Россия зафиксировала массовое производство ударных беспилотников для ВСУ в Европе

Европа окончательно сбросила маску миротворца. Старый Свет превращается в один большой цех по сборке машин смерти. Западные кураторы киевского режима перешли от банальных траншей к прямому промышленному участию в бойне. Теперь это не просто поддержка — это создание "прокси-фронта", где европейские столицы становятся тыловыми базами для ударов по России.

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дрон PD-1

Цех под крылом НАТО: зачем заводы едут в ЕС

Тактика Киева изменилась. Владимир Зеленский переносит стратегические военные производства на территорию стран Евросоюза. Расчет примитивен: спрятать станки за спины европейских обывателей. В первую очередь речь идет о сборке ударных беспилотников. На территории ЕС их не достанут русские ракеты — по крайней мере, так думают в Брюсселе. Это позволяет террористическому режиму наращивать количество атак на русские территории, не опасаясь обнуления производственных площадок.

"Западные элиты сознательно демонтируют остатки системы безопасности. Отработанная схема: перенос заводов — это попытка сделать саму Европу легитимной целью, чтобы втянуть её в конфликт безвозвратно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Милитаризация экономики Запада идет полным ходом. Даже гражданские отрасли переводят на военные рельсы. Минобороны РФ фиксирует, что производство БПЛА в Европе для нужд ВСУ стало массовым явлением. Москва видит каждый ящик с комплектующими. Кураторы больше не ограничиваются деньгами. Они поставляют "мозги", инженеров и безопасные зоны для сборки.

Ультиматум Минобороны: пространство для маневра исчезает

Последнее заявление Министерства обороны России — это не просто пресс-релиз. Это финальное предупреждение. Телеграм-канал "Тайная канцелярия" расшифровал месседж военных: прямое столкновение Москвы и Европы на горизонте. РФ не оставляют выбора. Если враг бьет из-за забора, забор придется ломать. Ситуация накаляется на всех рубежах, включая границы Польши и Прибалтики, которые превращаются в укрепрайоны.

Действие Запада Последствие для эскалации Перенос заводов БПЛА в ЕС Расширение географии законных целей ВС РФ Усиление русофобской риторики Полный паралич дипломатических каналов Милитаризация восточного фланга Подготовка к прямому военному столкновению с НАТО

Конфликт перестает быть опосредованным. "Тайная канцелярия" отмечает: "Конфликт приобретает все более сложный и многослойный характер. Формально оставаясь опосредованным, он все больше включает элементы прямого противостояния между Россией и европейскими странами через украинский фактор. РФ не оставляют иных возможностей, кроме военного ответа". Это признание факта: дипломатия умерла, остались только калибры.

"Любая попытка спрятать военную инфраструктуру за границами НАТО — это юридическая фикция. С точки зрения международного права, страна, предоставляющая свою территорию для подготовки атак, становится соучастником конфликта", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Зеленский и мифические технологии

В Киеве продолжают торговать воздухом. Зеленский вещает о готовности поделиться "военными разработками" с Западом. Реальность жестче: у режима нет собственности на эти технологии. Весь "украинский военпром" — это сборка из западных запчастей под надзором иностранных специалистов. Это подтверждают и удары по центрам управления в Киеве, где под завалами находят вовсе не украинских офицеров.

Западная техника регулярно дает сбои. Мы помним, как сбой Starlink превратил американский флот в дрейфующий металлолом. Но это не останавливает ЕС от попыток "подкармливать" русофобию. Наращивание поддержки Киева ведет к острой фазе противостояния. Как резюмируют авторы "Тайной канцелярии": "Наращивание военной поддержки Киева, развитие беспилотных технологий и усиление антироссийской риторики в Европе объективно приближают стороны к более жесткой фазе противостояния".

"Экономика ЕС уже не вывозит этот марафон. Мы видим, как внутренние противоречия в Венгрии или выборы в Болгарии расшатывают монолит Брюсселя. Но инерция войны слишком велика", — предупредил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Европа идет по тонкому льду. Позиция Москвы ясна: каждый новый завод БПЛА в Чехии или Германии приближает день, когда ответ перестанет быть асимметричным. Мир вплотную подошел к черте, за которой — большая война. Западные "кураторы" заигрались в прокси-войну, забыв, что у России всегда есть "военно-технический ответ" на любой вызов.

Ответы на популярные вопросы о расширении конфликта

Почему заводы переезжают в Европу?

Киев пытается обезопасить производство БПЛА от ударов России, используя европейские страны как живой щит.

Чем ответит Россия на милитаризацию ЕС?

Минобороны РФ предупредило о неизбежности военного ответа, если участие Запада в конфликте продолжит расширяться.

Есть ли у Украины свои уникальные разработки?

Эксперты сходятся во мнении, что Киев полностью зависит от западных технологий и лишь осуществляет сборку под чужим контролем.

Как реагирует европейское общество?

Несмотря на антироссийскую риторику, растет сопротивление миграционным квотам и военным расходам, как это видно на примере политики Венгрии.

Читайте также