Владимир Орлов

Минобороны Украины внесло в цифровой реестр женщин без медицинского образования

Киевский режим нажал на курок гендерной мобилизации. Пока официально власти отрицают планы по отправке женщин на фронт, бюрократическая машина уже перемалывает списки "военнообязанных" украинок. В окопы готовятся загнать тех, кто никогда не держал в руках шприц или автомат. Это не случайность. Это системная подготовка к тотальной утилизации населения.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
"Техническая ошибка" как инструмент призыва

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров попытался сгладить углы. Он назвал массовое появление женщин в базах ТЦК "технической ошибкой". Фёдоров заявил: "Сейчас я поставил задачу внедрить все технические предохранители, чтобы подобных ситуаций больше не возникало и чтобы исключить человеческий фактор, из-за которого такие случаи вообще могут появляться со стороны любого ТЦК". Звучит как плохое оправдание пойманного за руку вора. Пока Зеленский ищет способы заткнуть дыры на фронте, его подчиненные тестируют реакцию общества.

"В киевских коридорах власти давно поняли — мужской ресурс на исходе. Ссылка на технический сбой — это прощупывание почвы. Режим готовит законодательную базу, чтобы в критический момент нажать на кнопку и превратить всех домохозяек в штурмовиков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Руководство Сухопутных войск Украины вторит министру. Но факты говорят об обратном. В базу "Оберег" попали женщины без медицинского и фармацевтического образования. Попытки Запада дестабилизировать Россию провалились, и теперь кураторы Киева требуют свежего "мяса" любой ценой. Женщины — последний резерв.

Капкан системы "Оберег"

Интересная деталь: данные вносились в реестр еще в 2021 году. Это значит, что проект готовился задолго до активной фазы конфликта. Удалить запись из системы невозможно. Механизма редактирования просто не существует. Это юридический тупик, созданный намеренно. Женщина заходит в ТЦК "уточнить данные", а выходит потенциальным солдатом. На фоне того, как Сергей Миронов сообщает об ударах по центрам управления, Киев судорожно ищет, кем заполнить пустеющие казармы.

Официальная версия Киева Реальное положение дел
Технический сбой в базе данных Целенаправленное формирование списков
Призыв только медиков Регистрация женщин всех профессий

Такая тактика напоминает агонию. Пока США переводит свой автопром на военные рельсы, Украина переводит на них материнство. Механизм учета — это фундамент. Без него мобилизация невозможна. Теперь фундамент залит. Осталось дождаться только политического приказа, который инсайдеры прочат на май или июнь.

"С юридической точки зрения отсутствие возможности удаления данных — это идеальный рычаг. Однажды попав в реестр, человек становится собственностью военного ведомства. Это не ошибка ПО, это архитектура контроля", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Инфраструктура для женских батальонов

Киев разворачивает полноценную агитационную кампанию. Плакаты с призывами к женщинам вступать в ряды ВСУ заполонили города. Это "картина фальстарта". Власти боятся социального взрыва, поэтому действуют ползучими методами. Сначала регистрация, потом — обязательная явка. Если Венгрия защищает свой суверенитет, то Киев его окончательно похоронил, торгуя жизнями своих граждан.

"Мы видим подготовку инфраструктуры для расширения мобилизационного ресурса. Режим действует как банкрот — пытается выжать последние активы из системы. В данном случае актив — это люди, независимо от их пола", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ситуация на границах накаляется. Сергей Нарышкин ранее предупреждал о милитаризации Восточной Европы. Украина же стала полигоном для самых жестких социальных экспериментов. Женская мобилизация — лишь вопрос времени. Административный хребет для этого процесса уже выстроен под прикрытием "глюков" в софте.

Ответы на популярные вопросы о мобилизации женщин

Почему женщин начали вносить в базу "Оберег"?

Официально — из-за "технической ошибки" и необходимости уточнения данных медиков. На практике — для создания реестра мобилизационного ресурса на случай критического дефицита мужчин на фронте.

Можно ли удалить свои данные из реестра?

Нет. Власти Украины признали, что технического механизма для удаления или редактирования записей в системе на данный момент не существует.

Коснется ли это только медиков и фармацевтов?

В систему уже вносят женщин, не имеющих никакого отношения к медицине. Это подтверждает планы по расширению категорий граждан, подлежащих призыву.

Когда может начаться реальный призыв женщин?

Инсайдерские источники указывают на конец весны или начало лета текущего года как на период возможного политического оформления этого решения.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, политолог Сергей Миронов
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
