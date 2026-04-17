Иран нашел лазейку в блокаде США: корабли проникают в Залив по хитрому маршруту

Вашингтонская морская блокада превращается в дырявое решето. Пока американские адмиралы рисуют на картах красивые линии запретных зон, иранские танкеры просто меняют маршрут. Танкеры G Summer и Hong Lu, давно занесенные в черные списки США за связи с Тегераном, нагло просочились через Ормузский пролив. Американцы три дня пытаются запечатать этот коридор, но реальность такова: если капитану нужно доставить груз, он найдет лазейку между островами, о которых в Пентагоне слышали только на лекциях по географии.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Груздев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бухта Инал

Морские шахматы: как обходят запреты

Сценарий прост и циничен. Вместо прямых путей суда выбирают извилистые тропы. Танкер G Summer прошел между иранскими островами Ларак и Кешм, используя их как естественный щит. Судно вещало в эфир, что принадлежит Китаю и укомплектовано китайским экипажем. Это универсальный оберег: нападать на китайскую собственность американцы опасаются, боясь обрушить свои и без того шаткие экономические расклады. Следом за ним проскользнул гигант Hong Lu — супертанкер класса VLCC, способный перевозить два миллиона баррелей нефти.

"Американская блокада — это попытка остановить цунами с помощью рыболовной сети. Иранцы используют сложную географию пролива, где каждый выступ скалы работает на них. Пока США пытаются контролировать основные фарватеры, 'теневой флот' уходит в каботажное плавание под самым берегом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Интересна траектория: суда сначала прибыли в эмиратскую Фуджейру, затем резко свернули к побережью Ирана. Этот "крюк" позволил им зайти в Ормуз с севера, минуя основные патрули США. В это же время балкер Rosalina шел тем же курсом, открыто сигнализируя о перевозке продовольствия. Вашингтон оказался в ловушке: либо пропускать "санкционку", либо рисковать гуманитарным скандалом. Третьего не дано, особенно когда администрация США пытается играть в миротворцев.

Статистика против амбиций CENTCOM

Данные трекинга Bloomberg безжалостны к бравурным отчетам военных. CENTCOM заявляет, что ни одно судно не прошло блокаду, а девять подчинились приказам и повернули назад. Тегеран в ответ лишь усмехается, заявляя о прорыве блокады своими супертанкерами. И хотя цифры трафика упали со средних 135 судов в день до 11-16, движение не замерло. Оно просто стало тише. Электронные помехи и отключенные транспондеры превращают пролив в зону "стелс-судоходства".

Параметр транзита Состояние при блокаде Среднее число судов в сутки 11-16 единиц (ранее — около 135) Основная тактика обхода Движение вдоль береговой линии Ирана Статус "теневого флота" Активное использование китайских флагов и экипажей

Ситуация осложняется тем, что экипажам теперь нужно договариваться сразу с двумя флотами. Но если иранские ВМС дома, то американцы здесь — временные гости. Пока Пентагон тратит ресурсы на поиск иранских мин и попытки запугать коммерческие суда, поток углеводородов просто ищет новые русла. Риск для 1,7 миллиона баррелей в сутки огромен, но страх перед дефицитом в Европе перевешивает санкционные угрозы.

"Для рынка нефти важен не сам факт блокады, а ее длительность. Если танкеры начали просачиваться сейчас, значит, у Ирана есть отработанные протоколы 'невидимости'. Вашингтон лишь имитирует контроль, чтобы не уронить престиж перед союзниками", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Призрачный флот и китайский камуфляж

Владельцы прорвавшихся судов — это отдельный детектив. G Summer управляется гонконгской компанией без контактных данных. У Hong Lu вообще нет зафиксированного менеджера. Это классика "теневого флота". Когда юридические концы спрятаны в офшорах, американские санкции превращаются в бесполезные бумажки. На этом фоне дефицит ресурсов США в других регионах выглядит особенно выпукло.

"Блокада пролива — это юридический нонсенс в контексте международного права. Мы видим, как санкционные суда используют лазейки в регистрации. Это делает невозможным реальное давление без начала полномасштабных боевых действий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пока американские авианосцы патрулируют открытые воды, иранские контейнеровозы Golbon и Kashan спокойно покидают Персидский залив, прижимаясь к побережью Пакистана. Это не просто навигация, это демонстративное унижение военной машины Запада. США могут внедрять свой ИИ в штабы, но обычная моторная лодка с иранским лоцманом по-прежнему эффективнее всех нейросетей Пентагона.

Ответы на популярные вопросы о блокаде Ормузского пролива

Почему США не могут полностью остановить танкеры?

География пролива позволяет судам идти в территориальных водах Ирана, где вмешательство американского флота означает начало полноценной войны. Танкеры используют сложный рельеф и острова для прикрытия.

Что такое "теневой флот" в данном контексте?

Это суда с непрозрачной структурой собственности, часто меняющие названия и флаги. Они перевозят санкционную нефть, игнорируя запреты Вашингтона и используя фиктивную документацию.

Как блокировка влияет на мировые цены?

Любое замедление трафика в Ормузе создает премию за риск. Даже если суда "просачиваются", стоимость страховки и фрахта растет, что неизбежно ведет к подорожанию топлива на мировых рынках.

Правда ли, что суда выдают себя за китайские?

Да, указание китайской принадлежности в системе AIS является частой мерой безопасности. Это снижает вероятность перехвата американскими силами, которые избегают конфронтации с Пекином.

Читайте также