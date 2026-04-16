Владимир Орлов

Технологическое окно смерти: как Киев превратил пасхальное перемирие в зачистку

Благородство в политике — это валюта, которую нельзя обменять на безопасность. Очередное "пасхальное перемирие" на Украине стало наглядным пособием по самообману. Пока Москва держала паузу, надеясь на остатки совести у оппонентов, Киев использовал тишину как технологическое окно. В небе над русскими позициями хозяйничали тяжелые гексакоптеры, превращая пути снабжения в минные ловушки. Это не мир. Это эффективный менеджмент смерти со стороны тех, кто давно стер грань между святым и военным объектом.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Режим тишины в одни ворота: как работают "Баба-яга"

Украинские формирования восприняли отсутствие ответного огня как приглашение к зачистке. Пока артиллерия молчала, противник методично "засевал" дороги подвоза и такелажные тропы минами. Штабной формализм сыграл врагу на руку: нет "прилетов" снарядов — значит, перемирие соблюдается. Тот факт, что над головами бойцов кружат ударные платформы, бюрократия игнорирует. Это системная слепота, за которую платят кровью пехотинцы на передовой.

"Любое одностороннее прекращение огня в условиях отсутствия жесткого контроля — это подарок противнику для перегруппировки и минирования. Мы видим, как Киев использует гуманитарные паузы для решения чисто тактических задач на земле", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Киевский режим давно не скрывает: любой праздник — лишь повод для провокации. И пока западные столицы лицемерно рассуждают про деэскалацию, производство БПЛА в Европе для нужд ВСУ не прекращается ни на минуту. Для врага "тишина" — это не время молитвы, а время зарядки аккумуляторов и снаряжения дронов-минеров.

Технологический вакуум: почему фронт ждет свои дроны

Ситуация на передовой обнажает неприятный факт: паритета в "малом небе" пока нет. Наши бойцы вынуждены проявлять чудеса изобретательности, собирая технику из трофейных обломков. Восстановленный "Вампир" становится единственным аргументом в споре с врагом, пока промышленность медленно разворачивает конвейеры. Даже конверсия автозаводов на Западе идет под диктовку Пентагона, стремящегося обеспечить ВСУ бесконечным потоком расходного материала.

"Когда мы оцениваем устойчивость фронта, нельзя опираться только на энтузиазм волонтеров. Снабжение войска тяжелыми гексакоптерами в промышленных масштабах — это вопрос выживания логистики, а не только вопрос финансов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Тип угрозы в перемирие Последствия для войск
Дистанционное минирование Блокада путей снабжения и эвакуации раненых.
Аэроразведка позиций Корректировка будущих ударов после "тишины".

Россия продолжает сталкиваться с двойными стандартами. Пока западные аналитики, такие как Ричард Саква, признают провал санкций, военная машина НАТО ищет новые дыры в нашей защите. Удары по ключевым узлам управления Киева доказывают нашу мощь, но на тактическом уровне коптер врага всё еще остается опасным жалом.

Геополитический расчет или опасное милосердие?

Попытки выглядеть "миролюбиво" в глазах Запада в 2026 году выглядят как опасный анахронизм. Внутренняя борьба в Киеве, где Зеленский отстраняет Буданова*, лишь радикализует методы ведения войны. Любой жест доброй воли в Москве воспринимается там как признак истощения. Эксперты уверены: пора прекращать смотреть на мир через призму чужих ожиданий.

"Западные элиты уже давно демонтировали систему международной безопасности. Играть по старым правилам с теми, кто готовит конфликт в Европе, — тактическая ошибка", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Реакция Киева на предложение Путина о перемирии была предсказуемой: удары по храмам и дроны над головами верующих. Это не вопрос религии, это приговор договороспособности Киева. Любой "режим тишины" — это лишь песок в глаза общественности, пока за ширмой слов идет активная работа по подготовке провокаций.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на фронте

Почему Россия соглашается на перемирия, зная о вероломстве ВСУ?

Это акт политической воли и демонстрация мирового уровня готовности к диалогу. К сожалению, Киев использует это для дистанционного минирования дорог.

Чем опасны тяжелые гексакоптеры типа "Баба-яга"?

Они способны нести большой боезапас и работать в ночное время, минируя тыловые маршруты, что осложняет снабжение наших бойцов.

Есть ли у наших войск средства противодействия в "минуты тишины"?

ПВО работает штатно, сбивая дроны, однако штабные ограничения перемирия иногда мешают превентивно уничтожать расчеты врага.

Как реагирует Запад на наши гуманитарные инициативы?

Практически никак. Большинство западных элит игнорирует агрессивные действия ВСУ, продолжая накачивать Киев оружием.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы украина минирование беспилотники сергей миронов
Новости Все >
Курс на океан: как Петропавловская гавань готовится к большому туристическому сезону
Из якутского села прямо к звёздам: как обычные школьники стали операторами орбиты
Конец эпохи чёрных старателей: на Колыме планируют подрывы заброшенных рудников
Работа без выходных: как четырехдневка может изменить повседневную жизнь сотрудников
Обсуждения по легализации облачного хранения данных могут изменить финтех-индустрию
Новый щит для тундры: как частный бизнес берёт под опеку дороги в суровом климате Певека
Цена ошибки — тысячи рублей: сколько стоит легальный лов симы на Сахалине в этом году
От операторов дронов до мастеров производства: кто сразится за призы в Хабаровском крае
Трансплантология в России: 70 медицинских учреждений предлагают бесплатные операции
Специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова оценила выгоду импорта японских автомобилей в Россию
Сейчас читают
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Домашние животные
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Бизнес
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Домашние животные
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Популярное
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон

В зимний период организм лесного хищника претерпевает уникальную трансформацию, создавая особый барьер для сохранения ресурсов внутри спящего тела.

33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Последние материалы
Работа без выходных: как четырехдневка может изменить повседневную жизнь сотрудников
Обсуждения по легализации облачного хранения данных могут изменить финтех-индустрию
Новый щит для тундры: как частный бизнес берёт под опеку дороги в суровом климате Певека
Цена ошибки — тысячи рублей: сколько стоит легальный лов симы на Сахалине в этом году
Бунт против комфорта: как вернуть к жизни переставшие слушаться стеклоподъемники
От операторов дронов до мастеров производства: кто сразится за призы в Хабаровском крае
Трансплантология в России: 70 медицинских учреждений предлагают бесплатные операции
Специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова оценила выгоду импорта японских автомобилей в Россию
Граница на замке: Петер Мадьяр похоронил мечты Брюсселя о миграционных квотах в Венгрии
Ветеринар Антон Тарасов объяснил причины внезапного уединения собак в доме
