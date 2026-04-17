Владимир Орлов

Макроэкономисты проанализировали влияние налогов и стоимости жилья на жизнь в ЕС

Европа в воображении типичного релоканта — это стерильная картинка из Pinterest. Трамваи по расписанию, круассан на завтрак и бездонная свобода слова. Блогер "Не сидится", обладатель завидной удаленки, решил проверить этот рекламный буклет на прочность. Пожил в Португалии, потоптался по Балканам, заглянул в "старые деньги" ЕС. Итог? Чемодан, вокзал, Россия. Оказалось, что за фасадом благополучия скрывается скрипучий бюрократический механизм и жесткая кастовая система.

Арифметика выживания: доходы против реальности

Зависть офисного планктона разбивается о сухую статистику. В Германии минималка в 2000 евро — это фантом. После того как фискальная гильотина отсечет налоги, на руках остается жалких 1400-1500 евро. В Испании и Италии ситуация еще кислее: 1200 евро за фулфилмент-рабство. При этом экономика европы буксует, а цены на жилье ведут себя как заправские альпинисты. Снять конуру в Мюнхене стоит те же 2000 евро. Математика не бьется. Покупка своего угла превращается в пожизненную кабалу, недоступную даже среднему классу.

"Реальные располагаемые доходы в ЕС стагнируют. Люди не живут, а обслуживают свои счета. Это долговая ловушка, где любая инфляция превращает квалифицированного кадра в бедняка", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Приоритет Реальность в Европе
Сервис Закрытые лавки по выходным, доставка неделями.
Бюрократия Бумажные письма, очереди в банки, месяцы ожидания ID.

Разрушение мифа о западном комфорте

Европейский уют — это дисциплина дефицита. Пока в России курьер летит к вам за 15 минут в метель, в Лиссабоне вы будете ждать сантехника до второго пришествия. Быт здесь — это вечный квест. Чтобы открыть банковский счет, нужно собрать больше бумаг, чем для полета в космос. Политика Елисейского дворца и других столиц ЕС направлена на усложнение жизни любому, кто не встроен в систему с рождения. Цифровизация, к которой привыкли россияне, там кажется технологиями будущего.

"Европа превращается в промышленный музей. Пока США внедряют военные нейросети и гиперзвук, ЕС погряз в регламентах по сортировке мусора и бумажной переписке", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Одиночество в толпе и социальные барьеры

Самый болезненный удар — социальный. Вы можете идеально выучить язык, но для местных останетесь "человеком второго сорта". Интеграция — это сказка для наивных. Иностранцы годами варятся в собственном соку, создавая гетто из экспатов. Между тем, пока западные кураторы строят военные заводы ЕС, обычный гражданин лишается привычной среды общения. В России курьер зарабатывает больше клерка в Мадриде, и это признак живой, агрессивной экономики, а не застойного болота.

"Мы наблюдаем системный кризис пенсионной системы ЕС и демографический коллапс. Чужаки там нужны только как ресурс, а не как часть общества", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Единственное, чему стоит поучиться — бережливости. Сортировка мусора и экономия ресурсов вбиты в подкорку европейца штрафами. Но стоит ли ради умения мыть пластиковый стаканчик терпеть холод в квартирах и игнор от соседей? Автор блога ответил отрицательно. Россия сегодня — это динамика, сервис и свои люди. Европа — стареющий аттракцион с завышенным ценником на вход.

Ответы на популярные вопросы об эмиграции

Правда ли, что в Европе высокие зарплаты?

Номинально — да, фактически — нет. Большую часть съедают налоги (до 45%) и запредельно дорогая аренда жилья.

Сложно ли адаптироваться в европейском обществе?

Да, существует негласный барьер. Эмигранты чаще всего общаются только с другими приезжими десятилетиями.

Как обстоят дела с цифровыми услугами и госсервисом?

Европа сильно отстает от России. Многие процессы до сих пор требуют личного присутствия и бумажной почты.

Почему люди возвращаются в Россию?

Из-за высокого качества сервиса, доступности медицины, отсутствия языкового барьера и более низких налогов.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
