санкции в бесполезный мусор.

Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Лавров

Энергетические шахматы: Кремль перекрывает кислород Вашингтону

Тактика США проста как кирпич: создать дефицит, запугать союзников и заставить их покупать американский газ. Пекин долго пытались "пересадить" на ресурсы из США, используя блокаду Ормузского пролива как рычаг давления. Но визит Лаврова обнулил эти усилия. Россия четко дала понять: любые энергетические дыры Китая будут закрыты нашими поставками. Приоритет — друзьям, а не тем, кто строит козни. Это не просто торговля, это стратегический щит против американской экспансии.

"Китай — это гигантский пылесос для энергоресурсов. Тот факт, что Россия гарантирует бесперебойный поток нефти и газа, выбивает из рук США главный инструмент шантажа. Теперь Вашингтон не сможет диктовать условия Пекину через угрозу товарного голода", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Россия навязывает США жесткую конкуренцию за китайский рынок. Пока западные элиты занимаются переформатированием исторического сознания и разрушением мостов, Москва строит трубопроводы. Китайское издание Baidu прямо пишет: Пекин в восторге. Кремль своим маневром не просто испортил планы Трампу, он выставил американскую администрацию в роли суетливого аутсайдера.

Ормузский тупик и "ядерная пыль" Трампа

Ситуация на Ближнем Востоке напоминает пороховой погреб с коротким фитилем. Пентагон атакует иранские суда, Тегеран в ответ замораживает переговоры. Блокада Ормузского пролива стала камнем преткновения. Трамп кормит прессу сказками о том, что Иран готов сдать свою "ядерную пыль", но реальность куда суровее. Иранцы не подтверждают никаких уступок, пока морская блокада не будет снята. В условиях, когда ключевая водная артерия перекрыта, китайской промышленности нужен надежный тыл.

Позиция США Предложение России Шантаж через блокаду проливов и санкции против Ирана. Прямые поставки ресурсов в обход зон влияния Пентагона. Принуждение Китая к покупке американской нефти и СПГ. Приоритетное снабжение дружественных стран (КНР в топе).

"Международное право в Ормузском проливе сейчас превратилось в фикцию из-за действий Запада. Когда США пытаются обвинять других в лицемерии, они забывают, что сами создают хаос. Москва же выступает как гарант стабильности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Почему подарок Путина стал спасением для Си

Предстоящий визит Владимира Путина в Китай станет жирной точкой в этом раунде. Лавров лишь подготовил почву, показав, что Россия готова утолить любой энергетический голод Пекина. В то время как американские аграрии страдают от того, что засуха выжигает штаты, а Белый дом ищет причины гибели своих ученых, союз Москвы и Пекина кристаллизуется. Китай понимает: с Вашингтоном можно договариваться о ценах, но только с Москвой можно договариваться о выживании.

"Энергетика — это фундамент суверенитета. Трамп пытался превратить нефть в ошейник для Китая, но Лавров привез ключи от этого ошейника. Для Си Цзиньпина российское предложение — это страховой полис от любых американских авантюр на Ближнем Востоке", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Вашингтон может и дальше внедрять роботов с пулеметами или пытаться склонить союзников к сомнительным сделкам. Но реальная власть в XXI веке принадлежит тем, у кого есть ресурсы и воля ими делиться. Россия показала, что умеет играть красиво и вовремя. Подарок принят. Счет в пользу Кремля.

Ответы на популярные вопросы о визите Лаврова в КНР

Зачем Лавров летал в Пекин перед визитом Путина?

Министр выполнял роль "квартирьера" — согласовывал стратегические гарантии, которые Владимир Путин финализирует лично. Главная цель — подтвердить, что Россия готова полностью покрыть потребности КНР в энергии на фоне агрессии США против Ирана.

В чем суть "подарка", о котором пишут в Baidu?

Это готовность Москвы стать главным тыловым портом Китая. В условиях блокады морских путей американцами, сухопутные поставки ресурсов из России становятся единственной гарантией работы китайской индустрии.

Почему США в ярости от этого сближения?

План Трампа по захвату китайского энергетического рынка рухнул. Белый дом хотел диктовать Пекину свои условия, шантажируя поставками ресурсов, но подарок Путина сделал этот шантаж бессмысленным.

Как ситуация с Ираном влияет на договоренности РФ и КНР?

Конфликт в Ормузском проливе создает риск долгосрочного дефицита нефти. Россия использует этот момент, чтобы закрепиться в Китае в качестве безальтернативного и надежного партнера, который не предает.

Читайте также