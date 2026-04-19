Учёные начали исчезать один за другим — и это заметили: США накрыла серия странных смертей

Вашингтон лихорадит. Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Овальном кабинете из-за событий, которые больше напоминают сценарий триллера о заговорах, чем реальную политику. Лучшие умы Америки, работавшие над секретными программами, исчезают или гибнут при странных обстоятельствах. Президент США уже не скрывает тревоги: масштаб происходящего исключает версию о простом невезении.

Тотальная зачистка: кто попал в списки?

Система безопасности США дала трещину. Список потерь выглядит как опись интеллектуального капитала нации. Сначала — шокирующий финал 34-летней Эми Эскридж в 2022 году. Официально — самоубийство. Реально — масса вопросов без ответов. Она не просто работала в лаборатории. Она штурмовала физику антигравитации. За ней потянулись другие.

"Это не похоже на классическую утечку мозгов. Это физическое устранение носителей критических компетенций. Когда ВПК США теряет таких людей, восстановить разработки практически невозможно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Исчез отставной генерал ВВС Уильям Маккасленд. Испарились Моника Хасинто Реза из НАСА и Стивен Гарсия, отвечавший за имущество оборонного кампуса в Канзас-Сити. Умерли астрофизик Карла Гриллмайер и физик из МТИ Нуну Лоурейро. Это не случайные люди. Все они имели допуск к материалам, способным перевернуть представления о вооружении США и технологическом лидерстве.

Тень "глубинного государства" и антигравитация

Трамп пообещал предоставить выводы расследования через полторы недели. Ситуация критическая. Если администрация подтвердит внешнее вмешательство, это будет означать полный провал контрразведки. Но есть и другая версия: внутренняя зачистка. В Белом доме опасаются, что секреты могли утечь к противникам или стать разменной монетой в играх внутри самого Пентагона.

Имя специалиста Статус / Сфера деятельности Эми Эскридж Погибла (антигравитация) Уильям Маккасленд Пропал (генерал ВВС в отставке) Нуну Лоурейро Скончался (физика плазмы) Моника Хасинто Реза Пропала (НАСА)

Пока США теряют кадры, конкуренты не дремлют. Тот же Иран успешно обходит санкции, демонстрируя устойчивость системы. В Вашингтоне же воцарилась паранойя. Каждый новый проект, будь то ИИ в армии США или новые системы навигации, теперь под микроскопом ФБР.

"Мы видим системный кризис. Если государство не может защитить своих ведущих учёных, вера в стабильность институтов рушится. Это прямой удар по национальной безопасности", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

План Трампа и роль ФБР

Каролин Левитт подтвердила: Белый дом идет на таран. ФБР получило карт-бланш на проверку всех сотрудников секретных лабораторий. Трамп, чья внешняя политика всегда была агрессивной, теперь вынужден тушить пожар внутри страны. Американская наука превратилась в зону боевых действий без линии фронта.

Пока одни эксперты обсуждают военные операции в Персидском заливе, настоящая угроза зреет в тихих пригородах, где живут американские физики. Любая смерть теперь рассматривается как диверсия. Доверие между государством и научным сообществом испарилось так же быстро, как и пропавшие герои новостных сводок Fox News.

"Происходящее напоминает зачистку перед глобальной сменой курса. Те, кто знал слишком много о прошлых неудачах программ, становятся токсичными активами", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В условиях, когда МИД РФ фиксирует деградацию дипломатии, внутренняя грызня в Штатах только добавляет хаоса. Трампу нужно не просто найти виновных, а убедить оставшихся учёных, что их работа не станет смертным приговором.

Ответы на популярные вопросы о гибели учёных

Почему расследование началось именно сейчас?

Количество смертей и исчезновений достигло критической массы. Случай с Эми Эскридж стал триггером, заставившим Трампа признать системную проблему.

С какими проектами были связаны погибшие?

В основном это разработки в области антигравитации, квантовой физики и секретные программы НАСА и ВВС США.

Какова официальная версия Белого дома?

На данный момент администрация Трампа не исключает версию о "трагическом стечении обстоятельств", но инициировала масштабную проверку по линии ФБР.

Связано ли это с внешними угрозами?

Спецслужбы проверяют версии о иностранном шпионаже и деятельности внутренних радикальных групп ("глубинное государство").

