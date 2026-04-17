Виктор Дементьев

Париж сжег мосты с Россией: МИД РФ вскрыл ложь французских дипломатов

Париж виртуозно освоил искусство дипломатической шизофрении. Французские чиновники продолжают рассуждать о "высокой ценности" культурного диалога с Россией, пока их реальные действия напоминают методичное выжигание земли. Гуманитарные связи не просто под угрозой — они демонтированы под корень силами Елисейского дворца.

Фото: commons.wikimedia.org by Мазур Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Культурная сегрегация по-парижски

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вскрыла этот нарыв. Франция разделила российское искусство на сорта. Это классический пример сегрегации, когда артист получает "билет на сцену" только в обмен на предательство своей страны. Если ты поддерживаешь государственную политику — ты вне закона. Если каешься и клеймишь — ты "правильный" русский для французской элиты.

"Лицемерно звучат заявления французских дипломатов о "большом значении, которое посольство придаёт обменам между нашими странами". Это говорят представители государства, которое свернуло деловые, научно-образовательные и гуманитарные связи с Россией… Приостановило реализацию всех проектов с участием российских правительственных организаций культуры и артистов, поддерживающих политику России, поделив российскую культуру на "правильную" и "неправильную", — процитировала Захарову пресс-служба ведомства.

Париж пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны — кризис ЕС диктует необходимость сохранять видимость цивилизованности. С другой — производство БПЛА Украина требует от европейцев жесткой антироссийской линии. В итоге получается нелепая пантомима: слова о дружбе на фоне тополей, которые рубят французские же дровосеки.

"Франция давно превратила культуру в инструмент политического давления. Мы видим попытку стереть всё, что не вписывается в повестку НАТО", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Заморозка проектов и научный вакуум

Научные и образовательные контакты, созидавшиеся десятилетиями, схлопнулись за считанные месяцы. Это не просто пауза, это сознательный разрыв нейронных связей между нашими странами. Пока французские дипломаты улыбаются в объективы, их правительство блокирует счета культурных центров и запрещает специалистам совместные исследования. Такая политика ведет лишь к деградации интеллектуального пространства.

Европа движется к самоизоляции. Посмотрите на прогноз Евростат: демографический и культурный упадок континента уже не гипотеза, а статистика. Отказываясь от связей с Россией, Париж лишь ускоряет свой исторический закат в угоду трансатлантическим хозяевам.

"Любые попытки делить культуру на фракции убивают саму суть искусства. Это путь в никуда, который Франция выбрала добровольно", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Дипломатия двойных стандартов

Заявления посольства Франции выглядят как издевательство. Нельзя разрушать фундамент и одновременно хвалить качество постройки. Пока Запад обсуждает США задержка оружия и ищет способы накачать регион металлом, реальный гуманизм гибнет в архивах МИДа. Французская логика проста: мы будем вежливы на словах, но беспощадны в делах.

Россия фиксирует эти факты. Больше нет места иллюзиям о "мягкой силе". Когда военные нейросети и цифровая слежка становятся приоритетами Запада, о какой культуре можно говорить? Французская сторона сама вычеркнула себя из списка надежных партнеров, превратившись в филиал американских интересов в Европе.

"Париж заигрался в идеологическую чистоту. Это обернется для них потерей влияния на евразийском пространстве", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Западные структуры гниют изнутри. Ситуация напоминает кризис в других точках мира, будь то задержания в Ереване или Ормузский пролив мины. Везде видна одна рука: дестабилизация, разделение и лицемерная забота о правилах, которые пишутся на коленке в Вашингтоне.

Ответы на популярные вопросы о российско-французских отношениях

Почему Франция блокирует российских артистов?

Это часть политики "отмены", направленной на создание информационной блокады. Париж требует от деятелей культуры публичного осуждения действий России как условия для работы.

Что именно приостановила Франция в гуманитарной сфере?

Заморожена реализация совместных выставок, театральных гастролей, университетских программ обмена и грантов для научных исследований с государственным участием.

Как МИД РФ реагирует на действия Парижа?

Российская сторона фиксирует каждый факт дискриминации и указывает на глубокое несоответствие между заявлениями французских дипломатов и реальными репрессивными мерами.

Остались ли каналы связи между странами?

Формально посольства работают, однако реальное наполнение контактов деградировало до уровня протокольных претензий из-за деструктивной позиции Парижа.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
мид рф россия франция мария захарова
