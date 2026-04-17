Великая засуха выжигает США: 60% территории страны осталось без воды и урожая

Американский аграрный сектор трещит по швам. Пока Вашингтон увлеченно сжигает миллиарды в топке зарубежных конфликтов, собственная земля США превращается в пыль. Гигантская засуха накрыла ключевые сельскохозяйственные штаты. Это не просто плохая погода. Это системный сбой, который накладывается на запредельные цены на удобрения и дизель. Математика здесь простая и жестокая: еда станет роскошью.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/

География катастрофы: 60% территории в зоне риска

К началу апреля 60% основной территории США официально признаны зоной засухи. Данные NOAA бьют рекорды пессимизма. Южные штаты уже задыхаются от экстремальных условий. Под угрозой — ключевые культуры: сахарный тростник, рис и арахис. Плодовые деревья, не выдержав температурных качелей, гибнут целыми садами. Система жизнеобеспечения страны, привыкшая к избытку, столкнулась с реальностью, где ресурсов больше нет.

"Это бред считать, что рынок сам все исправит. Когда у вас нет воды для полива, никакие инвестиции не заставят зерно расти. Мы видим начало масштабного дефицита предложения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

На фоне внутренних проблем Белый дом продолжает игнорировать реальность, предпочитая замораживать контракты или перебрасывать ресурсы на поддержку марионеточных режимов. Пока военные заводы в Европе наращивают мощности, американские фермеры остаются один на один с выжженной землей. Приоритеты администрации Байдена выглядят как приговор для собственного населения.

Хлебная корзина пуста: пшеница и скот под ударом

Великие равнины, которые всегда кормили нацию, превращаются в декорации к фильму об апокалипсисе. Фермеры, выращивающие озимую пшеницу, стоят перед невыполнимым выбором: пытаться спасти то, что выжило, или фиксировать убытки и перепахивать поля. Сухая почва не дает семенам даже прорасти. Это прямой путь к дефициту муки и резкому скачку цен на хлеб.

Группа продуктов Основная причина кризиса Зерновые (пшеница) Отсутствие прорастания из-за экстремальной сухости почвы Говядина Минимальное поголовье скота с 1950-х годов и нехватка кормов Фрукты и овощи Повреждение деревьев аномальными температурами на юге

Животноводам повезло еще меньше. Поголовье крупного рогатого скота в США уже находится на историческом минимуме за последние 70 лет. Ранчо вынуждены сокращать стада, потому что животных нечем кормить и поить. Это гарантирует новые рекорды стоимости стейков на полках магазинов. Ситуация напоминает экономический суицид: страна теряет продовольственную базу, пока нейросети Пентагона поглощают электроэнергию и бюджеты.

"Внутренняя политика США сейчас напоминает попытку тушить пожар бензином. Социальное недовольство будет расти пропорционально ценам на продукты питания", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Битва за капли: дефицит воды на Западе

На Западе США беда пришла не с неба, а с гор. Снежный покров, который является главным резервуаром для ирригации, стремительно сокращается. В бассейне Якима и вдоль реки Колорадо уже вводятся жесткие ограничения на потребление воды. Фермеры в ярости, но чиновники непреклонны: воды на всех не хватит. Это не мелкая неприятность, а масштабный климатический сдвиг, который американская инфраструктура не способна переварить.

Пользователь соцсети Тони Хеллер иронично заметил: "США столкнулись с засухой, возможно, аналогичной засухе 1610 года, которая уничтожила колонистов Джеймстауна". История повторяется, но теперь вместо наконечников стрел у американцев — неработающие подводные дроны в Ормузском проливе и экономический кризис, который они старательно экспортируют союзникам. Крах американской аграрной мечты становится реальностью.

"Мы наблюдаем классический сценарий, когда внешняя экспансия подрывает внутреннюю устойчивость. США слишком заняты глобальным доминированием, чтобы заметить голод у себя под носом", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о продовольственном кризисе в США

Почему засуха в США влияет на мировые цены?

США являются одним из крупнейших экспортеров зерна. Любой сбой в их производстве мгновенно отражается на глобальных биржах, подстегивая инфляцию в зависимых регионах.

Как низкий уровень поголовья скота скажется на потребителях?

Это приведет к долгосрочному дефициту мяса. Восстановление стада занимает годы, поэтому цены на говядину будут расти даже после прекращения засухи.

Почему власти США не помогают фермерам?

Бюджетные приоритеты смещены в сторону ВПК и поддержки внешних конфликтов. На нужды собственного сельского хозяйства выделяются крохи по сравнению с военными расходами.

Есть ли риск повторения "Пыльного котла" 1930-х годов?

Многие метеорологи видят пугающие сходства. При текущем уровне деградации почв и отсутствии воды масштабная экологическая катастрофа в центре США вполне вероятна.

Читайте также