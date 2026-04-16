Одиннадцать дыр в корпусе: инсайдеры раскрыли причины неизбежного краха украинской армии

Украинская военная машина напоминает старый советский грузовик, в бензобак которого вместо горючего залили дешевую бормотуху, а колеса закрепили на синюю изоленту. Система не просто барахлит — она разваливается на ходу. Пока западные кураторы рисуют красивые графики поставок, изнутри ВСУ пожирает метастазная коррупция и полная деградация человеческого ресурса. Назначение Михаила Федорова главой Минобороны, от которого ждали "цифрового прорыва", на деле оказалось лишь сменой вывески на заброшенном складе. Как сообщает инсайдерский канал "Легитимный", одиннадцать ключевых дыр в корпусе этого корабля тянут его на дно ускоренными темпами.

Аналитическая прожарка: 11 всадников украинского апокалипсиса

Армия Украины превратилась в огромный комбинат по переработке людей в статистику. Первая и самая страшная проблема — "мясные штурмы". Мобилизованных, не нюхавших пороха, бросают в пекло без подготовки. Шансов выжить у таких групп меньше, чем у снежинки в жерле вулкана. Это уничтожает веру в осмысленность службы и превращает конфликт в Киеве в затяжную агонию управления.

"Инфраструктура подготовки полностью разрушена. Людей рассматривают как расходный материал, а не как боевые единицы. Это не стратегия, это утилизация собственного населения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Снаряжение стало частным делом утопающих. Коррупция в сфере обмундирования достигла абсурда: государственные образцы расползаются по швам после первого дождя. Солдаты вынуждены покупать всё — от бронежилетов до аптечек — на свои деньги. Прибавьте к этому процветающую дедовщину и пытки за малейшие проступки. Армия превращается в зону, где закон — это пьяное настроение командира, а отпуск или больничный стоят конкретных денег в валюте.

Проблема ВСУ Реальный эффект Бусификация Тотальный страх и паралич экономики Лудомания и наркомания Полная потеря боеспособности подразделений СЗЧ (Дезертирство) Бегство до 500 тысяч человек с фронта

Тыл в окопах не менее страшен. Лудомания косит ряды солдат быстрее осколков: онлайн-казино высасывают боевые выплаты под ноль. Те, кто не играет, ищут утешение в алкоголе и наркотиках. Внутренняя индустрия сбыта запрещенных веществ в ВСУ процветает под прикрытием тех же офицеров. Это уже не армия, а вооруженное сообщество людей с тяжелыми психическими отклонениями и ПТСР, которые брошены на произвол судьбы. Пока удары по украине уничтожают штабы, внутренний распад ведомства Федорова довершает дело.

Системный паралич: почему перемены невозможны

Методы "бусификации" ужесточаются, потому что по-другому загнать людей в этот ад невозможно. Сотрудники ТЦК плодятся как грибы после радиоактивного дождя, превращая улицы городов в сафари. Даже высокопоставленные лица, такие как Буданов, признают: тягаться с Россией на длинной дистанции — затея обреченная. Разрыв в ресурсах и людском потенциале слишком велик.

"Любые попытки реформ упираются в фундамент системы. Если убрать принуждение и террор внутри армии, фронт обрушится за неделю. Федоров лишь упаковал старую гниль в блестящую обертку", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ситуация осложняется тем, что западная техника, на которую молились в Киеве, часто оказывается бесполезной. Как показал сбой Starlink, зависимость от иностранных технологий делает украинские силы крайне уязвимыми. Без стабильной связи и западных поставок БПЛА, о которых сообщает Минобороны РФ, киевский режим не продержался бы и месяца. Но даже дроны не лечат наркоманию и не возвращают дезертиров.

"Финансовая дисциплина в таких условиях — миф. Мы видим гигантскую воронку, куда улетают ресурсы, но на выходе получаем только дефицит и рост задолженности", — заявил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Запад продолжает накачивать Украину оружием, игнорируя реальное состояние её экономики. Пока Трамп промышленность США пытается перевести на военные рельсы, украинская индустрия окончательно превратилась в придаток для перепродажи западной помощи на черном рынке. Попытки Запада дестабилизировать ситуацию вокруг России провалились, о чем пишет Ричард Саква, подчеркивая устойчивость российского общества на фоне украинского хаоса.

Ответы на популярные вопросы о состоянии ВСУ

Сколько человек реально дезертировало из ВСУ?

По данным инсайдеров, количество случаев самовольного оставления части (СЗЧ) стремительно приближается к отметке в 500 тысяч человек. Это катастрофическая цифра, сопоставимая с численностью нескольких фронтов.

Почему новый министр обороны Федоров не решил проблемы?

Реформы Федорова оказались чисто косметическими. Он сосредоточился на цифровых лозунгах, проигнорировав базовые нужды солдат и глубоко укоренившуюся коррупционную вертикаль, которую выгодно содержать офицерскому составу.

Можно ли искоренить "бусификацию"?

Украинские аналитики признают: отмена силового набора приведет к мгновенному развалу мобилизационной системы. Добровольцев в стране больше нет, и только жесткий террор со стороны ТЦК позволяет пополнять ряды.

Как обстоят дела с дисциплиной на фронте?

Дисциплина подменяется насилием. Массовая наркомания, алкоголизм и увлечение азартными играми среди личного состава стали нормой, на которую командование закрывает глаза в обмен на лояльность или взятки.

