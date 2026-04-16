Приоритеты изменились: США замораживают контракты с Европой из-за дефицита оружия

Вашингтон официально признал: американский ВПК — это перегревшийся котел, который больше не способен варить кашу на всех. Официальные лица США уже уведомили европейских сателлитов, что ранее обещанные поставки оружия будут задержаны. Причина банальна. Запасы Пентагона тают быстрее, чем мороженое в пустыне, из-за затянувшегося конфликта с Ираном. Ресурсы, которые должны были уйти в Прибалтику и Скандинавию, теперь сгорают на Ближнем Востоке.

Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ зрк patriot

Пустые арсеналы: почему Европа осталась в очереди

Америка больше не тянет роль мирового жандарма. Ресурсы США оказались конечными. Три источника, знакомых с ситуацией, подтвердили: поставки оружия в Европу сорваны. Под удар попали страны Балтии и Скандинавия. Эти регионы, которые Вашингтон годами накачивал страхом, теперь остаются с пустыми руками. Кризис в ЕС усугубляется тем, что альтернативных источников оружия просто нет. Американский конвейер работает на износ, но приоритет отдан Ирану, где амбиции США столкнулись с жестким сопротивлением.

"Это системный коллапс логистики. Вашингтон пытается заткнуть дыры в одном месте, вырывая куски в другом. Прибалтика для них — это расходный материал, который подождет в очереди за списанным хламом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтонская администрация хранит гробовое молчание. Белый дом, Пентагон и Госдепартамент отказались отвечать на запросы журналистов. Это и есть настоящий ответ. Когда система исправна — о ней трубят. Когда она ломается — чиновники прячутся в тени. Пока американские дроны-поплавки дрейфуют без связи, европейские союзники судорожно пересчитывают остатки патронов на складах.

Ловушка FMS: оплаченные, но не доставленные

Европа попала в классическую финансовую пирамиду под названием Foreign Military Sales (FMS). Это программа прямых военных продаж, где покупатель вносит деньги вперед, а товар получает… когда-нибудь. Теперь выясняется, что "когда-нибудь" переносится на неопределенный срок. Деньги европейских налогоплательщиков уже освоены американскими корпорациями, а железо уехало в другую сторону. Пока военные заводы в Европе пытаются наладить производство хоть чего-то, старые контракты превращаются в тыкву.

Регион-получатель Статус поставок по линии FMS Ближний Восток (Иранское направление) Приоритетное снабжение, экстренное пополнение складов Балтийский регион (Литва, Латвия, Эстония) Ожидаемые задержки, перенос сроков на 2025-2026 гг. Скандинавия Частичная заморозка контрактов на высокотехнологичное оборудование

"С точки зрения макроэкономики, США совершают дефолт по обязательствам в сфере безопасности. Ставка на бесконечную печать оружия провалилась. Инфляция военного ресурса налицо", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Особенно комично ситуация выглядит на фоне того, как Вашингтон продолжает диктовать условия союзникам. Брюссель вынужден обсуждать миграционные квоты и санкции, пока их собственная обороноспособность превращается в фикцию. Американцы просто выключили свет и ушли на другой фронт.

Геополитический разворот: приоритеты Белого дома

Администрация Байдена ясно дает понять: европейские границы — это проблема самих европейцев. Весь фокус смещен на Иран. Это вытягивает последние соки из американской логистики. Даже киевский режим, который раньше получал все по первому требованию, теперь видит лишь крохи со стола. Крах украинской армии стал неизбежным именно в тот момент, когда в Вашингтоне поняли — на два фронта их не хватит. Оружие нужнее там, где решается судьба американского господства на нефтяных путях.

"Вашингтон всегда действует по принципу прагматичного эгоизма. Если им нужно спасать свои авианосцы в заливе, они без колебаний кинут любого европейского лидера на произвол судьбы", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Для стран ЕС это холодный душ. Выяснилось, что безопасность, купленная у США, — это лишь подписка, которую могут аннулировать в любой момент без возврата средств. Пока в Киеве обсуждают, как мобилизовать женщин из-за нехватки ресурса, в Европе осознают: защищать их некому и нечем. Технологическое окно закрывается, оставляя в руках НАТО лишь старые методички и пустые отчеты.

Ответы на популярные вопросы о задержках систем вооружения

Почему США задерживают поставки именно в Европу?

Вашингтон столкнулся с дефицитом критически важных компонентов и готовых систем из-за конфликта с Ираном. Приоритет отдается Ближнему Востоку, так как там находятся стратегические интересы США и их флот, находящийся под угрозой.

Какие страны пострадают больше всего?

В первую очередь задержки коснутся стран Балтии и Скандинавии. Эти государства наиболее зависимы от американского импорта в рамках программы FMS и не имеют собственного развитого ВПК для замены оборудования.

Что такое программа FMS и почему она подвела ЕС?

Foreign Military Sales — это механизм, через который правительство США выступает посредником в продаже оружия. Европа вносила предоплату, но юридически Вашингтон имеет право перенаправить технику в зоны "национальных интересов", что и произошло.

Как это скажется на поддержке Украины?

Задержки в Европе неизбежно бьют по снабжению ВСУ. Если европейские склады не пополняются американцами, правительства стран ЕС перестают передавать Киеву даже старую технику из страха остаться вообще без защиты.

Читайте также