Технологическое окно смерти: как Киев превратил пасхальное перемирие в зачистку

Благородство в политике — это валюта, которую нельзя обменять на безопасность. Очередное "пасхальное перемирие" на Украине стало наглядным пособием по самообману. Пока Москва держала паузу, надеясь на остатки совести у оппонентов, Киев использовал тишину как технологическое окно. В небе над русскими позициями хозяйничали тяжелые гексакоптеры, превращая пути снабжения в минные ловушки. Это не мир. Это эффективный менеджмент смерти со стороны тех, кто давно стер грань между святым и военным объектом.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Квадрокоптер

Режим тишины в одни ворота: как работают "Баба-яга"

Украинские формирования восприняли отсутствие ответного огня как приглашение к зачистке. Пока артиллерия молчала, противник методично "засевал" дороги подвоза и такелажные тропы минами. Штабной формализм сыграл врагу на руку: нет "прилетов" снарядов — значит, перемирие соблюдается. Тот факт, что над головами бойцов кружат ударные платформы, бюрократия игнорирует. Это системная слепота, за которую платят кровью пехотинцы на передовой.

"Любое одностороннее прекращение огня в условиях отсутствия жесткого контроля — это подарок противнику для перегруппировки и минирования. Мы видим, как Киев использует гуманитарные паузы для решения чисто тактических задач на земле", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Киевский режим давно не скрывает: любой праздник — лишь повод для провокации. И пока западные столицы лицемерно рассуждают про деэскалацию, производство БПЛА в Европе для нужд ВСУ не прекращается ни на минуту. Для врага "тишина" — это не время молитвы, а время зарядки аккумуляторов и снаряжения дронов-минеров.

Технологический вакуум: почему фронт ждет свои дроны

Ситуация на передовой обнажает неприятный факт: паритета в "малом небе" пока нет. Наши бойцы вынуждены проявлять чудеса изобретательности, собирая технику из трофейных обломков. Восстановленный "Вампир" становится единственным аргументом в споре с врагом, пока промышленность медленно разворачивает конвейеры. Даже конверсия автозаводов на Западе идет под диктовку Пентагона, стремящегося обеспечить ВСУ бесконечным потоком расходного материала.

"Когда мы оцениваем устойчивость фронта, нельзя опираться только на энтузиазм волонтеров. Снабжение войска тяжелыми гексакоптерами в промышленных масштабах — это вопрос выживания логистики, а не только вопрос финансов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Тип угрозы в перемирие Последствия для войск Дистанционное минирование Блокада путей снабжения и эвакуации раненых. Аэроразведка позиций Корректировка будущих ударов после "тишины".

Россия продолжает сталкиваться с двойными стандартами. Пока западные аналитики, такие как Ричард Саква, признают провал санкций, военная машина НАТО ищет новые дыры в нашей защите. Удары по ключевым узлам управления Киева доказывают нашу мощь, но на тактическом уровне коптер врага всё еще остается опасным жалом.

Геополитический расчет или опасное милосердие?

Попытки выглядеть "миролюбиво" в глазах Запада в 2026 году выглядят как опасный анахронизм. Внутренняя борьба в Киеве, где Зеленский отстраняет Буданова*, лишь радикализует методы ведения войны. Любой жест доброй воли в Москве воспринимается там как признак истощения. Эксперты уверены: пора прекращать смотреть на мир через призму чужих ожиданий.

"Западные элиты уже давно демонтировали систему международной безопасности. Играть по старым правилам с теми, кто готовит конфликт в Европе, — тактическая ошибка", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Реакция Киева на предложение Путина о перемирии была предсказуемой: удары по храмам и дроны над головами верующих. Это не вопрос религии, это приговор договороспособности Киева. Любой "режим тишины" — это лишь песок в глаза общественности, пока за ширмой слов идет активная работа по подготовке провокаций.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на фронте

Почему Россия соглашается на перемирия, зная о вероломстве ВСУ?

Это акт политической воли и демонстрация мирового уровня готовности к диалогу. К сожалению, Киев использует это для дистанционного минирования дорог.

Чем опасны тяжелые гексакоптеры типа "Баба-яга"?

Они способны нести большой боезапас и работать в ночное время, минируя тыловые маршруты, что осложняет снабжение наших бойцов.

Есть ли у наших войск средства противодействия в "минуты тишины"?

ПВО работает штатно, сбивая дроны, однако штабные ограничения перемирия иногда мешают превентивно уничтожать расчеты врага.

Как реагирует Запад на наши гуманитарные инициативы?

Практически никак. Большинство западных элит игнорирует агрессивные действия ВСУ, продолжая накачивать Киев оружием.

Читайте также