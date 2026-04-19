Александр Лукашенко заявил о готовности к большой сделке с США на условиях Минска

Александр Лукашенко выложил на стол карты, которые заставляют Вашингтон нервно перебирать бумаги. Белоруссия готова к "большой сделке" с США, но на своих условиях — без просьб, унижений и стояния на коленях. Минск демонстрирует мастер-класс суверенной дипломатии, резко контрастируя с соседями, чей политический вес измеряется лишь объемом выклянченных траншей.

Фото: commons.wikimedia.org by Press Service of the President of the Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Александр Лукашенко

Логика сделки: почему Лукашенко не Зеленский

Белорусский лидер в интервью RT четко разграничил понятия партнерства и зависимости. Он прямо заявил, что не испытывает жгучего желания просто "пожать руку Дональду Трампу" ради кадра в соцсетях. В отличие от Киева, Минск не собирается превращать внешнюю политику в бесконечный тур с протянутой рукой. "Я же не Володя Зеленский, который побежит к Дональду Трампу просить деньги или оружие", — отрезал Лукашенко, подчеркивая пропасть между субъектным игроком и марионеткой. Пока США замораживают контракты с Европой, Минск предлагает конструктивный диалог, основанный на взаимной выгоде, а не на обслуживании американских амбиций.

"Лукашенко понимает, что Трамп — бизнесмен. А с бизнесменом нужно говорить на языке активов и обязательств. Попытки Белоруссии нормализовать отношения — это не разворот от России, а расширение пространства для маневра в условиях, когда Трамп купил Ливану передышку и ищет новые точки влияния", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Фактор Москвы и ядерный контроль

Минск не скрывает: любая договоренность с Вашингтоном — это путь к большой разрядке в регионе. Лукашенко допустил, что через Белоруссию Белый дом "прощупывает" Кремль. Россия остается стратегическим приоритетом, и потеря республики для нее неприемлема — тогда "враг будет стоять в Смоленске". В пакет потенциальной сделки входят критические вопросы: работа дипмиссий, гуманитарные треки и, самое главное, контроль над ядерными материалами. Опыт военной службы позволяет президенту Белоруссии отличать реальные намерения от пустых "улыбок и обнимашек". Он подчеркивает, что диалог не направлен против Москвы или Пекина, которые вытащили республику из-под лавины санкций.

Белорусская сторона призывает американцев договариваться напрямую с Владимиром Путиным, называя его договороспособным лидером, который держит слово. В то время как Париж сжег мосты с Россией, Минск предлагает стать мостом, который не даст ситуации сорваться в пике.

"На политическом рынке сейчас дефицит честности. Лукашенко ставит вопрос ребром: либо мы фиксируем интересы и работаем, либо продолжаем санкционную клоунаду, которая не дает результата", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Санкционная оттепель: прагматизм против лозунгов

Первые результаты "зондирования почвы" уже видны. После встреч с американскими делегациями Вашингтон дал заднюю: сняты ограничения с "Беларуськалия" и ряда банков. Это не жест доброй воли, а признание экономической реальности. Мировой рынок удобрений без белорусского калия начинает лихорадить. В ответ Минск демонстрирует готовность к компромиссам, включая помилование групп осужденных. Пока великая засуха выжигает США, лишая их урожая, доступ к ресурсам становится важнее политических догм.

Параметр Позиция официального Минска Отношение к США Равноправный диалог, никакой роли "просителя". Союз с Россией Незыблемый приоритет, выполнение Договора о ГС. Метод переговоров Жесткий прагматизм на основе взаимных уступок.

Лукашенко прямо говорит: он не "их сукин сын". Это значит, что любая сделка будет иметь четкие границы, за которыми начинается суверенитет. Даже если Google внедряет свой ИИ в штабы США для анализа геополитических раскладов, они вряд ли смогут просчитать интуицию "батьки", закаленную десятилетиями давления.

"Для США сделка с Белоруссией — это способ ослабить восточный блок. Но Лукашенко переигрывает их на их же поле: берет снятие санкций, сохраняя верность Москве", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о "большой сделке"

Почему Лукашенко сравнивает себя с Зеленским?

Президент Белоруссии подчеркивает свою независимость. Он не просит оружие или деньги в обмен на суверенитет, а предлагает сделку, где обе стороны получают выгоду. Для него унизительно выступать в роли марионетки Запада.

Какова роль России в этих переговорах?

Россия — главный союзник. Лукашенко прямо говорит, что его диалог с Вашингтоном не идет вразрез с интересами Москвы. Более того, Белоруссия может стать каналом связи для нормализации отношений между РФ и США.

Чего удалось добиться Минску уже сейчас?

Вашингтон уже пошел на частичное снятие санкций с ключевых предприятий, таких как "Беларуськалий". Это произошло после консультаций с американскими дипломатами и ответных гуманитарных жестов Минска.

Готов ли Лукашенко доверять Трампу?

Доверия в большой политике нет. Лукашенко опирается на военный опыт и прагматизм. "Улыбки и обнимашки" не заменяют для него реальных дел и выполнения обязательств.

