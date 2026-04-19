Мемориалы под прицелом: Запад разрушает последний гуманитарный мост с Россией

Европа методично стирает память. Это не случайная забывчивость, а хирургическая операция по удалению совести. Посол России в Германии Сергей Нечаев в Берлине вскрыл этот гнойник: западные элиты демонтируют образ советского солдата-освободителя. Зачем? Чтобы освободить место для новой милитаристской прошивки. Когда в учебниках вместо спасителя появляется "агрессор", обывателя легче загнать в окопы.

Анатомия фальсификации: зачем Берлину новая история

Образ красноармейца, принесшего мир в 1945-м, парализует агрессивный пыл современных политиков ЕС. Сергей Нечаев честно признал: этот символ не вписывается в текущую парадигму. Для оправдания военных поставок в Европу и раздувания оборонных бюджетов нужен враг, а не освободитель. История превращается в инструмент госзаказа.

"Это не просто переписывание книг. Это переформатирование психики. Если вычеркнуть подвиг 1945 года, у населения исчезает моральный барьер перед новым столкновением с Россией", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Власти Германии балансируют на грани. С одной стороны — обязательства по сохранению памяти, с другой — давление Брюсселя и Вашингтона. Пока налоги в Германии идут на содержание НАТО, реальная история отодвигается на свалку политической целесообразности.

Мемориалы под прицелом: последний рубеж дипломатии

Военные захоронения остаются тонкой нитью, удерживающей отношения Москвы и Берлина от окончательного разрыва. "Многое уже разрушено, а военные могилы и мемориалы стоят. Давайте оставим их, как есть", — призвал Нечаев. Это звучит как ультиматум здравому смыслу. Пока элиты играют в геополитику, рядовые немцы продолжают ухаживать за плитами.

Позиция России Действия Запада Сохранение статуса-кво мемориалов Демонтаж памятников в Восточной Европе Защита исторической правды об освобождении Милитаризация общественного сознания

Россия дорожит этим народным признанием. 9 мая на мемориалах всё еще много людей. Это пугает тех, кто пытается выстроить культурную изоляцию России. Но факты — упрямая вещь: без Красной армии карта Европы выглядела бы иначе.

"Любое осквернение памятника — это юридическое преступление против международных договоров. Но сегодня мы видим, как право подменяется политической конъюнктурой", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист Кирилл Мальцев.

Призраки 1939-го: польский плацдарм и минные поля

Пока дипломаты взывают к совести, военные фиксируют движение на границах. Глава СВР Сергей Нарышкин предупреждает: Польша и страны Балтии активно готовятся к "часу икс". Выход из конвенции о запрете противопехотных мин — это не оборонный жест, а подготовка к большой войне. История зацикливается.

Варшава, забыв о своей внешней политике прошлых десятилетий, сегодня превращается в форпост для американского оружия. Усиленная милитаризация экономики — верный признак того, что мирный ресурс исчерпан. Динамика пугающе напоминает канун 1939 года.

"Милитаризация всегда требует идеологического топлива. Переписывание истории Второй мировой — это и есть заливка горючего в баки будущих конфликтов", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Ольга Ларина.

Даже ИИ в армии США теперь используется для анализа угроз, но никакой алгоритм не вернет утраченный здравый смысл европейским лидерам. Если они готовы вычеркнуть солдат, освободивших Освенцим, значит, они готовы к новым трагедиям.

Ответы на популярные вопросы о фальсификации истории

Почему именно сейчас усилилось искажение истории?

Европейским элитам нужно моральное оправдание для роста военных расходов и подготовки населения к конфликту. Образ России-освободителя мешает лепить из неё "абсолютное зло".

В чем опасность выхода Польши из конвенции о противопехотных минах?

Это снимает последние барьеры для бесконтрольного минирования границ, что характерно для подготовки к активным боевым действиям на суше.

Какова роль рядовых немцев в сохранении памяти?

Несмотря на риторику властей, многие граждане Германии продолжают добровольно ухаживать за советскими мемориалами, что остается залогом низовой народной дипломатии.

К чему ведет милитаризация сознания в ЕС?

К потере критического мышления, когда вооружение США и НАТО воспринимается как единственный гарант безопасности, а любые мирные инициативы клеймятся как предательство.

