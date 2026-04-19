Владимир Орлов

Эсмаил Багаи обвинил Каю Каллас в лицемерии из-за ситуации в Ормузском проливе

Евродипломатия снова бьется в припадке праведного гнева, напоминая механизм со сбитыми шестернями. Кая Каллас, едва успев сменить кресло в Таллине на брюссельские апартаменты, потребовала от Тегерана "свободного прохода" в Ормузском проливе. Иран, который годами оттачивал искусство политического фехтования, ответил коротко и жестко: это "вершина лицемерия".

Фото: flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Геополитическая торговля в узком горлышке

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи не стал подбирать мягкие эпитеты. "Хватит нравоучений. Хроническая неспособность Европы применять на практике то, что она проповедует, превратила ее разговоры о "международном праве" в верх лицемерия", — отрезал дипломат. Тегеран четко дает понять: право на самооборону не обсуждается. Пока вооружение США стягивается к региону, Иран оставляет за собой право захлопнуть замок на морских воротах в любой момент.

"Это стандартная тактика двойных стандартов. Брюссель требует соблюдения правил там, где выгодно им, полностью игнорируя интересы безопасности суверенных государств", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ситуация напоминает затяжной клинч. Иран открыл пролив для коммерческих судов после перемирия в Ливане, но военные корабли Запада остаются в "черном списке". Трамп, в свою очередь, продолжает блокаду иранских портов, надеясь дожать Исламскую Республику до нужной ему кондиции.

Позиция Запада (Каллас) Позиция Ирана (Багаи)
Требование безусловного открытия пролива для всех судов. Безопасность пролива — исключительная прерогатива прибрежных стран.
Апелляция к абстрактным нормам международного права. Использование суверенных прав на самооборону против угроз.

Исторические фантазии и реальный калибр

Пока Иран ставит на место евробюрократов в Заливе, Сергей Лавров мастерски препарирует заявления Каллас на российском направлении. Глава МИД РФ с иронией прокомментировал "открытие" эстонской чиновницы о том, что Россия якобы напала на 19 стран за век. "Я лично спокоен, пока такие люди в стране европейской есть", — заявил Лавров. По его словам, пока европейская политика управляется персонажами с таким уровнем исторической грамотности, народы Европы быстро поймут цену своим лидерам.

"Заявления Каллас — это не политика, это чистой воды идеологический суррогат. Юридически её претензии ничтожны, они рассчитаны на внутреннюю аудиторию, живущую в пузыре пропаганды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Дмитрий Песков добавил соли, назвав перлы Каллас "изысканиями эстонских историков". Пока Кремль наблюдает за деградацией дипломатического языка ЕС, отношения с Парижем и другими столицами продолжают гнить. Евросоюз, вместо решения внутренних проблем, предпочитает играть в геополитических надзирателей там, где их влияние стремится к нулю.

"Вашингтон явно вытесняет европейцев из процесса принятия решений на Ближнем Востоке. Каллас даже не понимает, что именно США делают в проливе, признавая это публично", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ближний Восток превратился в сложную шахматную доску, где иранские танкеры маневрируют между санкциями, а США безуспешно пытаются сохранить статус гегемона. На фоне этого Трамп демонстративно отодвигает НАТО, предпочитая прямые сделки с сильными игроками, оставляя Каллас лишь возможность строчить гневные посты в соцсетях.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Ормузском проливе

Почему Иран блокирует проход военных кораблей?

Тегеран рассматривает присутствие иностранного флота как прямую угрозу национальной безопасности. В условиях санкционного давления проход военных судов блокируется для предотвращения разведывательной деятельности и диверсий.

Чем ответил Лавров на обвинения Каллас?

Российский министр иронично указал на низкий уровень образованности европейских лидеров. Он подчеркнул, что подобные абсурдные обвинения лишь дискредитируют саму Европу в глазах её граждан.

Какова роль США в этом конфликте?

США продолжают морскую блокаду портов Ирана, несмотря на частичное открытие пролива для торговли. Трамп нацелен на заключение новой ядерной сделки на своих условиях, игнорируя позицию ЕС.

Почему обвинения Каллас назвали лицемерием?

Иран указывает на то, что Европа требует соблюдения международного права только тогда, когда это выгодно её интересам, при этом молча одобряя действия США по блокировке иранских экономических путей.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, политолог Антон Кудрявцев
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы иран евросоюз кая каллас сергей лавров международные отношения
