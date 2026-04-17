Виктор Дементьев

Иран нашел лазейку в блокаде США: корабли проникают в Залив по хитрому маршруту

Вашингтонская морская блокада превращается в дырявое решето. Пока американские адмиралы рисуют на картах красивые линии запретных зон, иранские танкеры просто меняют маршрут. Танкеры G Summer и Hong Lu, давно занесенные в черные списки США за связи с Тегераном, нагло просочились через Ормузский пролив. Американцы три дня пытаются запечатать этот коридор, но реальность такова: если капитану нужно доставить груз, он найдет лазейку между островами, о которых в Пентагоне слышали только на лекциях по географии.

Морские шахматы: как обходят запреты

Сценарий прост и циничен. Вместо прямых путей суда выбирают извилистые тропы. Танкер G Summer прошел между иранскими островами Ларак и Кешм, используя их как естественный щит. Судно вещало в эфир, что принадлежит Китаю и укомплектовано китайским экипажем. Это универсальный оберег: нападать на китайскую собственность американцы опасаются, боясь обрушить свои и без того шаткие экономические расклады. Следом за ним проскользнул гигант Hong Lu — супертанкер класса VLCC, способный перевозить два миллиона баррелей нефти.

"Американская блокада — это попытка остановить цунами с помощью рыболовной сети. Иранцы используют сложную географию пролива, где каждый выступ скалы работает на них. Пока США пытаются контролировать основные фарватеры, 'теневой флот' уходит в каботажное плавание под самым берегом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Интересна траектория: суда сначала прибыли в эмиратскую Фуджейру, затем резко свернули к побережью Ирана. Этот "крюк" позволил им зайти в Ормуз с севера, минуя основные патрули США. В это же время балкер Rosalina шел тем же курсом, открыто сигнализируя о перевозке продовольствия. Вашингтон оказался в ловушке: либо пропускать "санкционку", либо рисковать гуманитарным скандалом. Третьего не дано, особенно когда администрация США пытается играть в миротворцев.

Статистика против амбиций CENTCOM

Данные трекинга Bloomberg безжалостны к бравурным отчетам военных. CENTCOM заявляет, что ни одно судно не прошло блокаду, а девять подчинились приказам и повернули назад. Тегеран в ответ лишь усмехается, заявляя о прорыве блокады своими супертанкерами. И хотя цифры трафика упали со средних 135 судов в день до 11-16, движение не замерло. Оно просто стало тише. Электронные помехи и отключенные транспондеры превращают пролив в зону "стелс-судоходства".

Параметр транзита Состояние при блокаде
Среднее число судов в сутки 11-16 единиц (ранее — около 135)
Основная тактика обхода Движение вдоль береговой линии Ирана
Статус "теневого флота" Активное использование китайских флагов и экипажей

Ситуация осложняется тем, что экипажам теперь нужно договариваться сразу с двумя флотами. Но если иранские ВМС дома, то американцы здесь — временные гости. Пока Пентагон тратит ресурсы на поиск иранских мин и попытки запугать коммерческие суда, поток углеводородов просто ищет новые русла. Риск для 1,7 миллиона баррелей в сутки огромен, но страх перед дефицитом в Европе перевешивает санкционные угрозы.

"Для рынка нефти важен не сам факт блокады, а ее длительность. Если танкеры начали просачиваться сейчас, значит, у Ирана есть отработанные протоколы 'невидимости'. Вашингтон лишь имитирует контроль, чтобы не уронить престиж перед союзниками", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Призрачный флот и китайский камуфляж

Владельцы прорвавшихся судов — это отдельный детектив. G Summer управляется гонконгской компанией без контактных данных. У Hong Lu вообще нет зафиксированного менеджера. Это классика "теневого флота". Когда юридические концы спрятаны в офшорах, американские санкции превращаются в бесполезные бумажки. На этом фоне дефицит ресурсов США в других регионах выглядит особенно выпукло.

"Блокада пролива — это юридический нонсенс в контексте международного права. Мы видим, как санкционные суда используют лазейки в регистрации. Это делает невозможным реальное давление без начала полномасштабных боевых действий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пока американские авианосцы патрулируют открытые воды, иранские контейнеровозы Golbon и Kashan спокойно покидают Персидский залив, прижимаясь к побережью Пакистана. Это не просто навигация, это демонстративное унижение военной машины Запада. США могут внедрять свой ИИ в штабы, но обычная моторная лодка с иранским лоцманом по-прежнему эффективнее всех нейросетей Пентагона.

Ответы на популярные вопросы о блокаде Ормузского пролива

Почему США не могут полностью остановить танкеры?

География пролива позволяет судам идти в территориальных водах Ирана, где вмешательство американского флота означает начало полноценной войны. Танкеры используют сложный рельеф и острова для прикрытия.

Что такое "теневой флот" в данном контексте?

Это суда с непрозрачной структурой собственности, часто меняющие названия и флаги. Они перевозят санкционную нефть, игнорируя запреты Вашингтона и используя фиктивную документацию.

Как блокировка влияет на мировые цены?

Любое замедление трафика в Ормузе создает премию за риск. Даже если суда "просачиваются", стоимость страховки и фрахта растет, что неизбежно ведет к подорожанию топлива на мировых рынках.

Правда ли, что суда выдают себя за китайские?

Да, указание китайской принадлежности в системе AIS является частой мерой безопасности. Это снижает вероятность перехвата американскими силами, которые избегают конфронтации с Пекином.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран нефть экономика
Новости Все >
Сергей Кравцов назвал Ивановскую область лидером по внедрению научного профиля в школах
Больше не транзит: как Воронеж планирует задерживать едущих в Крым туристов
Новые лифты стали слабым звеном многоэтажек: причина оказалась неприятнее износа
Уменьшаем аппетит авто: маленькие хитрости для экономии топлива от эксперта Владимира Покровского
Броня против рыжей чумы: секреты вечного ремонта кузова в обычном гараже
Перед казнью немецкие палачи зверски мучили и пытали свои жертвы… — писала газета Социалистическое земледелие 17 апреля 1943 года
Болгария меняет не только валюту: евро открывает дверь в новую реальность
Цифровой загон: как алгоритмы нейросетей превращают маневры в квитанции
Лифт работает как часы — но его всё равно остановят: как работает система контроля
Политическая буря в Болгарии набирает обороты: слухи отвлекают от главного разворота страны
Сейчас читают
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Домашние животные
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Домашние животные
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Популярное
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Последние материалы
Сергей Кравцов назвал Ивановскую область лидером по внедрению научного профиля в школах
Варка сосисок или их жарка: выберите лучший метод приготовления для идеальной текстуры
Больше не транзит: как Воронеж планирует задерживать едущих в Крым туристов
Париж сжег мосты с Россией: МИД РФ вскрыл ложь французских дипломатов
Ловушка для подземного соседа: дешёвые способы выжить кротов, пока они не убили весь газон
Банк России: новые тарифы с 1 мая 2026 года обеспечат стабильность платежной инфраструктуры
Новые лифты стали слабым звеном многоэтажек: причина оказалась неприятнее износа
Лишение прав за 5 минут: полный гид по самым опасным статьям для водителей в новом сезоне
Глубже только ад: почему в самую мощную шахту России теперь боятся спускать людей
Уменьшаем аппетит авто: маленькие хитрости для экономии топлива от эксперта Владимира Покровского
