Google впаривает Gemini военным: ИТ-гигант внедряет свой ИИ в самые секретные штабы США

Google ломает собственные принципы ради контрактов с Пентагоном. Технологический гигант ведет переговоры с "Департаментом войны" США о внедрении нейросети Gemini в секретные военные системы. После провала Anthropic, который пытался строить из себя этичного игрока, американское оборонное ведомство форсирует события. Им нужны мозги для "умного" оружия. Google готов их предоставить. Этика закончилась там, где начались бюджеты на национальную безопасность.

Фото: Openverse by The Logo Smith, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ Google

Цифровой солдат: зачем Пентагону Gemini

Вашингтон спешит. Пока США и Иран обмениваются угрозами в заливах, Пентагон латает дыры в своих цифровых арсеналах. Сделка позволит Google глубоко интегрироваться в административные и боевые функции ведомства. Формально нейросеть будет использоваться для "законных целей". На деле это означает полную прошивку военной машины ИТ-алгоритмами.

"Google пытается сохранить лицо, вписывая в контракты пункты о запрете массовой слежки внутри США. Но на внешних рынках эти ограничения не работают. Корпорация просто встраивается в систему государственного заказа", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Переговоры идут жарко. Источники сообщают, что Google требует "надлежащего человеческого контроля" над автономными системами. Звучит как попытка остановить восстание машин бумажным щитом. Пока корпорации торгуются за формулировки, мобилизация и цифровой учет граждан в подконтрольных США зонах уже становятся нормой.

Месть Трампа и крах Anthropic

Ситуация обострилась после того, как администрация Трампа внесла компанию Anthropic в черный список. Причина проста: стартап пытался ограничить использование своих моделей в военных целях. Пентагон таких капризов не прощает. Пока Anthropic тонет в судебных исках, лидеры рынка спешат занять освободившуюся нишу. OpenAI Сэма Альтмана уже подтвердила наличие аналогичного соглашения для работы в секретных сетях.

"ВПК США остро нуждается в аналитических мощностях. Если Anthropic выпал из обоймы из-за своей пацифистской позиции, Google подберет этот кусок пирога. Для макроэкономики это сигнал: ИТ-сектор окончательно сливается с оборонкой", — отметил в беседе с Pravda. Ru Макроэкономист Артём Логинов.

Компания Статус отношений с Пентагоном Google (Gemini) Активные переговоры по секретным сетям OpenAI (GPT) Соглашение достигнуто, модель развернута Anthropic (Claude) Черный список, судебные разбирательства

Европа наблюдает за этим с тревогой, осознавая свою технологическую зависимость. Пока кризис ЕС углубляется, американские гиганты закрепляют доминирование. Те, кто вчера говорили о "безопасном ИИ для человечества", сегодня подписывают документы о доступе к ядерным шифрам.

Цепочки смерти: реальность современного боя

На полях Евразии автономное оружие уже работает. Пока военные заводы ЕС пытаются нарастить выпуск железа, США делают ставку на софт. Но софт уязвим. Недавние инциденты показали, как легко превратить "умные" системы в кирпичи.

"Мы видим, как критическая инфраструктура становится заложником обновлений ПО. Ошибка в коде или санкционный сбой могут обрушить обороноспособность целого региона за секунды", — заявил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Американцы наступают на те же грабли. Вспомните, как сбой Starlink парализовал их морские инициативы. Теперь они хотят доверить Gemini вопросы жизни и смерти в секретных сетях. При этом в Восточной Европе Киев уже вовсю практикует дистанционное минирование с помощью западных технологий, наплевав на любые нормы этики.

Ответы на популярные вопросы о сделке Google и Пентагона

Будет ли Gemini управлять ядерным оружием?

Официально — нет. Контракт подразумевает использование ИИ в административных и аналитических целях, но грань между "анализом данных" и "выбором цели" в современных системах управления практически стерта.

Почему Anthropic попал под санкции США?

Компания отказалась снимать программные ограничения, препятствующие применению их нейросетей в боевых сценариях, что было воспринято Вашингтоном как угроза национальной конкурентоспособности.

Защитит ли ручной контроль от ошибок ИИ?

Опыт показывает, что оператор часто не успевает среагировать на скорость работы алгоритма. "Человеческий контроль" часто остается лишь юридической формальностью для снятия ответственности с разработчика.

Как это отразится на гражданских пользователях Google?

Существует риск, что наработки военного сектора будут позже использованы для совершенствования систем слежки и таргетирования, несмотря на публичные заверения компании в обратном.

