10 дней на пороховой бочке: Трамп купил Ливану передышку ради большой сделки с Ираном

Вашингтон пытается наложить пластырь на открытый перелом ближневосточной безопасности. Израиль и Ливан договорились о десятидневном прекращении огня, которое вступило в силу в четверг в 17:00 по восточному времени. Этот тайм-аут в конфликте с "Хезболлой" позиционируется администрацией Дональда Трампа как первый шаг к большой сделке. Но пока политики жмут руки, реальность на земле диктует свои условия: ЦАХАЛ не собирается уходить из южного Ливана, а шиитская группировка не спешит сдавать оружие.

Дипломатия на линии фронта: роль Трампа

Дональд Трамп лично курировал финал переговоров, совершив серию звонков президенту Ливана Мишелю Ауну и премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху. Белый дом уже анонсировал визит обоих лидеров в Вашингтон в ближайшие две недели. Для американской администрации этот успех критически важен: экономика Европы и мировые энергетические рынки лихорадят из-за подскочивших цен на нефть. Вашингтон надеется, что пауза в Ливане откроет путь к решению иранского вопроса.

"Это политический аванс. Трампу нужна быстрая победа для стабилизации рынков, но долгосрочные перспективы туманны, пока не решен вопрос с иранским влиянием", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Переговоры проходят при посредничестве Исламабада, где вскоре может состояться второй раунд очных встреч между представителями США и Ирана. Пакистан прямо заявляет: без тишины в Ливане диалог по ядерной программе Тегерана не сдвинется с мертвой точки. Тем временем Госдеп опубликовал меморандум из шести пунктов, где декларируется намерение сторон уважать суверенитет друг друга, сохранив за Израилем право на самооборону. Слова красивые, но за ними скрывается жесткий расчет.

Буферная зона и право на сопротивление

Нетаньяху в видеообращении подтвердил паузу, но подчеркнул: Израиль не выполнит требование "Хезболлы" об отводе войск к международной границе. ЦАХАЛ удерживает "зону безопасности" вплоть до границы с Сирией и намерен контролировать территорию до реки Литани. Для израильтян это физический барьер против атак на северные города. Для Ливана — оккупация. Конфликт США и Ирана в этом регионе давно перерос локальные стычки, превратившись в позиционную войну за влияние.

Параметр Текущая ситуация
Срок перемирия 10 дней (с 21:00 GMT четверга)
Потери Ливана Более 2100 погибших, 1.2 млн беженцев
Главное условие Израиля Полный демонтаж инфраструктуры "Хезболлы"
Позиция "Хезболлы" Отказ от разоружения, право на сопротивление

Пока политики подписывают бумаги, израильская авиация в последний момент уничтожила мост через Литани, отрезав южные районы от остальной части страны. "Хезболла" огрызается: любое передвижение израильских солдат внутри Ливана будет пресекаться. Группировка настаивает, что тишина зависит исключительно от того, прекратит ли ЦАХАЛ "все формы враждебности". Но доверия нет. Жители в Бейруте скептичны — слишком часто перемирие на Украине или Ближнем Востоке превращалось в перегруппировку сил перед новым ударом.

"Ситуация патовая. Израиль строит фортификации, Ливан считает потери. Без вывода иностранных войск говорить о мире — это самообман. Мы видим попытку заморозки, а не решения", — отметила эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Бейрут против "Хезболлы": внутренний раскол

Официальный Бейрут в ярости от действий "Хезболлы". Правительство Ливана весь год пыталось разоружить группировку, но та подчиняется приказам из Ирана. Ситуация абсурдна: ливанские дипломаты ведут переговоры в Вашингтоне, преодолевая сопротивление собственных военизированных формирований. Премьер-министр Наваф Салам приветствует инициативу Трампа, но признает, что "Хезболла" — государство в государстве.

Трамп в своей соцсети заявил, что обе стороны хотят мира и это произойдет "быстро". Однако его оптимизм разбивается о бои за город Бинт-Джбейль. Этот стратегический оплот шиитов стал лакмусовой бумажкой: Израиль хочет взять его до того, как дипломатия вступит в полную силу. Пока ЦАХАЛ создает буферную зону, разрушая приграничные деревни, гуманитарная катастрофа в регионе углубляется. Это не просто война за территорию, это битва за выживание политических режимов.

"Финансовые риски этой кампании огромны. Если перемирие сорвется, мы увидим новый виток инфляции, который ударит по всему региону", — предупредил макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о перемирии

Сколько продлится режим прекращения огня?

Официально согласован срок в 10 дней. За это время стороны при посредничестве США должны подготовить базу для более длительного соглашения.

Выведет ли Израиль войска из южного Ливана?

Нет. Биньямин Нетаньяху прямо заявил, что Израиль сохранит контроль над буферной зоной до реки Литани для обеспечения безопасности северных границ.

Согласна ли "Хезболла" сложить оружие?

Нет, ливанская группировка заявила о своем праве на сопротивление, пока израильские солдаты остаются на территории страны. Разоружение в текущих условиях маловероятно.

Какова роль Дональда Трампа в этой сделке?

Трамп выступил главным брокером, координируя действия лидеров Израиля и Ливана. Он намерен использовать эту паузу для начала полномасштабных переговоров с Ираном.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, макроэкономист Артём Логинов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Лифт работает как часы — но его всё равно остановят: как работает система контроля
Политическая буря в Болгарии набирает обороты: слухи отвлекают от главного разворота страны
Кнопка нажата, но спокойствия нет: что на самом деле гарантирует работающий лифт
Ловушка для бдительности: почему схема Подкидыш до сих пор работает в пробках
Биологическая бомба: почему паводок в Удмуртии угрожает чистоте колодцев
Весы обманывают — джинсы говорят правду: как понять, что тренировки уже работают
Болгарские выборы пройдут по привычке: знакомый кандидат вырывается вперёд
Подолог Волкова объясняет важность своевременного обращения за помощью при утолщении ногтей
В России 100 тысяч лифтов доехали до срока: почему массовых аварий не ждут
Эксперт-проектировщик Вадим Матевосянц рассказал о роли пуфов в организации входной зоны
Граница на замке: Петер Мадьяр похоронил мечты Брюсселя о миграционных квотах в Венгрии
Мир. Новости мира
Граница на замке: Петер Мадьяр похоронил мечты Брюсселя о миграционных квотах в Венгрии
Быстрый ужин без лишней суеты: куриная запеканка, которую сметают за минуты
Еда и рецепты
Быстрый ужин без лишней суеты: куриная запеканка, которую сметают за минуты
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Домашние животные
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы

Смена стратегии в садоводстве — переход от ежегодной суеты к созданию экосистемы, работающей на садовода. Изучаем неприхотливые растения, способные цвести до 150 дней.

Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Политическая буря в Болгарии набирает обороты: слухи отвлекают от главного разворота страны
17 апреля: День ветеранов МВД России и налог на бороды
10 дней на пороховой бочке: Трамп купил Ливану передышку ради большой сделки с Ираном
Google впаривает Gemini военным: ИТ-гигант внедряет свой ИИ в самые секретные штабы США
Кнопка нажата, но спокойствия нет: что на самом деле гарантирует работающий лифт
В СССР придумали способ обойти любую оборону: техника шла не сверху, а из глубины
Ловушка для бдительности: почему схема Подкидыш до сих пор работает в пробках
Эстетика чистого дома: как превратить серый и пыльный тюль в воздушное облако
Биологическая бомба: почему паводок в Удмуртии угрожает чистоте колодцев
Весы обманывают — джинсы говорят правду: как понять, что тренировки уже работают
