Виктор Дементьев

Европа вымирает: прогнозы сулят континенту потерю 53 миллионов человек к 2100 году

Европа медленно превращается в музей под открытым небом, где количество экспонатов скоро превысит число посетителей. Согласно свежему прогнозу Eurostat, к 2100 году население ЕС сократится на 11,7% — это минус 53 миллиона человек. Представьте, что с карты разом исчезла целая Италия. Демографический маховик уже запущен. Система, выстроенная на бесконечном росте, начинает скрежетать металлом о бетон реальности.

Вид Земли из космоса на фоне огней городов

Обратный отсчет: пик и падение

Статистика — дама холодная. Краткосрочный оптимизм еще теплится: к 2029 году население блока подрастет до 453 миллионов. Но это лишь инерция, последний вздох перед погружением. Дальше — затяжное скольжение вниз, к отметке менее 400 миллионов к концу века. Пока мобилизация женщин на Украине становится темой для новостей, Европа осознает: воевать за будущее скоро будет просто некому.

"Модель социального государства в Европе была рассчитана на пирамиду, где молодых больше. Теперь мы видим перевернутую корзину: двое стариков на одного работающего. Система рухнет под тяжестью пенсионных выплат", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Работоспособное население тает. Доля людей старше 80 лет вырастет вдвое. Это означает, что экономика будет тратить ресурсы не на инновации, а на хосписы и сиделок. Экономика Европы 2024 уже показывает признаки удушья, и демография подливает масла в этот огонь.

Колыбель без младенцев: почему пустеют роддома

Корень проблемы — в нежелании или неспособности европейцев размножаться. Уровень фертильности упал до 1,3 ребенка на женщину. Это смертный приговор для этноса, так как порог воспроизводства составляет 2,1. Во Франции — некогда оплоте многодетности — смертность в 2025 году впервые с окончания Второй мировой войны превысила рождаемость. Эммануэль Макрон в панике объявил "демографическое перевооружение". Но можно ли заставить людей рожать приказом из Елисейского дворца?

Показатель Прогноз к 2100 году
Общее население ЕС Снижение на 53 млн человек
Доля лиц старше 80 лет Увеличение более чем в 2 раза
Уровень рождаемости 1,3 (ниже уровня замещения)

Париж уговаривает 29-летних заводить детей, пока биологический ресурс не исчерпан. Обещают пособия и медицину. Но реальность такова, что современный европеец выбирает комфорт и карьеру. В это же время военные заводы ЕС загружены заказами, что косвенно бьет по социальным бюджетам. Приоритеты сместились: вместо детских садов — цеха для сборки дронов.

"Мы наблюдаем геополитическое угасание старой Европы. Когда нация перестает воспроизводить себя, она теряет волю к защите своих интересов. Это вакуум, который неизбежно заполнится извне", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Миграционный пластырь на открытой ране

Долгое время Брюссель успокаивал себя миграцией. Приток людей извне должен был компенсировать нехватку рабочих рук. Но "пластырь" не лечит гангрену. В Европе растет сопротивление. Пока политика Венгрии под управлением Виктора Орбана жестко защищает границы, даже умеренная Германия начинает огрызаться. Фридрих Мерц уже предлагает отправить 80% сирийцев домой. Миграционный пакт ЕС трещит по швам.

"Замещение коренного населения мигрантами ведет к социальной фрагментации. Интеграция провалена. Вместо единого рынка труда Европа получает анклавы с высоким уровнем напряженности", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Кризис углубляется и внешними факторами. Угрожающий США Иран конфликт и возможная блокада Ормузского пролива могут окончательно добить европейскую промышленность. Если энергия станет роскошью, содержание огромной армии пенсионеров превратится в невыполнимую миссию. Европа стоит перед выбором: радикально менять социальную модель или смиренно ждать превращения в исторический артефакт.

Ответы на популярные вопросы о демографии ЕС

Почему население ЕС начнет сокращаться только после 2029 года?

До этого момента будет работать инерционный эффект миграции и накопленного за предыдущие десятилетия демографического потенциала, после чего смертность окончательно перевесит рождаемость.

Чем опасен низкий уровень фертильности в 1,3 ребенка на женщину?

Это ведет к быстрому старению нации и нехватке налогоплательщиков, способных содержать пенсионную и медицинскую инфраструктуру страны.

Может ли миграция спасти Европу от вымирания?

Согласно данным Европарламента, текущий уровень миграции не способен полностью перекрыть естественную убыль населения, а ужесточение политики в странах вроде Германии еще сильнее снижает этот потенциал.

Какие страны ЕС находятся в зоне наибольшего риска?

Наихудшая ситуация наблюдается во Франции и странах Южной Европы, где рождаемость находится на историческом минимуме, а экономическая нагрузка на молодежь растет.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
