Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС

Наступает момент истины для Армении, выборы в парламент решат её судьбу. Пашинян пойдёт на любые шаги, чтобы привести страну практически к военным потерям.
Премьер Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте и потрясая телефоном со скрином сайта авиакомпании, сказал, что "билет в Ларнаку на воскресенье стоит 2 евро, а авиабилет Гюмри-Ларнака — 900 драмов".
"Другими словами, начиная с 1 апреля, пенсионер с нашей увеличенной пенсией может купить 5 билетов туда и обратно", — заявил Пашинян.
Невольно вспоминаются слова Петра Порошенко, который в июне 2017 года, комментируя введение безвизового режима с ЕС, заявил, что "сегодня каждый украинец может и имеет возможность выпить фантастический кофе в Братиславе или улететь лоукостом в Варшаву, или посетить Венскую оперу". Кстати безвиз есть и сейчас, но уже с ограничением по срокам пребывания, платный и надо заранее регистрироваться в электронной системе ETIAS. Но так ли он важен сейчас для украинцев?
Предстоящие парламентские выборы 7 июня Пашинян расценивает как вотум доверия на выход Армении из ЕАЭС и вступление в Евросоюз. При этом люди старшего поколения — самые ярые противники этого курса, поэтому Пашинян и бомбит их сказками про билет на Кипр за два евро.
Корреспондент армянского издания Oragir. News на улицах Еревана задал прохожим вопрос: "Почему вы не едете на Кипр за 900 драмов?".
Некоторые из респондентов отметили, что за такую цену поехать на Кипр невозможно, другие сказали, что приехать-то можно, но на что там жить? Отметим, что визовый сбор, жилье, питание и проезд на Кипре будут стоить 120-140 тысяч драмов, а средняя пенсия в Армении — 50-60 тысяч драмов.
По словам другого ереванца, Пашинян всё разрушил. "Не упоминайте имя Пашиняна, я категорически против него. Он сделал так много плохого для армянского народа: он разрушил образование, науку, религию. Он разрушает фундамент государства, которое существует уже 5000 лет", — сказал он.
В марте 2025 года парламент Армении принял закон "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз ", то есть отклониться уже нельзя. Только разговоры о сближении с ЕС уже стоили потерями в торговле с Россией на сумму $5,1 млрд, а товарооборот рухнул почти вдвое: с 11,5 до 6,4 млрд долларов. Есть риск потерять дешёвый газ, который Россия поставляет по цене $165 за тысячу куб. (против европейских $600), а также российский рынок.
Эксперты подсчитали, что выход из ЕАЭС может стоить Армении 23-40% ВВП. А ВВП Украины после начала СВО упал на 29%. То есть Пашинян предлагает армянам сравнимые с военными потери. Власти подчеркивают, что окончательное решение должно быть принято путём общенационального референдума. Он будет, если Пашинян выиграет предстоящие выборы. И он всё для этого сделает.
По данным опроса Gallup на 3 апреля, "Гражданский договор" Пашиняна имеет поддержку 24,3% респондентов (сейчас в парламенте партия имеет большинство: 69 мест из 107), "Сильная Армения" Самвела Карапетяна располагает 13,4%. Блок "Армения" / "Айастан" (Роберт Кочарян) 5,5% — 6,8% .
Пашинян открыто заявляет, что единственным способом преодолеть политический кризис является непопадание партии Кочаряна в парламент по итогам выборов. Он уже задействовал ряд правовых механизмов, которые ограничивают возможности партии "Сильная Армения" участвовать в выборах. Карапетян находится под арестом с июня 2025 года. Ему предъявлены обвинения в призывах к захвату власти, а позже — в отмывании денег, а также в том, что он имеет российский паспорт (инициировал отказ).
На эксперимент Украины с уходом от Таможенного союза в ЕС мы уже посмотрели и видим, чем он закончился. Теперь даже интересно посмотреть, чем закончится эксперимент Армении, потому что учатся только на своих ошибках.
Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.